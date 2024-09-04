Продолжается ликвидация лесных пожаров в Киевской, Донецкой и Харьковской областях, - ГСЧС

В Киевской, Харьковской и Донецкой областях продолжается ликвидация пожаров в экосистемах.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В результате пожаров на Киевщине увеличение уровня загрязнения воздуха не фиксируется.

"Возле села Пуховка Броварского района на нескольких очагах горит торф. Общая площадь - около 15 гектаров. За сутки спасатели ликвидировали пожар на площади более 7 гектаров, еще остается около 8 га. Кроме того, локализован пожар в зоне отчуждения на площади более 420 га. Ликвидация продолжается, постоянно осуществляется мониторинг радиационного фона, он пока в норме", - отметил представитель ГСЧС Украины Александр Хорунжий.

В Донецкой области четвертые сутки продолжается ликвидация масштабного лесного пожара, который возник в результате авиаудара. Огонь прошел около 5 тыс. га: повреждены здания на территории 46 домовладений, 8 автомобилей, эвакуированы 3 человека.

На Харьковщине в результате распространения огня из Донецкой области на с. Студенок огонь прошел более 1,5 тыс. га на территории лесничества. Пострадало 2 человека, в. ч. работник ГСЧС. Пламя уничтожило здания на территории 236 домовладений. Эвакуированы более 200 человек.

Борьба с огнем продолжается.

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