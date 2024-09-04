Триває ліквідація лісових пожеж на Київщині, Донеччині та Харківщині, - ДСНС

У Київській, Харківській та Донецькій областях триває ліквідація пожеж в екосистемах.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Внаслідок пожеж на Київщині збільшення рівня забруднення повітря не фіксується.

"Біля села Пухівка Броварського району на декількох осередках горить торф. Загальна площа – близько 15 гектарів. За добу рятувальники ліквідували пожежу на площі понад 7 гектарів, ще залишається близько 8 га. Крім того, локалізована пожежа в зоні відчуження на площі понад 420 га. Ліквідація триває, постійно здійснюється моніторинг радіаційного фону, він наразі у нормі", – зазначив речник ДСНС України Олександр Хорунжий.

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На Донеччині четверту добу триває ліквідація масштабної лісової пожежі, яка виникла внаслідок авіаудару. Вогонь пройшов близько 5 тис. га: пошкоджено будівлі на території 46 домоволодінь, 8 автомобілів, евакуйовано 3 осіб.

На Харківщині внаслідок розповсюдження вогню з Донеччини на с. Студенок вогонь пройшов понад 1,5 тис. га на території лісництва. Постраждало 2 особи, в. ч. працівник ДСНС. Полум'я знищило будівлі на території 236 домоволодінь. Евакуйовано понад 200 осіб.

Боротьба з вогнем триває.

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