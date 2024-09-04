Ирландия приняла 109 тыс. украинских беженцев с начала полномасштабной войны, - премьер Харрис

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в Ирландию прибыло 109 тысяч украинских беженцев.

Об этом рассказал премьер-министр Ирландии Саймон Харрис на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве, 4 сентября, пишет "Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Ирландия всегда будет поддерживать людей из Украины. По нашим данным, 109 тысяч украинцев приехали в Ирландию. Это примерно 2% нашего населения", - сказал глава правительства Ирландии.

Харрис отметил, что ирландское правительство регулярно пересматривает свою поддержку искателей убежища и беженцев. Он также отметил, что для украинцев в Ирландии неизменными остаются "право на труд, еду и жилье".

Напомним, что в среду, 4 сентября, премьер Ирландии Саймон Харрис прибыл с визитом в Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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