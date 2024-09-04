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Ірландія прийняла 109 тис. українських біженців від початку повномасштабної війни, - прем’єр Гарріс

Саймон Гарріс, прем’єр-міністр Ірландії

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну до Ірландії прибуло 109 тисяч українських біженців.

Про це розповів прем’єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс на спільній із президентом України Володимиром Зеленським пресконференції в Києві, 4 вересня, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ірландія завжди буде підтримувати людей з України. За нашими даними, 109 тисяч українців приїхали до Ірландії. Це приблизно 2% нашого населення", - сказав очільник уряду Ірландії.

Гарріс зазначив, що ірландський уряд регулярно переглядає свою підтримку шукачів притулку та біженців. Він також наголосив, що для українців в Ірландії незмінними залишаються "право на працю, їжу та житло".

Нагадаємо, що у середу, 4 вересня, прем'єр Ірландії Саймон Гарріс прибув із візитом до Києва та зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським.

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Автор: 

біженці (1864) Ірландія (167)


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З Мукачево та Дрогобича ?
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04.09.2024 19:04 Відповісти
Ну чому ж, з Данєцка та Днєпродзєржінска також.
Уявляєте, як в свій час зраділи жітєлі ордло, які не викинули свій паспорт України. Жили в дирі, а тепер біженці у Швейцаріях.
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04.09.2024 19:40 Відповісти
Мой знакомый из Донецка пару лет назад переехал к нам в Закарпатье. Теперь он с тремя детьми кайфует в Германии. Бесплатно двухэтажный особняк, большая денежная помощь на семью, работать не торопится. Доволен...
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04.09.2024 19:56 Відповісти
Виплати дають тільки обмежений час, дитячі виплати не компенсують усіх затрат.
А щодо безоплатного котеджу : знайомим у 22р теж дали чотирикімнатну квартиру на 125 м з трьома терасами , а місяць тому підселили купу народу, прикрутили вентиль воду для економії - тепер для помитися черга по стояку і заявили: "це вам не готель!
А щодо медицини - взагалі тихий жах, термІни по кілька місяців на примітивні маніпуляції та огляди...
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04.09.2024 22:21 Відповісти
"Олександр Шевченко 8359e7bd" просто "кидає закидушку" обозначаючи ще і захід України по назвам міст.
Напевно щоб внести протиставлення чергове українців по територіальному признаку, а в чиїх то (протиставлення українців) інтересах, думаю відповідь очевидна.

Знаю теж про сім'ю, які в одному із самих крайніх "гуманітарни коридорів"

(було на початку, що випускали московити людей, якщо ті бажали виїхати з під московитської окупації, звичайно що через "фільтрацію", коли не випаускали тих, кого московити вважали "підозрілими", дивлячись історію переписок в "телеграм", навіть ту історію переписок, яку люди перед тим як приїжджати по гуманітарному коридору видаляли, а тих "підозрілих" відправляли до феесбешників.)

спочатку виїхали

(втративши все що було їх сім'єю накопичено тяжким трудом, залишившись без житла, без надій, з двома на той час дітьми)

, з окупованого московитами Маріуполя, на вільну від окупантів-московитів територію України, а потім, виїхали в Ірландію.

Тому не всім напевно "позаздриш", як от на прикладі знайомої мені сім'ї, бо до широкомасштабного вторгнення
( наприклад в період з 2014 по 24.02.2022 року.)
їх влаштовувало бути в Україні, жити, заробляти своїм трудом на своє забезпечення
(куплена була одна квартира, хотіли вже другу купляти, для підростаючих дітей щоб було)
, але московити напали широкомасштабно, нажаль на не підготовлену

(не дивлячись на попередження союзників України, починаючи як мінімум, з листопаду 2021 року (зафіксовано в ЗМІ, навіть карта була показана, з яких напрямків буде атакувати московія), а також не дивлячись на заклики опозиції , також ще з листопаду 2021 року, про виділення з бюджету додатково 50 млрд. гривень на військо, щоб хоч трохи бути готовим, до дуже вірогідного нападу, який і відбувся. 24.02.2022)

Україну.
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04.09.2024 21:45 Відповісти
Се файно! Від імені українського народу дякую Ірландіі, що протягнула руку помочі знедоленим українцям!
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04.09.2024 19:53 Відповісти
Дякумо, друзі.
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04.09.2024 21:01 Відповісти
Как правило довольно быстро наши уезжают с Ирландии. В начале платили прилично, потом так себе, но народ простой, погода плохая, нужно авто. Пенсы наши сидят. Кто моложе переехали в Германию, Нидерланды в основном. Можно и работать чуть в тишине. В обслуге, за наличные 50 евро в день. Знаю некоторых что изначально с марта 22г там и позже чуть. Спиртное кстати дорого, я это знал ещё с брежневских времён, там на мелкие деньги не сильно это дело. Спасибо конечно Ирландии и её народу!
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04.09.2024 22:04 Відповісти
 
 