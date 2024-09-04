Ірландія прийняла 109 тис. українських біженців від початку повномасштабної війни, - прем’єр Гарріс
Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну до Ірландії прибуло 109 тисяч українських біженців.
Про це розповів прем’єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс на спільній із президентом України Володимиром Зеленським пресконференції в Києві, 4 вересня, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ірландія завжди буде підтримувати людей з України. За нашими даними, 109 тисяч українців приїхали до Ірландії. Це приблизно 2% нашого населення", - сказав очільник уряду Ірландії.
Гарріс зазначив, що ірландський уряд регулярно переглядає свою підтримку шукачів притулку та біженців. Він також наголосив, що для українців в Ірландії незмінними залишаються "право на працю, їжу та житло".
Нагадаємо, що у середу, 4 вересня, прем'єр Ірландії Саймон Гарріс прибув із візитом до Києва та зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським.
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Уявляєте, як в свій час зраділи жітєлі ордло, які не викинули свій паспорт України. Жили в дирі, а тепер біженці у Швейцаріях.
А щодо безоплатного котеджу : знайомим у 22р теж дали чотирикімнатну квартиру на 125 м з трьома терасами , а місяць тому підселили купу народу, прикрутили вентиль воду для економії - тепер для помитися черга по стояку і заявили: "це вам не готель!
А щодо медицини - взагалі тихий жах, термІни по кілька місяців на примітивні маніпуляції та огляди...
Напевно щоб внести протиставлення чергове українців по територіальному признаку, а в чиїх то (протиставлення українців) інтересах, думаю відповідь очевидна.
Знаю теж про сім'ю, які в одному із самих крайніх "гуманітарни коридорів"
(було на початку, що випускали московити людей, якщо ті бажали виїхати з під московитської окупації, звичайно що через "фільтрацію", коли не випаускали тих, кого московити вважали "підозрілими", дивлячись історію переписок в "телеграм", навіть ту історію переписок, яку люди перед тим як приїжджати по гуманітарному коридору видаляли, а тих "підозрілих" відправляли до феесбешників.)
спочатку виїхали
(втративши все що було їх сім'єю накопичено тяжким трудом, залишившись без житла, без надій, з двома на той час дітьми)
, з окупованого московитами Маріуполя, на вільну від окупантів-московитів територію України, а потім, виїхали в Ірландію.
Тому не всім напевно "позаздриш", як от на прикладі знайомої мені сім'ї, бо до широкомасштабного вторгнення
( наприклад в період з 2014 по 24.02.2022 року.)
їх влаштовувало бути в Україні, жити, заробляти своїм трудом на своє забезпечення
(куплена була одна квартира, хотіли вже другу купляти, для підростаючих дітей щоб було)
, але московити напали широкомасштабно, нажаль на не підготовлену
(не дивлячись на попередження союзників України, починаючи як мінімум, з листопаду 2021 року (зафіксовано в ЗМІ, навіть карта була показана, з яких напрямків буде атакувати московія), а також не дивлячись на заклики опозиції , також ще з листопаду 2021 року, про виділення з бюджету додатково 50 млрд. гривень на військо, щоб хоч трохи бути готовим, до дуже вірогідного нападу, який і відбувся. 24.02.2022)
Україну.