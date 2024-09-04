Ірландія прийняла 109 тис. українських біженців від початку повномасштабної війни, - прем’єр Гарріс

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну до Ірландії прибуло 109 тисяч українських біженців.

Про це розповів прем’єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс на спільній із президентом України Володимиром Зеленським пресконференції в Києві, 4 вересня, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ірландія завжди буде підтримувати людей з України. За нашими даними, 109 тисяч українців приїхали до Ірландії. Це приблизно 2% нашого населення", - сказав очільник уряду Ірландії.

Гарріс зазначив, що ірландський уряд регулярно переглядає свою підтримку шукачів притулку та біженців. Він також наголосив, що для українців в Ірландії незмінними залишаються "право на працю, їжу та житло".

Нагадаємо, що у середу, 4 вересня, прем'єр Ірландії Саймон Гарріс прибув із візитом до Києва та зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським.

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