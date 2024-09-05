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Новости Война
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Курск (827)

Операция ВСУ в Курской области не смогла изменить ход войны, - The Telegraph

Курськ

Операция Вооруженных сил Украины на Курском участке продолжается более месяца и уже дала результаты. Украина уже захватила более 1300 квадратных километров российской территории, включая газовый узел Суджу. Кроме того, украинские войска создали военную администрацию и накопили бронетехнику для усиления контингента на Сумщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph.

Издание отмечает, что достижения ВСУ свидетельствуют об оборонных пробелах в России. Российские войска с недостаточно подготовленными призывниками и эвакуированными городами не смогли эффективно противостоять украинскому наступлению. В то же время, украинские войска не планируют покидать захваченные территории, что делает невозможным прекращение огня и замораживание фронта.

The Telegraph также отмечает, что хотя эти успехи значительно подняли моральный дух украинских войск после неудачного контрнаступления в прошлом году, результаты на фронте еще не соответствуют масштабам достижений.

Операция на Курском участке придала украинским войскам необходимую уверенность и положительный эффект, но дальнейшие успехи будут зависеть от многих факторов.

Издание подчеркивает, что эти достижения помогли сплотить украинских военных вокруг главнокомандующего Александра Сырского, который доказал свою эффективность, хотя и подвергся критике за свою советскую манеру командования и личные связи.

Однако Сырский продемонстрировал себя как достойный преемник Валерия Залужного и получил поддержку от президента Владимира Зеленского.

Операция на Курском участке также подбодрила западных сторонников Украины. Несмотря на отсутствие масштабной эскалации со стороны России, которая не применила тактические ядерные удары или не осуществила разрушение Киевской дамбы, опасения о возможной эскалации остаются.

Также читайте: Силы спецопераций нанесли комплексные удары по вражеской логистике на Курщине: уничтожено 7 единиц техники, среди них - понтонные автомобили. ВИДЕО

В то же время способность Украины удерживать захваченную территорию уменьшила давление на Киев относительно односторонних территориальных уступок.

Однако, как отмечает издание, военные успехи Украины еще не полностью отражены на фронте. Россия продолжает захватывать новые территории, в частности в Нью-Йорке и Межевом, и приближается к захвату Покровска.

Апатия российской общественности и пропагандистские нарративы Путина помогают успокоить население, несмотря на украинские достижения.

Сейчас Украине приходится сталкиваться с проблемами в получении сложного оружия. Хотя США планируют включить ракету воздух-поверхность JASSM в осенний пакет поставок, технические трудности могут задержать их доставку. Германия не одобрила экспорт крылатой ракеты Taurus, а Великобритания не разблокировала использование ракет Storm Shadow против российских целей.

Также читайте: На Курщине Украина борется за козыри для переговоров с РФ, - министр обороны Эстонии Певкур
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Топ комментарии
+21
Це не експерти. Це все пропаганда.
А курська операція показала декілька важливих речей:
1. Червоних ліній не існує.
2. Резервів у росіі немає.
3. Кордони у них голі, навіть з Україною, не кажучи про інші території.
Крім того, є багато позитивних результатів:
1. Полонені резервісти
2. Пошкоджені мости і інфраструктура у них, бойові дії у них,
3. Півтори сотні тисяч вже іхніх біженців, а це додаткові видатки.
4. Більше тисячі квадратних кілометрів території, щоб не казали.
Можна добавити і інші моменти.
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05.09.2024 09:23
+20
Такие смешные писаки.реально наивные как дети)они реально думали что ***** сразу хенде хох сделает.даже если до москвы дойдем кацапские долбоебы будут отрицать реальность происходящего и надувать от важности щеки
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05.09.2024 09:02
+16
по факту что важного захватили? села? АЭС? Курск? Тогда может Путиноид и перекинул бы войска с Даунбаса. А на сельских дегенератов ему плевать на расее
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05.09.2024 09:11
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Якщо подумати головою (правільно подумать), то якраз здатись - це єдиний розумний вихід.
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05.09.2024 12:40 Ответить
Набігли подляцькі,які не лише заперечують істину,а і перейшли на особисті,модератору на замітку,чим займаються такі.
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05.09.2024 10:28 Ответить
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05.09.2024 10:10 Ответить
У Монголії мітинг проти приїзду путіна.
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05.09.2024 10:11 Ответить
Потужно.
Треба було місцевих верблюдів розмалювати, щоб точно завадити *****.
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05.09.2024 10:38 Ответить
Ні. Верблюдів не можна. Вони плюватимуться. Краще суслікiв.
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05.09.2024 12:04 Ответить
З такою допомогою по чайній ложці , дивно що не гірше…
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05.09.2024 10:24 Ответить
Ну з дурною головою можна і допомогу просто у річці топити замість ефективного використання.

ЗЄ з резервами саме так і вчинив - кинув їх хз куди замість самого важкого напрямку.
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05.09.2024 10:36 Ответить
Я не знаю, з якого переляку вона повинна була щось змінити.

Скоріше навпаки - вкрай необхідні ресурси були перекинуті на безперспективний напрямок і там застрягли замість того, щоб бути задіяними у відбитті наступу РФ.
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05.09.2024 10:34 Ответить
Потрібно йти далі захоплювати Курськ, Курчатов та мацкву і тоді хід війни буде змінено дуже швидко!
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05.09.2024 10:43 Ответить
"Операция ВСУ в Курской области не смогла изменить ход войны, - The Telegraph" - всё верно, пока Сыркин у командования ЗСУ, будут только одни провалы и бесполезные потуги. Потому что сыркин - агент *****. И сам он из рашки и там все его родственники. Что непонятного ....
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05.09.2024 10:46 Ответить
мне понятно что ты тупой бот ,тупой причем как пробка.иди галстук надевай бойскаут *** его мать)
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05.09.2024 11:14 Ответить
похрюкай ещё кацап
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05.09.2024 15:34 Ответить
Сотні Атакамсів пиляться вже місяцями на складах МО!
А логістика рашистів ціла стоїть в Криму і на Приазов"ї!
Зараз нова мулька - чекаємо нові ракети?!
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05.09.2024 10:46 Ответить
Чому не змінила? Дуже навіть змінила! Рашисти просуваються на сході набагато швидше ніж до курвівської авантюри! Ми звідти по любому підемо,а от Донбас втратили на десятиліття! Це в кращому разі.
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05.09.2024 11:14 Ответить
ну так такие а то и похлеще потери были бы на проклятом коллабборанстком бамбасе,в ( курск области леса и не разйобанные кабами села и деревни есть если что пересидеть кабы в отличии от тех же крынок с днепром позади и 10%шансов на евак успешный)наступать надо там где наступаеться а не как в том году по минным полям да счесывать 9 мес. людей об чертов бахмут ,прокляятый бамбас.
ботам ********* все время будет все не так, так что на их мнение как то похеру
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05.09.2024 11:18 Ответить
Ти хоч сам зрозумів бєлібєрду,яку написав? Ти майже як твій кумир цицерониш
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05.09.2024 12:14 Ответить
Вже всім притомним очевидним, що Курська "операція" це піар і намагання притягнути до себе увагу знову, великою ціною. І не більше. Ніяких стратегічних цілей вона не досягла.
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05.09.2024 11:19 Ответить
В заголовку не вистачає слів «поки що». Тобто заголовок упереджений і не відповідає реальності
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05.09.2024 12:00 Ответить
Там все заглохло

Вже немає переможних повідомлень звідти, ЗСУ без світла і води, там залишаться на Зиму, а це печаль.
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05.09.2024 12:25 Ответить
В той самий час не видно і репортажів к(п)оца з "освобождьонной" Суджі, все довкола та побіля їздить.
І як же вони дві зими без світла та води на Донбасі провели?
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05.09.2024 12:43 Ответить
Вони підключають електрику, куди заходять.

та й не сидять на першій лінії всім скопом.

Той же Бахмут і Авдіївка цілком вже забезпечені, ви читайте всі джерела.
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05.09.2024 12:51 Ответить
Так і у нас на другій лінії електрика є, тому що постанова прифронтові райони не вимикати навіть під час стабвідключень.
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05.09.2024 14:57 Ответить
А що Курська операція ВЖЕ завершено, що можна робити висновки?
ЗСУ вийшли з-під Курська? Коли?
Це якби цьому журналюгі з тєлеграф сказали - ви важко хворі і ваша хвороба прогресує - а він відповів - "єто нічего не ізменіло для мєня" 🤣
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05.09.2024 13:17 Ответить
Афера від ішака, і не бльше.Тупе і наївне сутворіння.
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05.09.2024 20:49 Ответить
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