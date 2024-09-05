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Курськ (836)

Операція ЗСУ у Курській області не змогла змінити хід війни, - The Telegraph

Курськ

Операція Збройних сил України на Курській ділянці триває понад місяць і вже дала результати. Україна вже захопила понад 1300 квадратних кілометрів російської території, включаючи газовий вузол Суджу. Крім того, українські війська створили військову адміністрацію та накопичили бронетехніку для посилення контингенту на Сумщині.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Telegraph.

Видання зазначає, що досягнення ЗСУ свідчать про оборонні прогалини в Росії. Російські війська, які зустрічалися з недостатньо підготовленими призовниками та евакуйованими містами, не змогли ефективно протистояти українському наступу.  Водночас, українські війська не планують залишати захоплені території, що унеможливлює припинення вогню та замороження фронту.

The Telegraph також зазначає, що хоча ці успіхи значно підняли моральний дух українських військ після невдалого контрнаступу минулого року, результати на фронті ще не відповідають масштабам досягнень.

Операція на Курській ділянці надала українським військам необхідну впевненість і позитивний ефект, але подальші успіхи будуть залежати від багатьох факторів.

Видання підкреслює, що ці досягнення допомогли згуртувати українських військових навколо головнокомандувача Олександра Сирського, який довів свою ефективність, хоча і зазнав критики за свою радянську манеру командування та особисті зв’язки.

Однак Сирський продемонстрував себе як гідний наступник Валерія Залужного та отримав підтримку від президента Володимира Зеленського.

Операція на Курській ділянці також підбадьорила західних прихильників України. Попри відсутність масштабної ескалації з боку Росії, яка не застосувала тактичні ядерні удари чи не здійснила руйнування Київської дамби, побоювання про можливу ескалацію залишаються.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили спецоперацій завдали комплексних ударів по ворожій логістиці на Курщині: знищено 7 одиниць техніки, серед них - понтонні автомобілі. ВIДЕО

Водночас здатність України утримувати захоплену територію зменшила тиск на Київ щодо односторонніх територіальних поступок.

Проте, як зазначає видання, військові успіхи України ще не повністю відображені на фронті. Росія продовжує захоплювати нові території, зокрема в Нью-Йорку і Межовому, та наближається до захоплення Покровська.

Апатія російської громадськості та пропагандистські наративи Путіна допомагають заспокоїти населення, попри українські досягнення.

Зараз Україні доводиться стикатися з проблемами в отриманні складної зброї. Хоча США планують включити ракету повітря-поверхня JASSM до осіннього пакета поставок, технічні труднощі можуть затримати їхню доставку. Німеччина не схвалила експорт крилатої ракети Taurus, а Великобританія не розблокувала використання ракет Storm Shadow проти російських цілей.

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Топ коментарі
+21
Це не експерти. Це все пропаганда.
А курська операція показала декілька важливих речей:
1. Червоних ліній не існує.
2. Резервів у росіі немає.
3. Кордони у них голі, навіть з Україною, не кажучи про інші території.
Крім того, є багато позитивних результатів:
1. Полонені резервісти
2. Пошкоджені мости і інфраструктура у них, бойові дії у них,
3. Півтори сотні тисяч вже іхніх біженців, а це додаткові видатки.
4. Більше тисячі квадратних кілометрів території, щоб не казали.
Можна добавити і інші моменти.
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05.09.2024 09:23
+20
Такие смешные писаки.реально наивные как дети)они реально думали что ***** сразу хенде хох сделает.даже если до москвы дойдем кацапские долбоебы будут отрицать реальность происходящего и надувать от важности щеки
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05.09.2024 09:02
+16
по факту что важного захватили? села? АЭС? Курск? Тогда может Путиноид и перекинул бы войска с Даунбаса. А на сельских дегенератов ему плевать на расее
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05.09.2024 09:11
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Якщо подумати головою (правільно подумать), то якраз здатись - це єдиний розумний вихід.
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05.09.2024 12:40 Відповісти
Набігли подляцькі,які не лише заперечують істину,а і перейшли на особисті,модератору на замітку,чим займаються такі.
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05.09.2024 10:28 Відповісти
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05.09.2024 10:10 Відповісти
У Монголії мітинг проти приїзду путіна.
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05.09.2024 10:11 Відповісти
Потужно.
Треба було місцевих верблюдів розмалювати, щоб точно завадити *****.
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05.09.2024 10:38 Відповісти
Ні. Верблюдів не можна. Вони плюватимуться. Краще суслікiв.
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05.09.2024 12:04 Відповісти
З такою допомогою по чайній ложці , дивно що не гірше…
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05.09.2024 10:24 Відповісти
Ну з дурною головою можна і допомогу просто у річці топити замість ефективного використання.

ЗЄ з резервами саме так і вчинив - кинув їх хз куди замість самого важкого напрямку.
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05.09.2024 10:36 Відповісти
Я не знаю, з якого переляку вона повинна була щось змінити.

Скоріше навпаки - вкрай необхідні ресурси були перекинуті на безперспективний напрямок і там застрягли замість того, щоб бути задіяними у відбитті наступу РФ.
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05.09.2024 10:34 Відповісти
Потрібно йти далі захоплювати Курськ, Курчатов та мацкву і тоді хід війни буде змінено дуже швидко!
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05.09.2024 10:43 Відповісти
"Операция ВСУ в Курской области не смогла изменить ход войны, - The Telegraph" - всё верно, пока Сыркин у командования ЗСУ, будут только одни провалы и бесполезные потуги. Потому что сыркин - агент *****. И сам он из рашки и там все его родственники. Что непонятного ....
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05.09.2024 10:46 Відповісти
мне понятно что ты тупой бот ,тупой причем как пробка.иди галстук надевай бойскаут *** его мать)
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05.09.2024 11:14 Відповісти
похрюкай ещё кацап
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05.09.2024 15:34 Відповісти
Сотні Атакамсів пиляться вже місяцями на складах МО!
А логістика рашистів ціла стоїть в Криму і на Приазов"ї!
Зараз нова мулька - чекаємо нові ракети?!
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05.09.2024 10:46 Відповісти
Чому не змінила? Дуже навіть змінила! Рашисти просуваються на сході набагато швидше ніж до курвівської авантюри! Ми звідти по любому підемо,а от Донбас втратили на десятиліття! Це в кращому разі.
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05.09.2024 11:14 Відповісти
ну так такие а то и похлеще потери были бы на проклятом коллабборанстком бамбасе,в ( курск области леса и не разйобанные кабами села и деревни есть если что пересидеть кабы в отличии от тех же крынок с днепром позади и 10%шансов на евак успешный)наступать надо там где наступаеться а не как в том году по минным полям да счесывать 9 мес. людей об чертов бахмут ,прокляятый бамбас.
ботам ********* все время будет все не так, так что на их мнение как то похеру
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05.09.2024 11:18 Відповісти
Ти хоч сам зрозумів бєлібєрду,яку написав? Ти майже як твій кумир цицерониш
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05.09.2024 12:14 Відповісти
Вже всім притомним очевидним, що Курська "операція" це піар і намагання притягнути до себе увагу знову, великою ціною. І не більше. Ніяких стратегічних цілей вона не досягла.
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05.09.2024 11:19 Відповісти
В заголовку не вистачає слів «поки що». Тобто заголовок упереджений і не відповідає реальності
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05.09.2024 12:00 Відповісти
Там все заглохло

Вже немає переможних повідомлень звідти, ЗСУ без світла і води, там залишаться на Зиму, а це печаль.
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05.09.2024 12:25 Відповісти
В той самий час не видно і репортажів к(п)оца з "освобождьонной" Суджі, все довкола та побіля їздить.
І як же вони дві зими без світла та води на Донбасі провели?
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05.09.2024 12:43 Відповісти
Вони підключають електрику, куди заходять.

та й не сидять на першій лінії всім скопом.

Той же Бахмут і Авдіївка цілком вже забезпечені, ви читайте всі джерела.
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05.09.2024 12:51 Відповісти
Так і у нас на другій лінії електрика є, тому що постанова прифронтові райони не вимикати навіть під час стабвідключень.
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05.09.2024 14:57 Відповісти
А що Курська операція ВЖЕ завершено, що можна робити висновки?
ЗСУ вийшли з-під Курська? Коли?
Це якби цьому журналюгі з тєлеграф сказали - ви важко хворі і ваша хвороба прогресує - а він відповів - "єто нічего не ізменіло для мєня" 🤣
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05.09.2024 13:17 Відповісти
Афера від ішака, і не бльше.Тупе і наївне сутворіння.
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05.09.2024 20:49 Відповісти
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