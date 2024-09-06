Оккупанты за сутки атаковали Запорожскую область 330 раз, выпустили почти 190 беспилотников

В течение суток оккупанты 330 раз били по 11 населенным пунктам Запорожской области.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, россияне атаковали область с авиации, беспилотниками различной модификации, РСЗО и из артиллерии.

Так, войска РФ совершили 2 авиаудара по Белогорью.

Кроме того, 186 БПЛА различной модификации атаковали Беляевку, Гуляйполе, Новодаровку, Новоандреевку, Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоданиловку.

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Также 3 обстрела РСЗО накрыли Гуляйполе, Малую Токмачку и Работино.

Россияне осуществили 139 артобстрелов по территории Степногорска, Гуляйполя, Преображенки, Новоандреевки, Работино, Малой Токмачки, Малиновки, Новоданиловки и Новодаровки.



Поступило 21 сообщение о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

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