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обстріл (27070) Запорізька область (3347)

Окупанти за добу атакували Запорізьку область 330 разів, випустили майже 190 безпілотників

Обстріл Запорізької області

Упродовж доби окупанти 330 разів били по 11 населених пунктах Запорізької області.

По це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, росіяни атакували область з авіації, безпілотниками різної модифікації, РСЗВ та з артилерії.

Так, війська РФ здійснили 2 авіаудари по Білогір’ю.

Крім того, 186 БпЛА різної модифікації атакували Біляївку, Гуляйполе, Новодарівку, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоданилівку.

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Також 3 обстріли РСЗВ накрили Гуляйполе, Малу Токмачку та Роботине.

Росіяни здійснили139 артобстрілів по території Степногірська, Гуляйполя, Преображенки, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Новоданилівки та Новодарівки.

Надійшло 21 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

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