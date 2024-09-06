Компании, связанные с Голиком, за время полномасштабной войны получили заказы на 6,7 млрд грн
Компании, которые, по данным СМИ, связаны с Юрием Голиком, который известен как один из ключевых фигур скандального "Великого будівництва", в течение 2022 - 2024 годов получили заказов на общую сумму 6,726 млрд грн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Так, в частности, с ООО "СК "СТРОЙИНВЕСТ" заключено договоров на 4,131 млрд грн, с ООО "БУДИНВЕСТ ИНЖИНИРИНГ" - на 838 млн грн и с Консорциумом "БИЛДИНГ ЮА" - на 1,759 млрд грн.
Заказы, которые получило ООО "СК "СТРОЙИНВЕСТ"
В течение 2022 - 2024 года с ООО "СК "СТРОЙИНВЕСТ" заключено договоров на общую сумму 4,131 млрд грн, а начиная с 07.2023 по 09.2024 год компанией в электронной системе закупок PROZORRO заключено 68 договоров на общую сумму 3,251 млрд грн.
В частности, по данным из системы PROZORRO, крупнейшими из них являются:
- 20.08.2024 договор на новое строительство хирургического корпуса (с переходом) КП "Днепропетровская областная детская больница" ДОР" в г. Днепр на 474,5 млн грн;
- 16.08.2024 два договора на капитальный ремонт защитных сооружений гражданской защиты Городской клинической больницы №16 в г. Днепр на 19 млн грн и 16,1 млн грн;
- 22.07.2024 договор на реконструкцию здания главного корпуса КП "Криворожская городская клиническая больница №2" в г. Кривой Рог на 1,3 млрд грн;
- 16.07.2024 договор на капитальный ремонт отделения лучевой диагностики КП "Региональный медицинский центр семейного здоровья" ДОР" в г. Днепр на 10,4 млн грн;
- 04.06.2024 договор на реконструкцию коммунального учреждения "Дошкольное учебное заведение (ясли-сад) - центр развития ребенка №27 "Орленок" Каменского городского совета на 26,9 млн грн;
- 05.06.2024 договор на строительство защитного сооружения на территории Днепровского лицея №144 имени Леви Ицхака Шнеерсона в г. Днепр на 123 млн грн;
- 16.05.2024 договор на строительство защитного сооружения на территории Днепровской гимназии №29 в г. Днепр на 117,3 млн грн;
- 10.05.2024 договор на строительство защитного сооружения на территории Днепровской гимназии №118 в г. Днепр на 104,7 млн грн;
- 03.05.2024 договор на реконструкцию части главного корпуса КНП "Городская клиническая больница №4" в г. Днепр на 87,4 млн грн;
- 30.04.2024 договор на капитальный ремонт здания нового хирургического корпуса коммунального учреждения "Днепропетровская областная клиническая больница им. И. И. Мечникова" с утеплением фасада и усилением опорных участков опирания плит перекрытия по блокам "А" и "Д" на 159,7 млн грн;
- 28.12.2023 договор на капитальный ремонт Криворожской гимназии №95 в г. Кривой Рог на 143 млн грн;
- 16.11.2023 договор на строительство противорадиационного укрытия (ПРУ) для Криворожского лицея №95 в г. Кривой Рог на 55,7 млн грн;
- 10.10.2023 договор на строительство здания гражданской защиты (простейшее укрытие) двойного назначения со встроенными помещениями общественного назначения в пгт Юрьевка Днепропетровской области на 56,2 млн грн;
- 08.09.2023 договор на реконструкцию здания Коммунального учреждения "Днепровская городская детская клиническая больница №5" в г. Днепре на 30,7 млн грн.
Заказы, которые получило ООО "БУДИНВЕСТ ИНЖИНИРИНГ"
С ООО "БУДИНВЕСТ ИНЖИНИРИНГ" в течение 2022 - 2024 года было заключено договоров на общую сумму 838 млн. грн, в частности в период 2023 - 2024 года заключено 4 договора на сумму 285 млн. грн:
- 02.02.2024 договор на восстановление асфальтобетонного покрытия на объектах Коммунального предприятия "Теплоэнерго" Днепровского городского совета на 29,9 млн грн;
- 16.05.2023 договор на эксплуатационное содержание автодорог общего пользования местного значения в Днепропетровской области на 254 млн грн.
Заказы, которые получил консорциум "БИЛДИНГ ЮА"
С консорциумом "БИЛДИНГ ЮА" был заключен 1 договор на сумму 1,759 млрд грн на строительство Национального военного мемориального кладбища в Гатном под Киевом.
Ранее СМИ сообщали, что экс-чиновник Днепропетровской ОВА, идеолог "Великого будівництва" Юрий Голик переписывался с бывшим владельцем строительной компании "СК "Стройинвест", которая на протяжении последних лет получила от государства более 4 миллиардов гривен на различные строительные работы.
В октябре 2023 года СМИ сообщали, что хотя и НАБУ расследует Днепропетровский кейс, связанный с ООО "Стройинвест инжиниринг" и договором на 1,5 млрд грн, однако его фигурант Юрий Голик по-прежнему занимает кабинет на Банковой.
Что известно о Голике?
Как известно, Голик был консультантом "Великого будівництва" и бывшим советником главы Днепропетровской облгосадминистрации Валентина Резниченко. Последнего подозревают в злоупотреблении властью и сделках с бюджетными деньгами.
В ноябре 2022 года журналисты-расследователи выяснили, что совладелица компании "Стройинвест Инжиниринг" фитнес-тренер Яна Хланта, которая получала миллиарды на ремонты дорог в рамках "Великого будівництва", является девушкой главы области Валентина Резниченко. Журналисты также обнаружили факты совместных поездок за границу Резниченко, Голика и Хланты.
После публикации САП и НАБУ начали расследование. Детективы проводили обыски и у консультанта "Великого будівництва" Юрия Голика.
В октябре 2023 года журналисты Bihus.Info выяснили, что Голик продолжает ездить на Банковую, несмотря на скандал с фитнес-тренером и миллиардами на ремонте дорог.
23 мая 2024 года Специализированная антикоррупционная прокуратура провела обыски дома у сотрудника НАБУ, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением.
По данным СМИ, основанием для обысков стало разглашение представителями НАБУ данных досудебного расследования в интересах, в частности, бизнесмена Юрия Голика, который фигурирует в деле "Великого будівництва".
27 июня СМИ сообщили, что НАБУ проводит обыски у экс-чиновника Днепропетровской ОВА Голика.
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Чи може таки НАКРАВ?
Мовчать, і генпрокурор з дбр СБУ ..??? Невже і їм ЗАНОСИЛИ, прямо з багажника, як за харчування ЗСУ ?
Мы в полном голяке
Голова комітету ВР з питань бюджету Роксолана Підласа