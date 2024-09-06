Компании, связанные с Голиком, за время полномасштабной войны получили заказы на 6,7 млрд грн

Компании, которые, по данным СМИ, связаны с Юрием Голиком, который известен как один из ключевых фигур скандального "Великого будівництва", в течение 2022 - 2024 годов получили заказов на общую сумму 6,726 млрд грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, в частности, с ООО "СК "СТРОЙИНВЕСТ" заключено договоров на 4,131 млрд грн, с ООО "БУДИНВЕСТ ИНЖИНИРИНГ" - на 838 млн грн и с Консорциумом "БИЛДИНГ ЮА" - на 1,759 млрд грн.

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Заказы, которые получило ООО "СК "СТРОЙИНВЕСТ"

В течение 2022 - 2024 года с ООО "СК "СТРОЙИНВЕСТ" заключено договоров на общую сумму 4,131 млрд грн, а начиная с 07.2023 по 09.2024 год компанией в электронной системе закупок PROZORRO заключено 68 договоров на общую сумму 3,251 млрд грн.

В частности, по данным из системы PROZORRO, крупнейшими из них являются:

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Заказы, которые получило ООО "БУДИНВЕСТ ИНЖИНИРИНГ"

С ООО "БУДИНВЕСТ ИНЖИНИРИНГ" в течение 2022 - 2024 года было заключено договоров на общую сумму 838 млн. грн, в частности в период 2023 - 2024 года заключено 4 договора на сумму 285 млн. грн:

02.02.2024 договор на восстановление асфальтобетонного покрытия на объектах Коммунального предприятия "Теплоэнерго" Днепровского городского совета на 29,9 млн грн;

16.05.2023 договор на эксплуатационное содержание автодорог общего пользования местного значения в Днепропетровской области на 254 млн грн.

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Заказы, которые получил консорциум "БИЛДИНГ ЮА"

С консорциумом "БИЛДИНГ ЮА" был заключен 1 договор на сумму 1,759 млрд грн на строительство Национального военного мемориального кладбища в Гатном под Киевом.

Ранее СМИ сообщали, что экс-чиновник Днепропетровской ОВА, идеолог "Великого будівництва" Юрий Голик переписывался с бывшим владельцем строительной компании "СК "Стройинвест", которая на протяжении последних лет получила от государства более 4 миллиардов гривен на различные строительные работы.

В октябре 2023 года СМИ сообщали, что хотя и НАБУ расследует Днепропетровский кейс, связанный с ООО "Стройинвест инжиниринг" и договором на 1,5 млрд грн, однако его фигурант Юрий Голик по-прежнему занимает кабинет на Банковой.

Что известно о Голике?

Как известно, Голик был консультантом "Великого будівництва" и бывшим советником главы Днепропетровской облгосадминистрации Валентина Резниченко. Последнего подозревают в злоупотреблении властью и сделках с бюджетными деньгами.

В ноябре 2022 года журналисты-расследователи выяснили, что совладелица компании "Стройинвест Инжиниринг" фитнес-тренер Яна Хланта, которая получала миллиарды на ремонты дорог в рамках "Великого будівництва", является девушкой главы области Валентина Резниченко. Журналисты также обнаружили факты совместных поездок за границу Резниченко, Голика и Хланты.

После публикации САП и НАБУ начали расследование. Детективы проводили обыски и у консультанта "Великого будівництва" Юрия Голика.

В октябре 2023 года журналисты Bihus.Info выяснили, что Голик продолжает ездить на Банковую, несмотря на скандал с фитнес-тренером и миллиардами на ремонте дорог.

23 мая 2024 года Специализированная антикоррупционная прокуратура провела обыски дома у сотрудника НАБУ, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением.

По данным СМИ, основанием для обысков стало разглашение представителями НАБУ данных досудебного расследования в интересах, в частности, бизнесмена Юрия Голика, который фигурирует в деле "Великого будівництва".

27 июня СМИ сообщили, что НАБУ проводит обыски у экс-чиновника Днепропетровской ОВА Голика.