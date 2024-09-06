Компанії, пов’язані з Голиком, за час повномасштабної війни отримали замовлень на 6,7 млрд грн
Компанії, які, за даними ЗМІ, пов’язані з Юрієм Голиком, який відомий як один із ключових фігур скандального "Великого будівництва", протягом 2022 – 2024 років отримали замовлень на загальну суму 6,726 млрд. грн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, зокрема, з ТОВ "СК "СТРОЙІНВЕСТ" укладено договорів на 4,131млрд. грн, з ТОВ "БУДІНВЕСТ ІНЖИНІРИНГ" – на 838 млн. грн. та з Консорціумом "БІЛДІНГ ЮА" – на 1,759 млрд. грн.
Замовлення, які отримало ТОВ "СК "СТРОЙІНВЕСТ"
Протягом 2022 – 2024 року з ТОВ "СК "СТРОЙІНВЕСТ" укладено договорів на загальну суму 4,131млрд. грн, а починаючи з 07.2023 по 09.2024 року компанією в електронній системі закупівель PROZORRO укладено 68 договорів на загальну суму 3,251 млрд. грн.
Зокрема, за даними з системи PROZORRO, найбільшими з них є:
- 20.08.2024 договір на нове будівництво хірургічного корпусу (з переходом) КП "Дніпропетровська обласна дитяча лікарня" ДОР" у м. Дніпро на 474,5 млн грн;
- 16.08.2024 два договори на капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту Міської клінічної лікарні № 16 у м. Дніпро на 19 млн грн та 16,1 млн грн;
- 22.07.2024 договір на реконструкцію будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня №2" у м. Кривий Ріг на 1,3 млрд грн;
- 16.07.2024 договір на капітальний ремонт відділення променевої діагностики КП "Регіональний медичний центр родинного здоров'я" ДОР" у м. Дніпро на 10,4 млн грн;
- 04.06.2024 договір на реконструкцію комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясласадок) – центр розвитку дитини №27 "Орлятко" Кам’янської міської ради на 26,9 млн грн;
- 05.06.2024 договір на будівництво захисної споруди на території Дніпровського ліцею № 144 імені Леві Іцхака Шнеєрсона у м. Дніпро на 123 млн грн;
- 16.05.2024 договір на будівництво захисної споруди на території Дніпровської гімназії № 29 у м. Дніпро на 117,3 млн грн;
- 10.05.2024 договір на будівництво захисної споруди на території Дніпровської гімназії № 118 у м. Дніпро на 104,7 млн грн;
- 03.05.2024 договір на реконструкцію частини головного корпусу КНП "Міська клінічна лікарня № 4" у м. Дніпро на 87,4 млн грн;
- 30.04.2024 договір на капітальний ремонт будівлі нового хірургічного корпусу комунального закладу "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І. І. Мечникова" з утеплюванням фасаду та підсиленням опорних ділянок спирання плит перекриття по блокам "А" і "Д" на 159,7 млн грн;
- 28.12.2023 договір на капітальний ремонт Криворізької гімназії №95 у м. Кривий Ріг на 143 млн грн;
- 16.11.2023 договір на будівництво протирадіаційного укриття (ПРУ) для Криворізького ліцею №95 у м. Кривий Ріг на 55,7 млн грн;
- 10.10.2023 договір на будівництво будівлі цивільного захисту (найпростіше укриття) подвійного призначення з вбудованими приміщеннями громадського призначення у смт Юр'ївка Дніпропетровської області на 56,2 млн грн;
- 08.09.2023 договір на реконструкцію будівлі Комунального закладу "Дніпровська міська дитяча клінічна лікарня № 5" у м. Дніпрі на 30,7 млн грн.
Замовлення, які отримало ТОВ "БУДІНВЕСТ ІНЖИНІРИНГ"
З ТОВ "БУДІНВЕСТ ІНЖИНІРИНГ" протягом 2022 – 2024 року було укладено договорів на загальну суму 838 млн. грн, зокрема у період 2023 – 2024 року укладено 4 договори на суму 285 млн. грн., а саме:
- 02.02.2024 договір на відновлення асфальтобетонного покриття на об’єктах Комунального підприємства "Теплоенерго" Дніпровської міської ради на 29,9 млн грн;
- 16.05.2023 договір на експлуатаційне утримання автодоріг загального користування місцевого значення у Дніпропетровській області на 254 млн грн.
Замовлення, які отримав консорціум "БІЛДІНГ ЮА"
Із консорціумом "БІЛДІНГ ЮА" було укладено 1 договір на суму 1,759 млрд. грн. на будівництво Національного військового меморіального кладовища у Гатному під Києвом.
Раніше ЗМІ повідомляли, що експосадовець Дніпропетровської ОВА, ідеолог "Великого Будівництва" Юрій Голик переписувався з колишнім власником будівельної компанії "СК "Стройінвест", яка упродовж останніх років отримала від держави понад 4 мільярди гривень на різні будівельні роботи.
У жовтні 2023 року ЗМІ повідомляли, що хоча й НАБУ розслідує Дніпропетровський кейс, пов’язаний з ТОВ "Будінвест інжиніринг" і договором на 1,5 млрд грн, проте його фігурант Юрій Голик, як і раніше, займає кабінет на Банковій.
Що відомо про Голика?
Як відомо, Голик був консультантом "Великого будівництва" і колишнім радником голови Дніпропетровської облдержадміністрації Валентина Резніченка. Останнього підозрюють у зловживанні владою та оборудках з бюджетними грішми.
У листопаді 2022 року журналісти-розслідувачі з‘ясували, що співвласниця компанії "Будінвест Інжиніринг" фітнес-тренерка Яна Хланта, яка отримувала мільярди на ремонти доріг в рамках "Великого будівництва", є дівчиною очільника області Валентина Резніченка. Журналісти також виявили факти спільних поїздок за кордон Резніченка, Голика та Хланти.
Після публікації САП і НАБУ почали розслідування. Детективи проводили обшуки і в консультанта "Великого будівництва" Юрія Голика.
В жовтні 2023 журналісти Bihus.Info з'ясували, що Голик продовжує їздити на Банкову попри скандал з фітнес-тренеркою і мільярдами на ремонті доріг.
23 травня 2024 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура провела обшуки вдома у співробітника НАБУ, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем.
За даними ЗМІ, підставою для обшуків стало розголошення представниками НАБУ даних досудового розслідування в інтересах, зокрема, бізнесмена Юрія Голика, який фігурує у справі "Великого будівництва".
27 червня ЗМІ повідомили, що НАБУ проводить обшуки в експосадовця Дніпропетровської ОВА Голика.
Будь ласка, зачекайте...
Чи може таки НАКРАВ?
Мовчать, і генпрокурор з дбр СБУ ..??? Невже і їм ЗАНОСИЛИ, прямо з багажника, як за харчування ЗСУ ?
Мы в полном голяке
Голова комітету ВР з питань бюджету Роксолана Підласа