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Компанії, пов’язані з Голиком, за час повномасштабної війни отримали замовлень на 6,7 млрд грн

Юрій Голик

Компанії, які, за даними ЗМІ, пов’язані з Юрієм Голиком, який відомий як один із ключових фігур скандального "Великого будівництва", протягом 2022 – 2024 років отримали замовлень на загальну суму 6,726 млрд. грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, зокрема, з ТОВ "СК "СТРОЙІНВЕСТ" укладено договорів на 4,131млрд. грн, з ТОВ "БУДІНВЕСТ ІНЖИНІРИНГ" – на 838 млн. грн. та з Консорціумом "БІЛДІНГ ЮА" – на 1,759 млрд. грн.

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Замовлення, які отримало ТОВ "СК "СТРОЙІНВЕСТ"

Протягом 2022 – 2024 року з ТОВ "СК "СТРОЙІНВЕСТ" укладено договорів на загальну суму 4,131млрд. грн, а починаючи з 07.2023 по 09.2024 року компанією в електронній системі закупівель PROZORRO укладено 68 договорів на загальну суму 3,251 млрд. грн.

Зокрема, за даними з системи PROZORRO, найбільшими з них є:

  • 20.08.2024 договір на нове будівництво хірургічного корпусу (з переходом) КП "Дніпропетровська обласна дитяча лікарня" ДОР" у м. Дніпро на 474,5 млн грн;
  • 16.08.2024 два договори на капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту Міської клінічної лікарні № 16 у м. Дніпро на 19 млн грн та 16,1 млн грн;
  • 22.07.2024 договір на реконструкцію будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня №2" у м. Кривий Ріг на 1,3 млрд грн;
  • 16.07.2024 договір на капітальний ремонт відділення променевої діагностики КП "Регіональний медичний центр родинного здоров'я" ДОР" у м. Дніпро на 10,4 млн грн;
  • 04.06.2024 договір на реконструкцію комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясласадок) – центр розвитку дитини №27 "Орлятко" Кам’янської міської ради на 26,9 млн грн;
  • 05.06.2024 договір на будівництво захисної споруди на території Дніпровського ліцею № 144 імені Леві Іцхака Шнеєрсона у м. Дніпро на 123 млн грн;
  • 16.05.2024 договір на будівництво захисної споруди на території Дніпровської гімназії № 29 у м. Дніпро на 117,3 млн грн;
  • 10.05.2024 договір на будівництво захисної споруди на території Дніпровської гімназії № 118 у м. Дніпро на 104,7 млн грн;
  • 03.05.2024 договір на реконструкцію частини головного корпусу КНП "Міська клінічна лікарня № 4" у м. Дніпро на 87,4 млн грн;
  • 30.04.2024 договір на капітальний ремонт будівлі нового хірургічного корпусу комунального закладу "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І. І. Мечникова" з утеплюванням фасаду та підсиленням опорних ділянок спирання плит перекриття по блокам "А" і "Д" на 159,7 млн грн;
  • 28.12.2023 договір на капітальний ремонт Криворізької гімназії №95 у м. Кривий Ріг на 143 млн грн;
  • 16.11.2023 договір на будівництво протирадіаційного укриття (ПРУ) для Криворізького ліцею №95 у м. Кривий Ріг на 55,7 млн грн;
  • 10.10.2023 договір на будівництво будівлі цивільного захисту (найпростіше укриття) подвійного призначення з вбудованими приміщеннями громадського призначення у смт Юр'ївка Дніпропетровської області на 56,2 млн грн;
  • 08.09.2023 договір на реконструкцію будівлі Комунального закладу "Дніпровська міська дитяча клінічна лікарня № 5" у м. Дніпрі на 30,7 млн грн.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Дашь цифру сегодня - в ноябре заберешь деньги": у телефоні Голика знайшли переписку з підрядником, який отримав від держави тендерів на 4 млрд, - ЗМІ

Замовлення, які отримало ТОВ "БУДІНВЕСТ ІНЖИНІРИНГ"

З ТОВ "БУДІНВЕСТ ІНЖИНІРИНГ" протягом 2022 – 2024 року було укладено договорів на загальну суму 838 млн. грн, зокрема у період 2023 – 2024 року укладено 4 договори на суму 285 млн. грн., а саме:

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Замовлення, які отримав консорціум "БІЛДІНГ ЮА"

Із консорціумом "БІЛДІНГ ЮА" було укладено 1 договір на суму 1,759 млрд. грн. на будівництво Національного військового меморіального кладовища у Гатному під Києвом.

Раніше ЗМІ повідомляли, що експосадовець Дніпропетровської ОВА, ідеолог "Великого Будівництва" Юрій Голик переписувався з колишнім власником будівельної компанії "СК "Стройінвест", яка упродовж останніх років отримала від держави понад 4 мільярди гривень на різні будівельні роботи.

У жовтні 2023 року ЗМІ повідомляли, що хоча й НАБУ розслідує Дніпропетровський кейс, пов’язаний з ТОВ "Будінвест інжиніринг" і договором на 1,5 млрд грн, проте його фігурант Юрій Голик, як і раніше, займає кабінет на Банковій.

Що відомо про Голика?

Як відомо, Голик був консультантом "Великого будівництва" і колишнім радником голови Дніпропетровської облдержадміністрації Валентина Резніченка. Останнього підозрюють у зловживанні владою та оборудках з бюджетними грішми.

У листопаді 2022 року журналісти-розслідувачі з‘ясували, що співвласниця компанії "Будінвест Інжиніринг" фітнес-тренерка Яна Хланта, яка отримувала мільярди на ремонти доріг в рамках "Великого будівництва", є дівчиною очільника області Валентина Резніченка. Журналісти також виявили факти спільних поїздок за кордон Резніченка, Голика та Хланти.

Після публікації САП і НАБУ почали розслідування. Детективи проводили обшуки і в консультанта "Великого будівництва" Юрія Голика.

В жовтні 2023 журналісти Bihus.Info з'ясували, що Голик продовжує їздити на Банкову попри скандал з фітнес-тренеркою і мільярдами на ремонті доріг.

23 травня 2024 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура провела обшуки вдома у співробітника НАБУ, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем.

За даними ЗМІ, підставою для обшуків стало розголошення представниками НАБУ даних досудового розслідування в інтересах, зокрема, бізнесмена Юрія Голика, який фігурує у справі "Великого будівництва".

27 червня ЗМІ повідомили, що НАБУ проводить обшуки в експосадовця Дніпропетровської ОВА Голика.

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Топ коментарі
+13
Бубочка, де мільон дронів ©
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06.09.2024 21:37
+6
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06.09.2024 21:58
+4
Замовлення дістали, Зельоні завжди гроші перераховують. А хотілось би почути, що вони поставили, і по якій ціні.
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06.09.2024 22:40
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Бубочка, де мільон дронів ©
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06.09.2024 21:37 Відповісти
Це не КРАВ гроші, а мабуть, на дрони збирав, усією ріднею!
Чи може таки НАКРАВ?
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06.09.2024 21:40 Відповісти
Дивлячись на бездіяльність, отих, Зеленського Стефанчука Шмигаля, під контролем єрмака, вони теж мали з цього, дурні гроші на офшори! ??
Мовчать, і генпрокурор з дбр СБУ ..??? Невже і їм ЗАНОСИЛИ, прямо з багажника, як за харчування ЗСУ ?
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06.09.2024 21:38 Відповісти
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06.09.2024 21:45 Відповісти
Юру поважаю, класнючий менеджер.
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06.09.2024 21:45 Відповісти
Велике будівництво перейшло в велике крадівництво і потім і велике мародерництво
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06.09.2024 21:48 Відповісти
"Слава зебілам (73%)!"
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06.09.2024 21:55 Відповісти
Так можна і ще десять років бути в війні. Гарно.
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06.09.2024 21:57 Відповісти
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06.09.2024 21:58 Відповісти
Нє, ну **** - нє??!!
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07.09.2024 09:09 Відповісти
Да! - піднялись нехило
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06.09.2024 22:11 Відповісти
Замовлення дістали, Зельоні завжди гроші перераховують. А хотілось би почути, що вони поставили, і по якій ціні.
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06.09.2024 22:40 Відповісти
И все патриоты на словах. Против России, за перемогу. Но крадут настоящее и будущее.
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06.09.2024 22:56 Відповісти
Когда рулят такие Голики
Мы в полном голяке
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06.09.2024 23:28 Відповісти
В чому тут новина? В кі.нечності обʼєму шлунку?
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06.09.2024 23:38 Відповісти
Зелебоб, "это наверно ты хочешь Байде показать, какой ты мир видишь"? Ну как в соседней теме ((
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06.09.2024 23:48 Відповісти
У Міноборони закінчилися гроші на бойові виплати для ЗСУ за вересень
Голова комітету ВР з питань бюджету Роксолана Підласа
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07.09.2024 00:40 Відповісти
 
 