НАБУ проводить обшуки в експосадовця Дніпропетровської ОВА Голика, - ЗМІ
Співробітники Національного антикорупційного бюро України проводять обшуки в бізнесмена та колишнього радника Дніпропетровської ОДА Юрія Голика.
Про це пише hromadske з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.
Як відомо, Голик фігурує в антикорупційному розслідуванні щодо програми "Велике будівництво".
Наразі невідомо у межах якого провадження проводять обшуки у експосадовця.
Що відомо про Голика?
Як відомо, Голик був консультантом "Великого будівництва" і колишнім радником голови Дніпропетровської облдержадміністрації Валентина Резніченка. Останнього підозрюють у зловживанні владою та оборудках з бюджетними грішми.
У листопаді 2022 року журналісти-розслідувачі з‘ясували, що співвласниця компанії "Будінвест Інжиніринг" фітнес-тренерка Яна Хланта, яка отримувала мільярди на ремонти доріг в рамках "Великого будівництва", є дівчиною очільника області Валентина Резніченка. Журналісти також виявили факти спільних поїздок за кордон Резніченка, Голика та Хланти.
Після публікації САП і НАБУ почали розслідування. Детективи проводили обшуки і в консультанта "Великого будівництва" Юрія Голика.
В жовтні 2023 журналісти Bihus.Info з'ясували, що Голик продовжує їздити на Банкову попри скандал з фітнес-тренеркою і мільярдами на ремонті доріг.
23 травня 2024 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура провела обшуки вдома у співробітника НАБУ, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем.
За даними ЗМІ, підставою для обшуків стало розголошення представниками НАБУ даних досудового розслідування в інтересах, зокрема, бізнесмена Юрія Голика, який фігурує у справі "Великого будівництва".
Раніше повідомлялося, що сьогодні, 27 червня, співробітники НАБУ прийшли з обшуками до ексзаступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка.
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https://www.pravda.com.ua/authors/5a626db8ae2cd/ МИХАЙЛО ТКАЧ - СЕРЕДА, 26 ЧЕРВНЯ 2024, 17:02
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Кстати, проходимец обещал вернуться в понедельник - правда не сказал в какой и какого года....