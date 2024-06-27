НАБУ проводить обшуки в експосадовця Дніпропетровської ОВА Голика, - ЗМІ

Співробітники Національного антикорупційного бюро України проводять обшуки в бізнесмена та колишнього радника Дніпропетровської ОДА Юрія Голика.

Про це пише hromadske з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Як відомо, Голик фігурує в антикорупційному розслідуванні щодо програми "Велике будівництво".

Наразі невідомо у межах якого провадження проводять обшуки у експосадовця.

Що відомо про Голика?

Як відомо, Голик був консультантом "Великого будівництва" і колишнім радником голови Дніпропетровської облдержадміністрації Валентина Резніченка. Останнього підозрюють у зловживанні владою та оборудках з бюджетними грішми.

У листопаді 2022 року журналісти-розслідувачі з‘ясували, що співвласниця компанії "Будінвест Інжиніринг" фітнес-тренерка Яна Хланта, яка отримувала мільярди на ремонти доріг в рамках "Великого будівництва", є дівчиною очільника області Валентина Резніченка. Журналісти також виявили факти спільних поїздок за кордон Резніченка, Голика та Хланти.

Після публікації САП і НАБУ почали розслідування. Детективи проводили обшуки і в консультанта "Великого будівництва" Юрія Голика.

В жовтні 2023 журналісти Bihus.Info з'ясували, що Голик продовжує їздити на Банкову попри скандал з фітнес-тренеркою і мільярдами на ремонті доріг.

23 травня 2024 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура провела обшуки вдома у співробітника НАБУ, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем.

За даними ЗМІ, підставою для обшуків стало розголошення представниками НАБУ даних досудового розслідування в інтересах, зокрема, бізнесмена Юрія Голика, який фігурує у справі "Великого будівництва".

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Раніше повідомлялося, що сьогодні, 27 червня, співробітники НАБУ прийшли з обшуками до ексзаступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка.