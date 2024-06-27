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НАБУ проводить обшуки в експосадовця Дніпропетровської ОВА Голика, - ЗМІ

голик

Співробітники Національного антикорупційного бюро України проводять обшуки в бізнесмена та колишнього радника Дніпропетровської ОДА Юрія Голика.

Про це пише hromadske з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Як відомо, Голик фігурує в антикорупційному розслідуванні щодо програми "Велике будівництво".

Наразі невідомо у межах якого провадження проводять обшуки у експосадовця.

НАБУ проводить обшуки в експосадовця Дніпропетровської ОВА Голика, - ЗМІ

НАБУ проводить обшуки в експосадовця Дніпропетровської ОВА Голика, - ЗМІ

Що відомо про Голика?

Як відомо, Голик був консультантом "Великого будівництва" і колишнім радником голови Дніпропетровської облдержадміністрації Валентина Резніченка. Останнього підозрюють у зловживанні владою та оборудках з бюджетними грішми.

У листопаді 2022 року журналісти-розслідувачі з‘ясували, що співвласниця компанії "Будінвест Інжиніринг" фітнес-тренерка Яна Хланта, яка отримувала мільярди на ремонти доріг в рамках "Великого будівництва", є дівчиною очільника області Валентина Резніченка. Журналісти також виявили факти спільних поїздок за кордон Резніченка, Голика та Хланти.

Після публікації САП і НАБУ почали розслідування. Детективи проводили обшуки і в консультанта "Великого будівництва" Юрія Голика.

В жовтні 2023 журналісти Bihus.Info з'ясували, що Голик продовжує їздити на Банкову попри скандал з фітнес-тренеркою і мільярдами на ремонті доріг.

23 травня 2024 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура провела обшуки вдома у співробітника НАБУ, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем.

За даними ЗМІ, підставою для обшуків стало розголошення представниками НАБУ даних досудового розслідування в інтересах, зокрема, бізнесмена Юрія Голика, який фігурує у справі "Великого будівництва".

Читайте також: ЗМІ заявили, що фігурант зливу з НАБУ Голик виїхав з України: Він сказав, що повернеться 17 червня (оновлено)

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 27 червня, співробітники НАБУ прийшли з обшуками до ексзаступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка.

Автор: 

НАБУ (5086) обшук (1976) Голик Юрій (133)


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Топ коментарі
+5
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27.06.2024 22:38
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Отвєточка от катлєтовських.
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27.06.2024 22:35 Відповісти
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27.06.2024 22:38 Відповісти
Нехай проведе обшуки у ган@дона кудрицького
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27.06.2024 22:41 Відповісти
.... буде дуже патужний пшик.
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27.06.2024 22:47 Відповісти
Не усім ексам так повезло як Тимошенкові - думав Умєров надійна криша ? навіс якщо не сьогодні - то уже він приречений під роздачу номер два ...
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27.06.2024 22:50 Відповісти
інтєрєсно чукчі пляшут! Обшуки одночасно проводять і в синіх і в красних. І обоє є фігурантами зливів з НАБУ. Да .... Углава так замутив, що аж жуть.
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27.06.2024 23:05 Відповісти
НАБУ вирішило відмитися Резніченком з компашкою кірюх тимошенок та голиків , а тут прилетіло розслідування від Ткача. Його хазяїну Фіалі підспонсорі соросята, тільки НЕУКРАїНСЬКІ прищемили дещо?

Директор НАБУ переслідує журналістів? Реакція на розслідування УП про Семена Кривоноса

https://www.pravda.com.ua/authors/5a626db8ae2cd/ МИХАЙЛО ТКАЧ - СЕРЕДА, 26 ЧЕРВНЯ 2024, 17:02

ЩО ЦЕ ЗА ЖАБОГАДЮКІНГ РОПОЧАВСЯ В МАРОДЕРІЇ ЄРМАКА?
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27.06.2024 23:07 Відповісти
Показушно это все. Коррупционеров полно, но никто не сидит и ничего не конфисковано. Так и дальше будет при этой олигархо-клептократической власти, как и при предыдущих. Необходима презумпция виновности для всех депутатов, госслужащих, судей, прокуроров и прочих. Они должны каждый год ДОКАЗЫВАТЬ! соответствие доходов и расходов свои и своих родственников. Только так, а то хрень какая-то и все коррупционеры известны.
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28.06.2024 00:42 Відповісти
Этот инвалид Голик уже давно тю тю... Он сейчас за границей в веломарафонах участвует. За границей статус инвалида ему не нужен.
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28.06.2024 02:05 Відповісти
Єрмак вирішив віддати в жертву пішаків.Спочатку був Резніков,потім Голік,далі вирішив прибрати з поля зору свого кума "катлету".А ось "відповідального" кореша Кірюшу Тімошенко-ні.Після скандалів з гумонітаркой наоборот приставив смотрящім к Умерову.Після провалу наїзда на Фіалу і ко.(укр.правда) вирішів розправитись з Наємом.Но шото пішло не так.Почались публікаціі про його походження.Треба тепер ще когось.І судячи про ниття "шістки" І.Клименка(главмусор) наступний мабуть буде Татаров-"піде в ліс".
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28.06.2024 05:28 Відповісти
Всё, что можно было украсть, уже вывезено в Австрию, где Голик наслаждается жизнью!
Кстати, проходимец обещал вернуться в понедельник - правда не сказал в какой и какого года....
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28.06.2024 07:32 Відповісти
проводять у Відні
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28.06.2024 08:19 Відповісти
зебіл саме ти забезпечив без бідне життя таким як голік
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28.06.2024 08:20 Відповісти
 
 