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НАБУ проводит обыски у экс-чиновника Днепропетровской ОВА Голика, - СМИ

голик

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины проводят обыски у бизнесмена и бывшего советника Днепропетровской ОВА Юрия Голика.

Об этом пишет hromadske со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Как известно, Голик фигурирует в антикоррупционном расследовании по программе "Велике будівництво".

Пока неизвестно, в рамках какого производства проводят обыски у экс-чиновника.

НАБУ проводить обшуки в експосадовця Дніпропетровської ОВА Голика, - ЗМІ

НАБУ проводить обшуки в експосадовця Дніпропетровської ОВА Голика, - ЗМІ

Что известно о Голике?

Как известно, Голик был консультантом "Великого будівництва" и бывшим советником главы Днепропетровской облгосадминистрации Валентина Резниченко. Последнего подозревают в злоупотреблении властью и сделках с бюджетными деньгами.

В ноябре 2022 года журналисты-расследователи выяснили, что совладелица компании "Стройинвест Инжиниринг", которая получала миллиарды на ремонт дорог в рамках "Великого будівництва", является девушкой главы области Валентина Резниченко. Журналисты также выявили факты совместных поездок за границу Резниченко, Голика и Хланты.

После публикации САП и НАБУ начали расследование. Детективы проводили обыски и у консультанта "Великого будівництва" Юрия Голика.

В октябре 2023 года журналисты Bihus.Info выяснили, что Голик продолжает ездить на Банковую, несмотря на скандал с фитнес-тренером и миллиардами на ремонте дорог.

23 мая 2024 года Специализированная антикоррупционная прокуратура провела обыски дома у сотрудника НАБУ, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением.

По данным СМИ, основанием для обысков стало разглашение представителями НАБУ данных досудебного расследования в интересах, в частности, бизнесмена Юрия Голика, фигурирующего по делу "Великого будівництва".

Читайте также: СМИ заявили, что фигурант слива из НАБУ Голик уехал из Украины: Он сказал, что вернется 17 июня (обновлено)

Ранее сообщалось, что сегодня, 27 июня, сотрудники НАБУ пришли с обысками к экс-заместителю главы Офиса президента Кириллу Тимошенко.

Автор: 

НАБУ (4229) обыск (1900) Голик Юрий (126)


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Топ комментарии
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27.06.2024 22:38
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Отвєточка от катлєтовських.
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27.06.2024 22:35 Ответить
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27.06.2024 22:38 Ответить
Нехай проведе обшуки у ган@дона кудрицького
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27.06.2024 22:41 Ответить
.... буде дуже патужний пшик.
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27.06.2024 22:47 Ответить
Не усім ексам так повезло як Тимошенкові - думав Умєров надійна криша ? навіс якщо не сьогодні - то уже він приречений під роздачу номер два ...
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27.06.2024 22:50 Ответить
інтєрєсно чукчі пляшут! Обшуки одночасно проводять і в синіх і в красних. І обоє є фігурантами зливів з НАБУ. Да .... Углава так замутив, що аж жуть.
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27.06.2024 23:05 Ответить
НАБУ вирішило відмитися Резніченком з компашкою кірюх тимошенок та голиків , а тут прилетіло розслідування від Ткача. Його хазяїну Фіалі підспонсорі соросята, тільки НЕУКРАїНСЬКІ прищемили дещо?

Директор НАБУ переслідує журналістів? Реакція на розслідування УП про Семена Кривоноса

https://www.pravda.com.ua/authors/5a626db8ae2cd/ МИХАЙЛО ТКАЧ - СЕРЕДА, 26 ЧЕРВНЯ 2024, 17:02

ЩО ЦЕ ЗА ЖАБОГАДЮКІНГ РОПОЧАВСЯ В МАРОДЕРІЇ ЄРМАКА?
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27.06.2024 23:07 Ответить
Показушно это все. Коррупционеров полно, но никто не сидит и ничего не конфисковано. Так и дальше будет при этой олигархо-клептократической власти, как и при предыдущих. Необходима презумпция виновности для всех депутатов, госслужащих, судей, прокуроров и прочих. Они должны каждый год ДОКАЗЫВАТЬ! соответствие доходов и расходов свои и своих родственников. Только так, а то хрень какая-то и все коррупционеры известны.
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28.06.2024 00:42 Ответить
Этот инвалид Голик уже давно тю тю... Он сейчас за границей в веломарафонах участвует. За границей статус инвалида ему не нужен.
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28.06.2024 02:05 Ответить
Єрмак вирішив віддати в жертву пішаків.Спочатку був Резніков,потім Голік,далі вирішив прибрати з поля зору свого кума "катлету".А ось "відповідального" кореша Кірюшу Тімошенко-ні.Після скандалів з гумонітаркой наоборот приставив смотрящім к Умерову.Після провалу наїзда на Фіалу і ко.(укр.правда) вирішів розправитись з Наємом.Но шото пішло не так.Почались публікаціі про його походження.Треба тепер ще когось.І судячи про ниття "шістки" І.Клименка(главмусор) наступний мабуть буде Татаров-"піде в ліс".
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28.06.2024 05:28 Ответить
Всё, что можно было украсть, уже вывезено в Австрию, где Голик наслаждается жизнью!
Кстати, проходимец обещал вернуться в понедельник - правда не сказал в какой и какого года....
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28.06.2024 07:32 Ответить
проводять у Відні
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28.06.2024 08:19 Ответить
зебіл саме ти забезпечив без бідне життя таким як голік
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28.06.2024 08:20 Ответить
 
 