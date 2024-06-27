НАБУ проводит обыски у экс-чиновника Днепропетровской ОВА Голика, - СМИ

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины проводят обыски у бизнесмена и бывшего советника Днепропетровской ОВА Юрия Голика.

Об этом пишет hromadske со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Как известно, Голик фигурирует в антикоррупционном расследовании по программе "Велике будівництво".

Пока неизвестно, в рамках какого производства проводят обыски у экс-чиновника.

Что известно о Голике?

Как известно, Голик был консультантом "Великого будівництва" и бывшим советником главы Днепропетровской облгосадминистрации Валентина Резниченко. Последнего подозревают в злоупотреблении властью и сделках с бюджетными деньгами.

В ноябре 2022 года журналисты-расследователи выяснили, что совладелица компании "Стройинвест Инжиниринг", которая получала миллиарды на ремонт дорог в рамках "Великого будівництва", является девушкой главы области Валентина Резниченко. Журналисты также выявили факты совместных поездок за границу Резниченко, Голика и Хланты.

После публикации САП и НАБУ начали расследование. Детективы проводили обыски и у консультанта "Великого будівництва" Юрия Голика.

В октябре 2023 года журналисты Bihus.Info выяснили, что Голик продолжает ездить на Банковую, несмотря на скандал с фитнес-тренером и миллиардами на ремонте дорог.

23 мая 2024 года Специализированная антикоррупционная прокуратура провела обыски дома у сотрудника НАБУ, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением.

По данным СМИ, основанием для обысков стало разглашение представителями НАБУ данных досудебного расследования в интересах, в частности, бизнесмена Юрия Голика, фигурирующего по делу "Великого будівництва".

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Ранее сообщалось, что сегодня, 27 июня, сотрудники НАБУ пришли с обысками к экс-заместителю главы Офиса президента Кириллу Тимошенко.