НАБУ проводит обыски у экс-чиновника Днепропетровской ОВА Голика, - СМИ
Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины проводят обыски у бизнесмена и бывшего советника Днепропетровской ОВА Юрия Голика.
Об этом пишет hromadske со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.
Как известно, Голик фигурирует в антикоррупционном расследовании по программе "Велике будівництво".
Пока неизвестно, в рамках какого производства проводят обыски у экс-чиновника.
Что известно о Голике?
Как известно, Голик был консультантом "Великого будівництва" и бывшим советником главы Днепропетровской облгосадминистрации Валентина Резниченко. Последнего подозревают в злоупотреблении властью и сделках с бюджетными деньгами.
В ноябре 2022 года журналисты-расследователи выяснили, что совладелица компании "Стройинвест Инжиниринг", которая получала миллиарды на ремонт дорог в рамках "Великого будівництва", является девушкой главы области Валентина Резниченко. Журналисты также выявили факты совместных поездок за границу Резниченко, Голика и Хланты.
После публикации САП и НАБУ начали расследование. Детективы проводили обыски и у консультанта "Великого будівництва" Юрия Голика.
В октябре 2023 года журналисты Bihus.Info выяснили, что Голик продолжает ездить на Банковую, несмотря на скандал с фитнес-тренером и миллиардами на ремонте дорог.
23 мая 2024 года Специализированная антикоррупционная прокуратура провела обыски дома у сотрудника НАБУ, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением.
По данным СМИ, основанием для обысков стало разглашение представителями НАБУ данных досудебного расследования в интересах, в частности, бизнесмена Юрия Голика, фигурирующего по делу "Великого будівництва".
Ранее сообщалось, что сегодня, 27 июня, сотрудники НАБУ пришли с обысками к экс-заместителю главы Офиса президента Кириллу Тимошенко.
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https://www.pravda.com.ua/authors/5a626db8ae2cd/ МИХАЙЛО ТКАЧ - СЕРЕДА, 26 ЧЕРВНЯ 2024, 17:02
ЩО ЦЕ ЗА ЖАБОГАДЮКІНГ РОПОЧАВСЯ В МАРОДЕРІЇ ЄРМАКА?
Кстати, проходимец обещал вернуться в понедельник - правда не сказал в какой и какого года....