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США (24820) Остин Ллойд (408)

Война в Украине завершится переговорами, но когда - сейчас трудно спрогнозировать, - Остин

Остін про можливе завершення війни

Война России против Украины в конце концов завершится путем переговоров, убежден министр обороны США Ллойд Остин. Однако когда это может произойти, пока трудно сказать.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Укринформ.

"Я думаю, что в конце концов этот конфликт будет урегулирован за столом переговоров. Однако когда этот момент наступит, трудно предсказать", - отметил глава Пентагона по итогам 24-й встречи в формате "Рамштайн" в Германии.

По мнению Остина, достижение окончательной победы зависит от того, как ее определять.

"Украина сосредоточена на защите собственной суверенной территории, и мы продолжим делать все для того, чтобы помочь им это сделать",- подчеркнул министр обороны США.

Напомним, ранее Остин заявил, что во время заседания Контактной группы по обороне Украины, в котором принял участие президент Владимир Зеленский, стороны не обсуждали план победы в войне.

Также читайте: Остин объяснил, почему США не дают разрешения Украине на удары вглубь РФ: Одно средство не является решающим в войне
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Топ комментарии
+15
Класні лозунги. Сподіваюся, ви уже нищите русню.
Таке враження, що якісь йо..нуті повилазили. Треба трохи реальніше на співвідношення сил і ресурсів дивитися.
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07.09.2024 09:43
+12
Коли американці виберуть трампа. Зброї не дасте і наш потужний лідор, як шавка , побіжить здавати все що тільки можна. Але ви нічого поганого не подумайте, мінськ він підписувати точно не буде.
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07.09.2024 07:41
+9
(продовження):
А тепер пригадаємо, що перед своєю відставкою заявляла пані Пені Пріцкер? А вона казала, що Україні не треба збільшувати податки, достатньо почати реально боротися з тіньовою економікою. Що зробила українська влада? Вона не бореться з тінню - вона податки збільшує.
Ви пригадуєте, аби США бодай раз затримали допомогу у часи президента Порошенко? Я не пригадую. А у Зеленського останній рік - самі проблеми. Американці не дають зброю, американці не дають грошей, американці не дають...
Що за лихо сталося з американцями? Чи може справа не в американцях? Може справа в тому, що США виставляють певні умови (мономарафон розпустити, наприклад), а наша естрадно-циркова влада їх в тупу ігнорить, даючи зрозуміти: "Не допоможете нам - буде лише більше мертвих українців"? А чого зеленій владі? У них в КОВІД українців помирало по два Іловайська на день. І як з гуски вода.
Може коли американці нам "не допомагають" вони просто не хочуть годувати халявщика? Отого самого який спершу голосує за блазня що обіцяє "просто перестати стріляти", але коли сталося вторгнення волає: "Американці! Ви зобов'язані нас рятувати!!"
Зобов'язані? Нам крупно пощастило, що американці дають нам зрозуміти протилежне аж настільки лагідно. Я знаю в історії приклади набагато більш брутальні. І безжальні - для нас.
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07.09.2024 08:55
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Правила форума Совет форумчан
Коли американці виберуть трампа. Зброї не дасте і наш потужний лідор, як шавка , побіжить здавати все що тільки можна. Але ви нічого поганого не подумайте, мінськ він підписувати точно не буде.
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07.09.2024 07:41 Ответить
американцы выберут трампа но у него опять украдут победу, у гегемона станется безлад и вот тогда....
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07.09.2024 08:05 Ответить
, ти ніколи не опинишся там, де був я. Там, за териконами.
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07.09.2024 11:31 Ответить
так - головне кожному зустрічному співгромадянину не забудь про цей факт нагадувати, щоб місце своє знав , а то бігають,як піксель побачать, ну і про ''...ніжки роздвинеш перед взводом бурятів... '' -кожній співгромадянці! Таку Країну Мрій можна побудувати
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07.09.2024 13:19 Ответить
Ксенія, мені 54. На війні з 24.02.22. на нулі.
Клавдія, я чоловік. Той самий чоловік, що захистить Вас ціною свого життя. Завжди.
Жіночко, пані Клава, я повертаюся. Так буде нормально.
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07.09.2024 22:09 Ответить
ну так і тебе трахне взвод бурятів, і тоже якось виживеш.
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07.09.2024 17:59 Ответить
https://t.me/Omelyan_News/14867 Майор ЗСУ Володимир Омелян з госпітального ліжка, помітив наступну інфу з США :
Дональд Трамп заявив, що може зняти санкції з росії у разі перемоги на виборах
Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що може зняти санкції з росії, якщо переможе на президентських виборах. Про це він повідомив під час виступу в Економічному клубі Нью-Йорка, зазначивши, що санкції США послаблюють долар і загрожують його статусу світової валюти, https://www.yahoo.com/news/trump-makes-shocking-promise-ex-203510256.html повідомляє New Republic.
Трамп підкреслив, що санкції «вбивають долар» і все, що він представляє.
На його думку, США стикаються з багатьма викликами, зокрема зі зростанням впливу Китаю, який прагне зробити свою валюту домінуючою. Саме тому Трамп хоче використовувати санкції мінімально і лише проти країн, які «на це заслуговують» (але не проти касапів)
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07.09.2024 09:52 Ответить
Ось https://youtu.be/b0SF9zCKdd8?t=3491 виступ та це питання

"Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що може зняти санкції з росії, якщо переможе на президентських виборах" - фейк, там такого нема
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07.09.2024 11:54 Ответить
Тим часом, що "там таке є" - помітив інший https://t.me/Chornovil_official/21997 блогер, Тарас Чорновіл . Інтерпретація моя:
"Ви, звісно, помічали, як у нас в коментарях, чатах, форумах регулярно появляються й зникають якісь дивні трампістські тролі? Чи трампістські, чи російські, чи подоляківські та з якою метою - це окреме питання.
Такі троліботи явно стараються роздути випади проти наших союзників до помітного рівня, щоб викликати знехіть і демотивацію допомагати Україні; і тупі юзери на це дуже легко й охоче ведуться, як невдячні й примітивні потвори! Напевно, що саме це і є основним завданням троів та ботів. Суспільні настрої й стан соцмереж моніторять посольства й розвідки - це класична методика досліджень з відкритих джерел.
Помітна координація троліботіва занадто помітна. Коли Трамп робить свої заяви лише в бік внутрішніх опнентів, цих тролів аж надто багато. Тільки в нього починається чергова серія прорашистських і антиукраїнських заяв, тролів, які б за таких обставин викликали протилежний ефект обурення, оперативно прибирають. От зараз на одному з форумів, організованих під його кампанію в Нью Йорку, Трамп заявив, що після перемоги скасує санкції проти раші й Ірану (на відео за вищенаведеною ссиллю на блогера). І отих підбріхувачів якось не видно і не чути, тільки один тут проявився.
Це нагадування нам, щоб тричі подумати, перш ніж перепощувати різне лайно, як "Байден приховував і умисно не надавав зброю / переповнені F-16 й Абрамсами склади / Камала йшла до посади через ліжко, вона комуністка" й інше лайно. Українці ж не голосують на виборах у США й гнати тут хвилю антипіару з огляду на вибори нема сенсу й непродуктивні та доволі дороговартісні витрати. Це провокації виключно проти підтримки України. От кожен, хто таке лайно перепощує, автоматично зарядив автомат чи гармату рашистській армії. Саме так і не інакше!"
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07.09.2024 17:07 Ответить
Тільки оба відео початок та кінець збігаеться з https://x.com/KamalaHQ/status/1831761042830991775?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1831761042830991775%7Ctwgr%5E3b7d8210c8a96339840c1accd76d0673abbe89a7%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnewrepublic.com%2Fpost%2F185652%2Ftrump-sanctions-promise-adviser-charged-russia-media відео зі штабу Камали
та пояснення, що треба сказати...

Ось транскрипт з youtube
В якому сказано, що "that war while I'm president-elect before I ever get into office I can get that War settled settled and get that war stopped cuz it's a horrible horrible war"
та пояснення, що крім санкцій, є тарифи на імпорт до США,
зараз навпаки санкції на імпорт, а не на експорт з росії

На якій секунді сказано "Трамп заявив, що після перемоги скасує санкції проти раші й Ірану"?


58:35
so my specific question is
58:40
would you strengthen or modify any of these economic sanctions programs
58:46
particularly Russia including the pipeline you mentioned oh it's a great
58:51
question the problem with what we have with sanctions and I was a user of sanctions but i' put them on and take
58:57
them off as quickly as possible because ultimately it kills your dollar and it kills everything the dollar represents
59:03
and we have to continue to have that be the world currency I think it's important I think would be losing a war
59:09
if we lost if we lost the dollar as a as the world currency I think that would be the equivalent of losing a war that
59:16
would make us a third world country and we can't let it happen so I use sanctions very powerfully against
59:22
countries that deserve it and then I take them off because look you're losing Iran you're losing Russia China is out
59:30
there trying to get their currency to be the dominant currency as you know better than anybody all of these things are
59:36
happening you're losing so many countries because there's so much conflict with all of these countries that you're going to lose that and we
59:43
can't lose that so uh I want to use sanctions as little as possible one of the things that we have with tariffs is
59:51
that I'll say to them you don't honor the dollar as your world Curren
59:56
is that right you're not going to do it no we're not I said that's okay I'm going to put tariffs all over your product and they're going to say Sir
1:00:03
we'd love to honor the dollar as the world currency you know tariffs in addition to
1:00:10
monetary and the money that will take in which will be bigger than you've ever seen in this country before gives you
1:00:16
tremendous political power for something like that as an example I stopped Wars
1:00:22
with the threat of tariffs I stopped Wars with two countries that uh mattered a lot a lot of people would
1:00:29
have been killed and I threatened tariffs coming into the United States if they don't make peace and we made a lot
1:00:36
of we didn't have conflicts like you have right now we had very intelligent
1:00:41
people but the biggest threat you have is you lose that currency and we have lost something that you'll never get
1:00:47
back and we can keep it if we're smart but they use it too much and then they
1:00:53
just forget about it and these countries like Russia it's going out now and doing its own thing and you know they're going
1:00:59
out bragging about how they don't need us anymore etc etc uh the sad part about
1:01:05
Russia is that Ukraine would have never happened if I was President so we wouldn't really have to be talking about
1:01:11
sanctions but uh it did happen and one of the things I'm going to do a little
1:01:16
bit relevant to your question is if we win I believe I can settle that war while I'm president-elect before I ever
1:01:23
get into office I can get that War settled settled and get that war stopped cuz it's a horrible horrible war and far
1:01:31
more people are killed in Ukraine far more people than you're realizing
1:01:37
they'll knock down this massive building amazing the size of these buildings they'll knock it down they'll say nobody was injured no a lot of people were
1:01:44
killed the real numbers are far greater than what people are are looking at so I think it's a very important thing uh
1:01:51
sanctions have to be used very judiciously and you can when we have
1:01:56
things much more powerful actually than sanctions we have trade but we cannot lose our dollar standard very important
1:02:04
thank you very much great sander uh thank you Mr President for all
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07.09.2024 19:34 Ответить
Чому https://www.youtube.com/watch?v=b0SF9zCKdd8&t далі виступ не подивились , з поясненням
що 100$ за барель маємо війну
40$ війни немає

1:06:39
into it and I'm not blaming Biden but you know what what he
1:06:44
was saying was exactly the wrong thing I said we're going to have an invasion because of a lot of the
1:06:51
rhetoric it was stupid rhetoric but it would have never happened not only for that reason and oil was down low you
1:06:58
know oil was almost at $100 a barrel so Putin is one of the only people I mean
1:07:03
it's nothing's easy in life but Putin at $100 a barrel War works at $40 a barrel
1:07:11
it didn't work at all so we're going to get back to a uh intelligently Run Place
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07.09.2024 21:23 Ответить
Санкции накладывает Конгресс. Трамп скажет даже то, о чем толковали Юлий Цезарь с Калигулой на пикнике у Александра Македонского, если ему нужна будет повесить дополнительную лапшу на уши избирателям
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07.09.2024 14:29 Ответить
Штати активно ************ буратінку до перемовин з пуйлом-терористом, але самі ніколи не сідають за стіл перемовин з терористами.
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07.09.2024 07:51 Ответить
Штати постійно проводять переговори з росіянами, нещодавно був обмін заручниками між ерефією та америкою якраз після таких переговорів.
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07.09.2024 08:21 Ответить
І енергетичні переговори таки були, щоб там не вищав Галушка, що "з террористами ніколи!". Наші відмовилися від них після обстрілу 26.08, поки що заморожені.
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07.09.2024 09:34 Ответить
Про капітуляцію раші мова не йде?
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07.09.2024 07:58 Ответить
А ти наївний
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07.09.2024 08:23 Ответить
Який гарний троллінг. Та наші партнери б почали рятувати паРашу, якби їй капітуляція світила. Вони швидше погодяться з капітуляцією України, яка вже, дякуючи Гундосому утирку, для них як кістка в горлі
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07.09.2024 09:32 Ответить
ойго підштовхували , за пів ріку , до підготовки к спортивну, від 99% нападу РАШИСТІВ , а найнахабніший і ойго підлеглі кроти-призначенці , навпаки готувал капітуляцію ! Цє є факт , будівництво доріг в напрямку нападу , розмінування Чонгара , акваторій Маріуполя, зняття військових з напрямку вторгнення ТЕРРОРИСТІВ , протидії створенню терроборон по всій Україні ……… а потім був Стамбул з фактичною капітуляцію
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07.09.2024 08:04 Ответить
Капитан-очевидность.
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07.09.2024 08:10 Ответить
В оригіналі, звичайно в 1932 році не "партии" но "Сталину" - щоб нє растрєлялі
Прошла зима настало лето спасибо сталину за єто ... и далі по тексту
Після Хрущова - сталась заміна - сраліна викинули отовсюду - киш-киш... 🤣
А так стишок на все века цепляє масштабом трагедіі
спасібо что напомніл єто!
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07.09.2024 12:31 Ответить
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07.09.2024 13:03 Ответить
Після того, як наприкінці 2022 р. РФ почала «війну на виснаження», а Захід на цю війну не з'явився, заяви західного істеблішменту стали «взагалі позагалям» і «капітан-очевидність».
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07.09.2024 08:38 Ответить
З терористами ніких переговорів бути не може!!!
З ким говорити? Виродками, що сіють смерть на голови Українців, палять і нищать Українські міста, вбивають Українські родини?! Жоден, підкреслюю, жоден Українеуь не погодиться на переговори з вбивцями, а вся русня і її народ - вбивці і терористи!!! Вони обрали цього птн-птх, вони його підтримують і тішаться смертями Українців! Ви лише почитайте у Телеграмм, що русня писала, коли ЗМІ опубліковали інформацію про загибель у Львові цілої Української родини! То нелюди!!! То бидло!!! То русацьки виродки!!! Знищити всю ту русню!!!
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07.09.2024 08:41 Ответить
Класні лозунги. Сподіваюся, ви уже нищите русню.
Таке враження, що якісь йо..нуті повилазили. Треба трохи реальніше на співвідношення сил і ресурсів дивитися.
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07.09.2024 09:43 Ответить
Ти звідки так верещишь? Зі сховища, а зверху бухає? Ні, в кафешці, з кавою "під шахедами" така збуджена "патріотично"
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07.09.2024 13:37 Ответить
З окопа пишеш?
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07.09.2024 14:37 Ответить
В мене таке враження,що нашi партнери бояться програшу Засрашки бiльше анiж програшу Украiни!
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07.09.2024 08:47 Ответить
Отже, Остін з'їхав.
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07.09.2024 08:51 Ответить
https://t.me/dragonspech/7876 Дмитро Каленчук-Вовнянко, сержант-інструктор пілотів БПЛА в навч.центрі ЗСУ :
​​Міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що не бачить потреб дозволяти Україні бити углиб Росії американською зброєю, бо, цитата: "Україна має власну зброю для дальніх ударів по РФ".
І чорт забирай - він правий! Я просто нагадаю такі відомі всім нам назви: "Нептун", "Грім-2". Ракети перероблені з радянських С-200. Пригадуєте як Україна завдала удару по аеродрому в російському Енгельсі? Тоді багато писали про модернізовані радянські БПЛА Ту-141 "Стриж". Було чи не було - невідомо, але те що "Стрижи" могли застосувати - факт. І чорт забирай, "Стрижи" випускали на Харківському авіазаводі, тобто креслення - у нас! Як там справи в цьому напрямку?
Американцям скажуть, що Україна на розвиток всіх цих проектів не має грошей? Думаю краще цього не робити, бо може статися так, що у відповідь американці повідомлять скільки мільйонів денег у нас вкрадено - прямо під час війни. Далі зрозуміло?
Це я не згадую безпілотники, яким Україна уже завдає ударів по ворогу.
Ну от поставте собі питання, якого милого американцям нариватися на проблеми з Москвою, якщо вони точно знають - Україна сама може.
Взагалі, дивина й годі. Сьогодні Роксолана Підласа убила повідомленням, що на вересень немає грошей на виплату ЗСУ бойових. Мовляв - американці винні, вони грошей не дають.
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07.09.2024 08:53 Ответить
(продовження):
А тепер пригадаємо, що перед своєю відставкою заявляла пані Пені Пріцкер? А вона казала, що Україні не треба збільшувати податки, достатньо почати реально боротися з тіньовою економікою. Що зробила українська влада? Вона не бореться з тінню - вона податки збільшує.
Ви пригадуєте, аби США бодай раз затримали допомогу у часи президента Порошенко? Я не пригадую. А у Зеленського останній рік - самі проблеми. Американці не дають зброю, американці не дають грошей, американці не дають...
Що за лихо сталося з американцями? Чи може справа не в американцях? Може справа в тому, що США виставляють певні умови (мономарафон розпустити, наприклад), а наша естрадно-циркова влада їх в тупу ігнорить, даючи зрозуміти: "Не допоможете нам - буде лише більше мертвих українців"? А чого зеленій владі? У них в КОВІД українців помирало по два Іловайська на день. І як з гуски вода.
Може коли американці нам "не допомагають" вони просто не хочуть годувати халявщика? Отого самого який спершу голосує за блазня що обіцяє "просто перестати стріляти", але коли сталося вторгнення волає: "Американці! Ви зобов'язані нас рятувати!!"
Зобов'язані? Нам крупно пощастило, що американці дають нам зрозуміти протилежне аж настільки лагідно. Я знаю в історії приклади набагато більш брутальні. І безжальні - для нас.
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07.09.2024 08:55 Ответить
Такие комментарии здесь не популярны.
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07.09.2024 14:35 Ответить
непопулярны
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07.09.2024 16:53 Ответить
бо вони тупі
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07.09.2024 18:09 Ответить
Коли зелена ******* повністю обісреться на фронтах і завалить їх, а кацапи виконають програму-мінімім - Лугандон і сухопутний коридор у Крим.
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07.09.2024 09:30 Ответить
Кошмар.... и вот ЭТО ........ стоит во главе Пентагона.
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07.09.2024 11:32 Ответить
"стороны не обсуждали план победы в войне, так как зеля затруднялся с ответом как ее определять: как хочет украинский народ или как он с х**лом хотел в Минске и в Турции"
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07.09.2024 12:10 Ответить
Коли кацапстан захопить Україну, впаде Казахстан та інші країни колишнього ссср. Ось тоді і прийдеться воювати американським хлопчикам з армією ссср 2.0.
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07.09.2024 12:52 Ответить
за бувший ссср вони не будуть воювати
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07.09.2024 18:10 Ответить
Спитай у гундоса, він краще знає, бо за його твердженням, війна закінчиться восени цього року.
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07.09.2024 13:01 Ответить
Бабка- шептуха.
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07.09.2024 13:01 Ответить
Ніяких перемовин не буде. Будемо воювати до останнього українця, або поки зеля не помре. Бо перемір'я для нього смерті подобно. Тоді вибори, які воно програє, потім народний суд та в'язниця.
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07.09.2024 13:13 Ответить
Що там важко прогнозувати, коли жидовня знищить весь людський ресурс тоді і закінчится, що було задумано то і зараз відбувається
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07.09.2024 14:36 Ответить
Остін каже, є непрямі докази, неправду. Лукавить.В їхніх руках розвернути хід подій. Але ж маніхеї, які відкинули геть віру в Христа...тому все закономірно.
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07.09.2024 22:00 Ответить
Доху ви з японцями чи Гітлером напереговорювали? Отож бо.
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07.09.2024 22:04 Ответить
Вихідний в штабі, за 24 години,
АнМур не знайшов https://www.youtube.com/watch?v=b0SF9zCKdd8&t в повному виступі це
"Трамп заявив, що після перемоги скасує санкції проти раші й Ірану"

"оригінали" забули пояснення з виступу про
"100$ за барель маємо війну
40$ війни немає"

та що вирізаний ролик повністью збігається у 2х блогерів, зі штабом
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08.09.2024 17:20 Ответить
Да, очень смелое, неожиданное и главное очень взвешенное заявление сделал этот парень. Умеют на Западе---не отнять. В точку и лаконично. Ци-це-рон в Пантеоне аж подкинулся, греки пуганулись и туристы что рядом стояли с могилкой---оратор!
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08.09.2024 20:50 Ответить
 
 