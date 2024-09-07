Война в Украине завершится переговорами, но когда - сейчас трудно спрогнозировать, - Остин

Война России против Украины в конце концов завершится путем переговоров, убежден министр обороны США Ллойд Остин. Однако когда это может произойти, пока трудно сказать.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Укринформ.

"Я думаю, что в конце концов этот конфликт будет урегулирован за столом переговоров. Однако когда этот момент наступит, трудно предсказать", - отметил глава Пентагона по итогам 24-й встречи в формате "Рамштайн" в Германии.

По мнению Остина, достижение окончательной победы зависит от того, как ее определять.

"Украина сосредоточена на защите собственной суверенной территории, и мы продолжим делать все для того, чтобы помочь им это сделать",- подчеркнул министр обороны США.

Напомним, ранее Остин заявил, что во время заседания Контактной группы по обороне Украины, в котором принял участие президент Владимир Зеленский, стороны не обсуждали план победы в войне.

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