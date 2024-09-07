Війна в Україні завершиться переговорами, але коли - наразі важко спрогнозувати, - Остін
Війна Росії проти України зрештою завершиться шляхом переговорів, переконаний міністр оборони США Ллойд Остін. Проте коли це може статися, наразі важко сказати.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Укрінформ.
"Я думаю, що зрештою цей конфлікт буде врегульований за столом переговорів. Однак коли цей момент настане, важко передбачити", - зауважив глава Пентагону за підсумками 24-ї зустрічі у форматі "Рамштайн" у Німеччині.
На думку Остіна, досягнення остаточної перемоги залежить від того, як її визначати.
"Україна зосереджена на захисті власної суверенної території, і ми продовжимо робити все для того, щоби допомогти їм це зробити",- підкреслив міністр оборони США.
Нагадаємо, раніше Остін заявив, що під час засідання Контактної групи з оборони України, в якому взяв участь президент Володимир Зеленський, сторони не обговорювали плану перемоги у війні.
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Жіночко, пані Клава, я повертаюся. Так буде нормально.
Дональд Трамп заявив, що може зняти санкції з росії у разі перемоги на виборах
Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що може зняти санкції з росії, якщо переможе на президентських виборах. Про це він повідомив під час виступу в Економічному клубі Нью-Йорка, зазначивши, що санкції США послаблюють долар і загрожують його статусу світової валюти, https://www.yahoo.com/news/trump-makes-shocking-promise-ex-203510256.html повідомляє New Republic.
Трамп підкреслив, що санкції «вбивають долар» і все, що він представляє.
На його думку, США стикаються з багатьма викликами, зокрема зі зростанням впливу Китаю, який прагне зробити свою валюту домінуючою. Саме тому Трамп хоче використовувати санкції мінімально і лише проти країн, які «на це заслуговують» (але не проти касапів)
"Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що може зняти санкції з росії, якщо переможе на президентських виборах" - фейк, там такого нема
"Ви, звісно, помічали, як у нас в коментарях, чатах, форумах регулярно появляються й зникають якісь дивні трампістські тролі? Чи трампістські, чи російські, чи подоляківські та з якою метою - це окреме питання.
Такі троліботи явно стараються роздути випади проти наших союзників до помітного рівня, щоб викликати знехіть і демотивацію допомагати Україні; і тупі юзери на це дуже легко й охоче ведуться, як невдячні й примітивні потвори! Напевно, що саме це і є основним завданням троів та ботів. Суспільні настрої й стан соцмереж моніторять посольства й розвідки - це класична методика досліджень з відкритих джерел.
Помітна координація троліботіва занадто помітна. Коли Трамп робить свої заяви лише в бік внутрішніх опнентів, цих тролів аж надто багато. Тільки в нього починається чергова серія прорашистських і антиукраїнських заяв, тролів, які б за таких обставин викликали протилежний ефект обурення, оперативно прибирають. От зараз на одному з форумів, організованих під його кампанію в Нью Йорку, Трамп заявив, що після перемоги скасує санкції проти раші й Ірану (на відео за вищенаведеною ссиллю на блогера). І отих підбріхувачів якось не видно і не чути, тільки один тут проявився.
Це нагадування нам, щоб тричі подумати, перш ніж перепощувати різне лайно, як "Байден приховував і умисно не надавав зброю / переповнені F-16 й Абрамсами склади / Камала йшла до посади через ліжко, вона комуністка" й інше лайно. Українці ж не голосують на виборах у США й гнати тут хвилю антипіару з огляду на вибори нема сенсу й непродуктивні та доволі дороговартісні витрати. Це провокації виключно проти підтримки України. От кожен, хто таке лайно перепощує, автоматично зарядив автомат чи гармату рашистській армії. Саме так і не інакше!"
та пояснення, що треба сказати...
Ось транскрипт з youtube
В якому сказано, що "that war while I'm president-elect before I ever get into office I can get that War settled settled and get that war stopped cuz it's a horrible horrible war"
та пояснення, що крім санкцій, є тарифи на імпорт до США,
зараз навпаки санкції на імпорт, а не на експорт з росії
На якій секунді сказано "Трамп заявив, що після перемоги скасує санкції проти раші й Ірану"?
58:35
so my specific question is
58:40
would you strengthen or modify any of these economic sanctions programs
58:46
particularly Russia including the pipeline you mentioned oh it's a great
58:51
question the problem with what we have with sanctions and I was a user of sanctions but i' put them on and take
58:57
them off as quickly as possible because ultimately it kills your dollar and it kills everything the dollar represents
59:03
and we have to continue to have that be the world currency I think it's important I think would be losing a war
59:09
if we lost if we lost the dollar as a as the world currency I think that would be the equivalent of losing a war that
59:16
would make us a third world country and we can't let it happen so I use sanctions very powerfully against
59:22
countries that deserve it and then I take them off because look you're losing Iran you're losing Russia China is out
59:30
there trying to get their currency to be the dominant currency as you know better than anybody all of these things are
59:36
happening you're losing so many countries because there's so much conflict with all of these countries that you're going to lose that and we
59:43
can't lose that so uh I want to use sanctions as little as possible one of the things that we have with tariffs is
59:51
that I'll say to them you don't honor the dollar as your world Curren
59:56
is that right you're not going to do it no we're not I said that's okay I'm going to put tariffs all over your product and they're going to say Sir
1:00:03
we'd love to honor the dollar as the world currency you know tariffs in addition to
1:00:10
monetary and the money that will take in which will be bigger than you've ever seen in this country before gives you
1:00:16
tremendous political power for something like that as an example I stopped Wars
1:00:22
with the threat of tariffs I stopped Wars with two countries that uh mattered a lot a lot of people would
1:00:29
have been killed and I threatened tariffs coming into the United States if they don't make peace and we made a lot
1:00:36
of we didn't have conflicts like you have right now we had very intelligent
1:00:41
people but the biggest threat you have is you lose that currency and we have lost something that you'll never get
1:00:47
back and we can keep it if we're smart but they use it too much and then they
1:00:53
just forget about it and these countries like Russia it's going out now and doing its own thing and you know they're going
1:00:59
out bragging about how they don't need us anymore etc etc uh the sad part about
1:01:05
Russia is that Ukraine would have never happened if I was President so we wouldn't really have to be talking about
1:01:11
sanctions but uh it did happen and one of the things I'm going to do a little
1:01:16
bit relevant to your question is if we win I believe I can settle that war while I'm president-elect before I ever
1:01:23
get into office I can get that War settled settled and get that war stopped cuz it's a horrible horrible war and far
1:01:31
more people are killed in Ukraine far more people than you're realizing
1:01:37
they'll knock down this massive building amazing the size of these buildings they'll knock it down they'll say nobody was injured no a lot of people were
1:01:44
killed the real numbers are far greater than what people are are looking at so I think it's a very important thing uh
1:01:51
sanctions have to be used very judiciously and you can when we have
1:01:56
things much more powerful actually than sanctions we have trade but we cannot lose our dollar standard very important
1:02:04
thank you very much great sander uh thank you Mr President for all
що 100$ за барель маємо війну
40$ війни немає
1:06:39
into it and I'm not blaming Biden but you know what what he
1:06:44
was saying was exactly the wrong thing I said we're going to have an invasion because of a lot of the
1:06:51
rhetoric it was stupid rhetoric but it would have never happened not only for that reason and oil was down low you
1:06:58
know oil was almost at $100 a barrel so Putin is one of the only people I mean
1:07:03
it's nothing's easy in life but Putin at $100 a barrel War works at $40 a barrel
1:07:11
it didn't work at all so we're going to get back to a uh intelligently Run Place
Прошла зима настало лето спасибо сталину за єто ... и далі по тексту
Після Хрущова - сталась заміна - сраліна викинули отовсюду - киш-киш... 🤣
А так стишок на все века цепляє масштабом трагедіі
спасібо что напомніл єто!
З ким говорити? Виродками, що сіють смерть на голови Українців, палять і нищать Українські міста, вбивають Українські родини?! Жоден, підкреслюю, жоден Українеуь не погодиться на переговори з вбивцями, а вся русня і її народ - вбивці і терористи!!! Вони обрали цього птн-птх, вони його підтримують і тішаться смертями Українців! Ви лише почитайте у Телеграмм, що русня писала, коли ЗМІ опубліковали інформацію про загибель у Львові цілої Української родини! То нелюди!!! То бидло!!! То русацьки виродки!!! Знищити всю ту русню!!!
Таке враження, що якісь йо..нуті повилазили. Треба трохи реальніше на співвідношення сил і ресурсів дивитися.
Міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що не бачить потреб дозволяти Україні бити углиб Росії американською зброєю, бо, цитата: "Україна має власну зброю для дальніх ударів по РФ".
І чорт забирай - він правий! Я просто нагадаю такі відомі всім нам назви: "Нептун", "Грім-2". Ракети перероблені з радянських С-200. Пригадуєте як Україна завдала удару по аеродрому в російському Енгельсі? Тоді багато писали про модернізовані радянські БПЛА Ту-141 "Стриж". Було чи не було - невідомо, але те що "Стрижи" могли застосувати - факт. І чорт забирай, "Стрижи" випускали на Харківському авіазаводі, тобто креслення - у нас! Як там справи в цьому напрямку?
Американцям скажуть, що Україна на розвиток всіх цих проектів не має грошей? Думаю краще цього не робити, бо може статися так, що у відповідь американці повідомлять скільки мільйонів денег у нас вкрадено - прямо під час війни. Далі зрозуміло?
Це я не згадую безпілотники, яким Україна уже завдає ударів по ворогу.
Ну от поставте собі питання, якого милого американцям нариватися на проблеми з Москвою, якщо вони точно знають - Україна сама може.
Взагалі, дивина й годі. Сьогодні Роксолана Підласа убила повідомленням, що на вересень немає грошей на виплату ЗСУ бойових. Мовляв - американці винні, вони грошей не дають.
А тепер пригадаємо, що перед своєю відставкою заявляла пані Пені Пріцкер? А вона казала, що Україні не треба збільшувати податки, достатньо почати реально боротися з тіньовою економікою. Що зробила українська влада? Вона не бореться з тінню - вона податки збільшує.
Ви пригадуєте, аби США бодай раз затримали допомогу у часи президента Порошенко? Я не пригадую. А у Зеленського останній рік - самі проблеми. Американці не дають зброю, американці не дають грошей, американці не дають...
Що за лихо сталося з американцями? Чи може справа не в американцях? Може справа в тому, що США виставляють певні умови (мономарафон розпустити, наприклад), а наша естрадно-циркова влада їх в тупу ігнорить, даючи зрозуміти: "Не допоможете нам - буде лише більше мертвих українців"? А чого зеленій владі? У них в КОВІД українців помирало по два Іловайська на день. І як з гуски вода.
Може коли американці нам "не допомагають" вони просто не хочуть годувати халявщика? Отого самого який спершу голосує за блазня що обіцяє "просто перестати стріляти", але коли сталося вторгнення волає: "Американці! Ви зобов'язані нас рятувати!!"
Зобов'язані? Нам крупно пощастило, що американці дають нам зрозуміти протилежне аж настільки лагідно. Я знаю в історії приклади набагато більш брутальні. І безжальні - для нас.
АнМур не знайшов https://www.youtube.com/watch?v=b0SF9zCKdd8&t в повному виступі це
"Трамп заявив, що після перемоги скасує санкції проти раші й Ірану"
"оригінали" забули пояснення з виступу про
"100$ за барель маємо війну
40$ війни немає"
та що вирізаний ролик повністью збігається у 2х блогерів, зі штабом