Війна в Україні завершиться переговорами, але коли - наразі важко спрогнозувати, - Остін

Війна Росії проти України зрештою завершиться шляхом переговорів, переконаний міністр оборони США Ллойд Остін. Проте коли це може статися, наразі важко сказати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Укрінформ.

"Я думаю, що зрештою цей конфлікт буде врегульований за столом переговорів. Однак коли цей момент настане, важко передбачити", - зауважив глава Пентагону за підсумками 24-ї зустрічі у форматі "Рамштайн" у Німеччині.

На думку Остіна, досягнення остаточної перемоги залежить від того, як її визначати.

"Україна зосереджена на захисті власної суверенної території, і ми продовжимо робити все для того, щоби допомогти їм це зробити",- підкреслив міністр оборони США.

Нагадаємо, раніше Остін заявив, що під час засідання Контактної групи з оборони України, в якому взяв участь президент Володимир Зеленський, сторони не обговорювали плану перемоги у війні.

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