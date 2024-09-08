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обстрел (25772) Тахтаулове (724) жертвы (1989)

Число жертв ракетного удара РФ по институту связи в Полтаве возросло до 56

Кількість загиблих внаслідок удару РФ по Полтаві зросла до 55 осіб

Количество жертв ракетного удара РФ по Полтаве возросло. В больнице Полтавы умер еще один человек, пострадавший в результате удара по институту связи 3 сентября 2024 года.

Об этом сообщила секретарь Полтавского горсовета Екатерина Ямщикова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Как отмечается, всего по официальным данным погибли 56 человек, ранения получили 328.

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Напомним, что 3 сентября россияне атаковали Полтаву, предварительно, двумя баллистическими ракетами "Искандер-М". Враг попал в учебное заведение и больницу. Частично разрушено одно из зданий Института связи, больница и прилегающие дома.
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Топ комментарии
+11
Якіі тварюки,щоб кацапи видохли,всі.
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08.09.2024 12:45
+2
Осталось владі ще оголосити про 92 тіла які лежать неопізнані в моргах ..Вдень вирішили по 3 констатувати ..За місяць якраз вирізняється цифра
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08.09.2024 13:20
+1
ну шо за триндеж? звідки цифра в 92? Одна Бабка Сказала?
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08.09.2024 13:48
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Якіі тварюки,щоб кацапи видохли,всі.
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08.09.2024 12:45 Ответить
Хай вони здохнуть разом.
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08.09.2024 14:22 Ответить
Всі кажуть там більше ..Будуть кожний день по 1-2 нам писати ..А правду сказати бояться , що там більше ста людей
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08.09.2024 12:55 Ответить
Осталось владі ще оголосити про 92 тіла які лежать неопізнані в моргах ..Вдень вирішили по 3 констатувати ..За місяць якраз вирізняється цифра
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08.09.2024 13:20 Ответить
ну шо за триндеж? звідки цифра в 92? Одна Бабка Сказала?
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08.09.2024 13:48 Ответить
Там больше чем 92. Зелень лжет нам в глаза. И да , я из Полтавы
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08.09.2024 15:08 Ответить
Who is responsible for it ?
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08.09.2024 13:29 Ответить
Х 10.Як мінімум.Нажаль
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08.09.2024 14:53 Ответить
В Україні відбувається цілком, як у Сирії: хєрачать по уч. закладам та лікарням. Цивілізований та демократичний Захід--стурбований, а іноді навіть серйозно так стурбований.
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08.09.2024 15:12 Ответить
таки говорят бьіло ПОСТРОЕНИЕ - мобилизованньіе и военньіе попали под удар,
это просто жертвы тупости зажратых ПОЛКОВНИКОВ
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08.09.2024 16:28 Ответить
 
 