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обстріл (27098) Полтава (527) жертви (1711)

Кількість жертв ракетного удару РФ по інституту зв’язку у Полтаві зросла до 58 (оновлено)

Кількість загиблих внаслідок удару РФ по Полтаві зросла до 55 осіб

Кількість жертв ракетного удару РФ по Полтаві зросла. У лікарні Полтави померли ще 3 людини, які постраждали внаслідок удару по інституту зв'язку 3 вересня 2024 року.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, у лікарнях померло ще троє людей, які постраждали внаслідок російського удару по Полтаві 3 вересня. Кількість загиблих збільшилась до 58", - зазначив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Полтаві попрощались із шістьма загиблими внаслідок ракетного удару РФ 3 вересня. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, що 3 вересня росіяни атакували Полтаву, попередньо, двома балістичними ракетами "Іскандер-М". Ворог поцілив у навчальний заклад та лікарню. Частково зруйновано одну із будівель Інституту зв’язку, лікарню та прилеглі будинки.

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Топ коментарі
+11
Якіі тварюки,щоб кацапи видохли,всі.
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08.09.2024 12:45
+2
Осталось владі ще оголосити про 92 тіла які лежать неопізнані в моргах ..Вдень вирішили по 3 констатувати ..За місяць якраз вирізняється цифра
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08.09.2024 13:20
+1
ну шо за триндеж? звідки цифра в 92? Одна Бабка Сказала?
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08.09.2024 13:48
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Якіі тварюки,щоб кацапи видохли,всі.
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08.09.2024 12:45 Відповісти
Хай вони здохнуть разом.
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08.09.2024 14:22 Відповісти
Всі кажуть там більше ..Будуть кожний день по 1-2 нам писати ..А правду сказати бояться , що там більше ста людей
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08.09.2024 12:55 Відповісти
Осталось владі ще оголосити про 92 тіла які лежать неопізнані в моргах ..Вдень вирішили по 3 констатувати ..За місяць якраз вирізняється цифра
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08.09.2024 13:20 Відповісти
ну шо за триндеж? звідки цифра в 92? Одна Бабка Сказала?
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08.09.2024 13:48 Відповісти
Там больше чем 92. Зелень лжет нам в глаза. И да , я из Полтавы
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08.09.2024 15:08 Відповісти
Who is responsible for it ?
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08.09.2024 13:29 Відповісти
Х 10.Як мінімум.Нажаль
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08.09.2024 14:53 Відповісти
В Україні відбувається цілком, як у Сирії: хєрачать по уч. закладам та лікарням. Цивілізований та демократичний Захід--стурбований, а іноді навіть серйозно так стурбований.
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08.09.2024 15:12 Відповісти
таки говорят бьіло ПОСТРОЕНИЕ - мобилизованньіе и военньіе попали под удар,
это просто жертвы тупости зажратых ПОЛКОВНИКОВ
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08.09.2024 16:28 Відповісти
 
 