Кількість жертв ракетного удару РФ по інституту зв’язку у Полтаві зросла до 58 (оновлено)
Кількість жертв ракетного удару РФ по Полтаві зросла. У лікарні Полтави померли ще 3 людини, які постраждали внаслідок удару по інституту зв'язку 3 вересня 2024 року.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, інформує Цензор.НЕТ.
"На жаль, у лікарнях померло ще троє людей, які постраждали внаслідок російського удару по Полтаві 3 вересня. Кількість загиблих збільшилась до 58", - зазначив він.
Нагадаємо, що 3 вересня росіяни атакували Полтаву, попередньо, двома балістичними ракетами "Іскандер-М". Ворог поцілив у навчальний заклад та лікарню. Частково зруйновано одну із будівель Інституту зв’язку, лікарню та прилеглі будинки.
Топ коментарі
+11 Владтмир Пометун
показати весь коментар08.09.2024 12:45
+2 stathunt80 777
показати весь коментар08.09.2024 13:20
+1 iamalex
показати весь коментар08.09.2024 13:48
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Будь ласка, зачекайте...
это просто жертвы тупости зажратых ПОЛКОВНИКОВ