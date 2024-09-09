С начала суток на фронте 148 боестолкновений. На Покровском направлении отражены 29 наступательных и штурмовых действий врага, - Генштаб
Силы обороны продолжают мужественно защищать Украину. С начала суток произошло 148 боевых столкновений.
Об этом пишут в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Российские обстрелы Украины
Оккупанты нанесли 60 авиационных ударов с применением 79 КАБов, 473 удара дронами-камикадзе и осуществили 2768 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.
Ситуация на Харьковщине
На Харьковском направлении захватчики в течение дня осуществили три атаки вблизи Волчанска. Подразделения Сил обороны успешно отбили два штурмовых действия противника, еще одно боестолкновение продолжается. По предварительной информации, с начала суток потери врага составили 59 оккупантов убитыми и ранеными, уничтожено два автомобиля и четыре единицы специальной техники, 37 БПЛА, кроме того, повреждены две артиллерийские системы, танк, три боевые бронированные машины врага.
На Купянском направлении Силы обороны отбили 13 атак противника в районе Синьковки, Степной Новоселки, Глушковки, Лозовой, Мясожаровки и Стельмаховки.
Боевые действия на Востоке
12 раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытался продвинуться в направлении населенных пунктов Невское, Новосадово, Торское, Диброва и Чернещина, в настоящее время идет два боестолкновения.
На Северском направлении в течение дня наши защитники отбили пять штурмовых действий врага в районах Верхнекаменского, Спорного и Григорьевки. Сейчас в трех локациях еще продолжаются бои.
На Краматорском направлении имели место восемь боевых столкновений. Активность оккупанты проявляли в районе Андреевки, Майского, Часова Яра, Белой Горы, Предтечино и Клещиевки. Семь попыток противника потеснить наши подразделения оказались напрасными, одна атака продолжается. Ситуация контролируется.
При поддержке авиации враг 17 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении. В течение дня оккупанты атаковали позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Пивничое, Зализное и Нью-Йорк, Торецк, Нелиповка и Дружба. Наши защитники отбили 13 штурмов, четыре атаки продолжаются до сих пор.
На Покровском направлении с начала суток в районах населенных пунктов Зеленого Поля, Воздвиженки, Новотроицкого, Гродовки, Новогродовки, Селидово, Мариновки и Михайловки отражено 29 наступательных и штурмовых действий врага. Еще семь боестолкновений продолжается. Наши войска принимают меры по удержанию определенных рубежей. По предварительным данным за сегодня враг потерял 314 ликвидированных и раненых оккупантов, один попал в плен, также украинскими военнослужащими уничтожено десять автомобилей и один БпЛА. Кроме того, поражены две гаубицы, два танка, один автомобиль и один миномет.
На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 25 боевых столкновений. Захватчики сохраняют активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровки, Долиновки, Украинская, Георгиевки и Константиновки. Подразделения Сил обороны отбили 20 атак, пять штурмов до сих пор продолжаются.
Обстановка на Юге
На Времевском направлении произошло два боестолкновения в направлении Водяного.
На Ореховском направлении наши войска отбили две атаки противника вблизи Малой Токмачки и Работино, противник успеха не имел.
Сегодня за эффективную боевую работу следует отметить воинов 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы.
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