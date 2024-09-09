"Дія" запустила брак онлайн: теперь украинцы могут жениться по видеосвязи
В приложении "Дія" отныне появилась возможность жениться онлайн. Услуга позволяет жениться всего в несколько кликов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дію".
"Теперь молодожены не будут тратить время на поездки, поиск свободных дат в учреждениях, не будут переживать за бюрократию. Весь процесс регистрации брака проходит в приложении - от подачи заявления до бракосочетания", - говорится в сообщении.
"Креативный способ объясниться в любви второй половинке - сделать предложение просто в Дії. Партнеру или партнерше придет уведомление, на которое надо ответить в течение 14 дней. Как только услышите желанное "Да" - поделитесь счастливой новостью с друзьями в соцсетях", - говорится в сообщении.
Как воспользоваться услугой:
1. Обновите Действие и зайдите в Сервисы - Брак онлайн.
2. Выберите Сделать предложение и отправьте оповещение половинке на удобный мессенджер.
3. Любимый человек получит его и должен ответить в течение 14 дней.
4. После согласия предоставьте свои данные для заявления в течение 12 часов.
5. Система предложит свободные даты - ближайшие для церемонии будут через 5 дней.
"Также в Дії можно определить, что делать с фамилией после свадьбы: оставить свою, взять фамилию партнера или сделать двойную. Уже в день свадьбы зайдите по ссылке в Дії на онлайн-церемонию, где вас будет ждать работник Цифрового ГЗАГСа. Процесс бракосочетания длится до 30 минут. Все, что от вас требуется, - смартфон и интернет", - отмечает Дія.
Цифровое свидетельство о регистрации брака автоматически подтянется в Дію в течение суток. Физический документ можно заказать доставкой Укрпочты или забрать в отделении.
Женитесь в Дії, если вы:
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совершеннолетний гражданин Украины;
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имеете верифицированный налоговый номер;
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имеете ID-карту или загранпаспорт в Дії;
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не состоите в другом браке;
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если разведены - об этом есть данные в реестре ГЗАГС.
Пожалуйста, подождите...
Це ж вже давно анонсували..
Тому що у цей перелік можна додати кістковий мозок, лімфу, спинномозкову рідину, жовч, серозну рідину та десятки інших матеріалів внутрішньої секреції.
А взагалі, ви нас всіх намагаєтеся обманули.
Ці правила стосуються міжнародних перевезень
Тварини, рештки тварин, прах людини, необроблене хутро
Тобто біоматеріали. На пошті не приймуть біоматеріали, тільки якщо таємно, заховавши у чомусь іншому. Але про "офіційну" передачу мова не йде.
7.4. Заборонений для перевезення вантаж:
7.4.9. Лікарські засоби, які потребують особливих умов зберігання
та перевезення (в тому числі перекис водню), спирт етиловий,
ветеринарні імунобіологічні засоби. Заборона до транспортування не
розповсюджується на транспортування/пересилання біологічного
матеріалу людини у формі мазка (у тому числі з ротової порожнини);
на медичні, антисептичні, дезінфікуючі та миючі засоби з вмістом
спирту до 70 % включно у пластиковій та металевій тарі ємністю не
більше 10 л.
Тобто можна, але не більше, ніж якась розмазана краплина.
В Україні введуть систему відеонагляду за громадянами і звірки їх даних для ідентифікації - у тому числі про місце проживання.
Громадян через систему відеонагляду будуть ідентифікувати на підставі набору біометричних даних та такої інформації про особу, як ім'я, дата народження, відомості про зареєстроване або задеклароване місце проживання чи перебування, відцифрований образ обличчя, номер картки платника податків.
Незважаючи на те, що під час воєнного стану водії навіть не можуть встановити відеореєстратор на авто, народні обранці збираються запровадити тотальний відеонагляд за громадянами. До розгляду відповідного законопроекту 11031 незабаром повернеться Верховна Рада. Нагадаємо, у лютому 2024 року проект зареєстрували нардепи від фракції «Слуга народу» В'ячеслав Медяник, Максим Павлюк, Сергій Кузьміних, Олександр Бакумов та інші.
Від має назву «Про єдину систему відеомоніторингу стану публічної безпеки».
А тут на арену Фєдорова випустили в костюмі Зеленьського і Лисого, без піаніни, але із смартфрном і зразу все стало на свої місця
Але вона реал хріново працює
З іншої сторони, якщо довбойобам замість реальних дій реального президента достатньо відосиків другосортного коміка, то чому б замість реального шлюбу не займатися віртуальною ****** у додатку, зробленому з лайна та палок.
Доречі, а ФСБ буде приймати участь у реєстрації шлюбу в Дії чи вони просто по базах потім подивляться?
Зараз знайшли коли Нітакусю в загс вести 😁