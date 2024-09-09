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брак (107) Дія (405) шлюб (7)

"Дія" запустила брак онлайн: теперь украинцы могут жениться по видеосвязи

Одруження в Дії

В приложении "Дія" отныне появилась возможность жениться онлайн. Услуга позволяет жениться всего в несколько кликов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дію".

"Теперь молодожены не будут тратить время на поездки, поиск свободных дат в учреждениях, не будут переживать за бюрократию. Весь процесс регистрации брака проходит в приложении - от подачи заявления до бракосочетания", - говорится в сообщении.

"Креативный способ объясниться в любви второй половинке - сделать предложение просто в Дії. Партнеру или партнерше придет уведомление, на которое надо ответить в течение 14 дней. Как только услышите желанное "Да" - поделитесь счастливой новостью с друзьями в соцсетях", - говорится в сообщении.

Также читайте: Более 30 тысяч пар подали заявления о регистрации брака через "Дію"

Как воспользоваться услугой:

1. Обновите Действие и зайдите в Сервисы - Брак онлайн.

2. Выберите Сделать предложение и отправьте оповещение половинке на удобный мессенджер.

3. Любимый человек получит его и должен ответить в течение 14 дней.

4. После согласия предоставьте свои данные для заявления в течение 12 часов.

5. Система предложит свободные даты - ближайшие для церемонии будут через 5 дней.

"Также в Дії можно определить, что делать с фамилией после свадьбы: оставить свою, взять фамилию партнера или сделать двойную. Уже в день свадьбы зайдите по ссылке в Дії на онлайн-церемонию, где вас будет ждать работник Цифрового ГЗАГСа. Процесс бракосочетания длится до 30 минут. Все, что от вас требуется, - смартфон и интернет", - отмечает Дія.

Также читайте: В "Дії" вскоре запустят онлайн-бракосочетания через видеосвязь

Цифровое свидетельство о регистрации брака автоматически подтянется в Дію в течение суток. Физический документ можно заказать доставкой Укрпочты или забрать в отделении.

Женитесь в Дії, если вы:

  • совершеннолетний гражданин Украины;

  • имеете верифицированный налоговый номер;

  • имеете ID-карту или загранпаспорт в Дії;

  • не состоите в другом браке;

  • если разведены - об этом есть данные в реестре ГЗАГС.
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Топ комментарии
+12
а потом на границе скажут, шо ваш брак мае ознаки фиктивности))))
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09.09.2024 15:12
+11
Клас. І квіти можна у вигляді смайлику, і тьоща та її родичі - як гіфка
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09.09.2024 15:00
+11
Біологічний матеріал можна відправити новою поштою! Ви відстали від життя ))
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09.09.2024 15:04
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Правила форума Совет форумчан
І народити..

Це ж вже давно анонсували..
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09.09.2024 15:00 Ответить
Клас. І квіти можна у вигляді смайлику, і тьоща та її родичі - як гіфка
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09.09.2024 15:00 Ответить
І бухати теж))
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09.09.2024 15:07 Ответить
Шлюбні стосунки теж будуть віртуальні?
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09.09.2024 15:00 Ответить
Біологічний матеріал можна відправити новою поштою! Ви відстали від життя ))
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09.09.2024 15:04 Ответить
Наразі заборонено. https://novaposhtaglobal.ua/wp-content/uploads/2022/09/np-forbiden-goods-ukr.pdf Пункт 13 .
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09.09.2024 15:09 Ответить
Хм, саме "той" матеріал не вказано
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09.09.2024 15:11 Ответить
13. Людські останки, людські органи, людські тканини, прах, ДНК-тести, зразки крові, сечі та т.д.

Тому що у цей перелік можна додати кістковий мозок, лімфу, спинномозкову рідину, жовч, серозну рідину та десятки інших матеріалів внутрішньої секреції.
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09.09.2024 15:14 Ответить
Але ж прямо вони не вказані. Тому тихенько можна!
А взагалі, ви нас всіх намагаєтеся обманули.
Ці правила стосуються міжнародних перевезень
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09.09.2024 15:19 Ответить
Ось що https://novapost.com/uk-ua/forbidden-items/?from=ua&to=ua заборонено до внутрішніх перевезень.
Тварини, рештки тварин, прах людини, необроблене хутро
Тобто біоматеріали. На пошті не приймуть біоматеріали, тільки якщо таємно, заховавши у чомусь іншому. Але про "офіційну" передачу мова не йде.
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09.09.2024 15:25 Ответить
Тобто деякі (перелік надано) біоматеріали. Даремно сперечаєтеся. Я точно знаю, що НП цілком офіційно надає послуги по транспортуванню акваріумних рибок, молюсків, живих кормів і т.д. Це теж біоматеріали.
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09.09.2024 15:29 Ответить
https://novaposhta.ua/uploads/misc/doc/Terms_of_Service.pdf 5.11 . "...Заборона до транспортування не розповсюджується на транспортування/пересилання біологічного матеріалу людини у формі мазка (у тому числі з ротової порожнини);"
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09.09.2024 15:38 Ответить
https://novaposhta.ua/biznes_klientam/vantazhni_perevezennya/build/pdf/NP_%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8_%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf Звідси :
7.4. Заборонений для перевезення вантаж:
7.4.9. Лікарські засоби, які потребують особливих умов зберігання
та перевезення (в тому числі перекис водню), спирт етиловий,
ветеринарні імунобіологічні засоби. Заборона до транспортування не
розповсюджується на транспортування/пересилання біологічного
матеріалу людини у формі мазка (у тому числі з ротової порожнини);
на медичні, антисептичні, дезінфікуючі та миючі засоби з вмістом
спирту до 70 % включно у пластиковій та металевій тарі ємністю не
більше 10 л.
Тобто можна, але не більше, ніж якась розмазана краплина.
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09.09.2024 15:43 Ответить
Тобто повертаємся в самий початок - "біологічний матеріал можна відправити новою поштою"
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09.09.2024 15:45 Ответить
Виявляється, так. З великими обмеженнями щодо форми відправлення.
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09.09.2024 15:46 Ответить
Імовірність успіху збільшиться, якщо задокументувати вміст, як "біододатки" чи "вітаміни", або: на крайній випадок, замовити доставку курʼєром фертильного віку
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09.09.2024 15:27 Ответить
Але потім ви нічого не доведете.
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09.09.2024 15:30 Ответить
Що вважати доказом, а що ні - вирішує лише суд. Результат тесту ДНК, отриманий без процесуальних порушень, буде визнаний доказом з імовірністю майже 100%
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09.09.2024 15:41 Ответить
Щоб потім жодних претензій до НП, ніби це вони щось там переплутали.
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09.09.2024 15:44 Ответить
Ну то про це оферту та правила НП потрібно буде виправити
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09.09.2024 16:04 Ответить
Це не буде "відправка матеріала". Буде, як послуга. Як з грошима. Ти тут, а виконавець від НП там.
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09.09.2024 15:44 Ответить
Це вже можна розглядати як сутенерство.
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09.09.2024 15:45 Ответить
Клас! І ніяких більше зрад! Навіть якщо тест на батьківство не збігається, та то на Новій пошті щось наплутали.
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09.09.2024 15:11 Ответить
"Медовий місяць" в інтернеті - ....
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09.09.2024 15:20 Ответить
Діти - "тамагочі"...
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09.09.2024 16:12 Ответить
профанація для тік-токернів дебілів!
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09.09.2024 15:05 Ответить
Окуєнне досягнення інтернет шахрая Фьодорова, який продовжує брехати про те, що Дію не зламали і дані 13.5 мільйонів українців не потрапили до рук кацапів...
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09.09.2024 15:09 Ответить
а потом на границе скажут, шо ваш брак мае ознаки фиктивности))))
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09.09.2024 15:12 Ответить
Розрядилася батарея телефону - шлюб тимчасово скасовано
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09.09.2024 16:14 Ответить
А нах... цікаво щоб потім розлучень більше було та дітей без сім'ї.. Якщо їм навіть піти разом розписатись не цікаво то що у них буде потім коли сімейні відносини почнуться
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09.09.2024 15:26 Ответить
А подрочити можна онлайн через дію на вебкамеру чи ні?
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09.09.2024 15:27 Ответить
Якщо на зє, то скоро мона буде
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09.09.2024 15:34 Ответить
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09.09.2024 16:50 Ответить
А коли появиться застосунок, щоб в кілька кліків повісить на гілляку зєбубона?
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09.09.2024 15:33 Ответить
Какая прелесть, вот вы ругаете Зелю, а он из сил выбивается чтобы сделать вашу жизнь комфортней!
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09.09.2024 15:34 Ответить
Я дуже буду комфортно себе почувати, коли воно у Гаазі опинеться..
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09.09.2024 16:08 Ответить
Гулаг Зеленського-Єрмака.

В Україні введуть систему відеонагляду за громадянами і звірки їх даних для ідентифікації - у тому числі про місце проживання.

Громадян через систему відеонагляду будуть ідентифікувати на підставі набору біометричних даних та такої інформації про особу, як ім'я, дата народження, відомості про зареєстроване або задеклароване місце проживання чи перебування, відцифрований образ обличчя, номер картки платника податків.
Незважаючи на те, що під час воєнного стану водії навіть не можуть встановити відеореєстратор на авто, народні обранці збираються запровадити тотальний відеонагляд за громадянами. До розгляду відповідного законопроекту 11031 незабаром повернеться Верховна Рада. Нагадаємо, у лютому 2024 року проект зареєстрували нардепи від фракції «Слуга народу» В'ячеслав Медяник, Максим Павлюк, Сергій Кузьміних, Олександр Бакумов та інші.

Від має назву «Про єдину систему відеомоніторингу стану публічної безпеки».
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09.09.2024 15:34 Ответить
Наступний крок - соціальний рейтинг за китайським зразком?
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09.09.2024 16:07 Ответить
Ну пішли справи потихеньку, а то усі зачекалися, ночами не сплять все міркують,як то воно того, " бюрократичні препони" перестрибнути.
А тут на арену Фєдорова випустили в костюмі Зеленьського і Лисого, без піаніни, але із смартфрном і зразу все стало на свої місця
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09.09.2024 15:36 Ответить
Як в тої приказке про кота, краще б Федоров собі яйця вилизував якщо робити нех..
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09.09.2024 15:54 Ответить
и делать детей
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09.09.2024 15:59 Ответить
"Дія" це електронне гетто для простаків. Всі хто там реєструється приречені на визискування та тотальний нагляд. Завдяки реєстрації в "Дії" мого знайомого в віці 45 років мобілізували. Після 35 днів "підготовки" 29 вересня відправили на "0". Сьогодні батькам подзвонили з воєнкомату і повідомили що 2 вересня він "пропав без вісти" - з того часу підрозділ не виходить на звязок... Всі хто реєструється "бараном" рано чи пізно підуть на мясо. Попереджав же що заженуть в куток. Схоже що загнали остаточно...
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09.09.2024 15:59 Ответить
Ну дія не тільки для мобілізації.

Але вона реал хріново працює
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09.09.2024 16:09 Ответить
"Дія" бере під повний контроль "лоха", і кінцевим її досягненням стануть різноманітні голосування (вже апробовано по "євробаченню"!) включно з виборами. Тих хто не захоче реєструватися в "дії" навіть зможуть оголосити "ворогами держави", позбавити майна, заблокувати рахунки і відібрати кошти. Чи варто це "довідки за пять хвили"? На мою думку "ні". Міняти свободу на "довідку" без "бюрократичної тяганини" не варто.
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09.09.2024 16:24 Ответить
Я про це давно писала..
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09.09.2024 16:42 Ответить
Теж писав, але цей народ, схоже, не здатний до навчання. Лають кацапів, а самі як рибки гуппі, тобто, не вчаться навіть на власних помилках...
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09.09.2024 16:47 Ответить
Интересно какой процент будет пользоваться?
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09.09.2024 16:05 Ответить
Шапітолій на марші...

З іншої сторони, якщо довбойобам замість реальних дій реального президента достатньо відосиків другосортного коміка, то чому б замість реального шлюбу не займатися віртуальною ****** у додатку, зробленому з лайна та палок.

Доречі, а ФСБ буде приймати участь у реєстрації шлюбу в Дії чи вони просто по базах потім подивляться?
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09.09.2024 16:06 Ответить
Вони співати будуть при реєстрації.
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09.09.2024 16:11 Ответить
Олені? Чи щоб льготи мати??...
Зараз знайшли коли Нітакусю в загс вести 😁
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09.09.2024 16:36 Ответить
Зелені готую до виборів онлайн. Бо в реальних, програють.
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09.09.2024 16:36 Ответить
Шлюб це легко - Лас Вегас не дасть збрехати і завдяки "слугам" і в Україні те до чого відносились з відповідальністю стає фікцією. Бажаєш одружитись? Да не проблема, раз і все. А вирішили розлучитись? Не має питань. Те що колись щось означало стало як та серветка - підтерся та викинув!!!
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09.09.2024 16:41 Ответить
А розвестись так можна? Не для себе, для жінки питаю.
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09.09.2024 16:44 Ответить
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09.09.2024 16:53 Ответить
Це поттужні реформи для лохів, дармоїдам пожирачам податків, треба ж чимось займатися
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09.09.2024 17:27 Ответить
Розбігтися так само без бюрократії- раз і ти ''двіччі холостяк'' теж можна?
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09.09.2024 18:05 Ответить
Давайте лучше развод через дию. И не только гражданам , а всем кому хочется. От ведь бабла поднять можно будет. За дополнительную оплату -- развод без уведомления супруга/и
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09.09.2024 18:42 Ответить
Краще збір документів для військових інвалідів в Дії зробили, щоб вони на костилях чі на протезах не збирали!!!!!!!
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09.09.2024 19:11 Ответить
 
 