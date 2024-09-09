"Дія" запустила шлюб онлайн: відтепер українці можуть одружитися по відеозв’язку
У застосунку "Дія" віднині з’явилася можливість одружуватися онлайн. Послуга дає змогу одружитися всього в кілька кліків.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Дію".
"Тепер молодята не витрачатимуть час на поїздки, пошук вільних дат в установах, не перейматимуться за бюрократію. Весь процес реєстрації шлюбу проходить у застосунку - від подання заяви до одруження", - йдеться у повідомленні.
"Креативний спосіб освідчитися другій половинці - зробити пропозицію просто в Дії. Партнеру чи партнерці прийде сповіщення, на яке треба відповісти протягом 14 днів. Щойно почуєте омріяне "Так" - поділіться щасливою новиною з друзями в соцмережах", - йдеться у повідомленні.
Як скористатися послугою:
1. Оновіть Дію і зайдіть у Сервіси - Шлюб онлайн.
2. Виберіть Зробити пропозицію та надішліть сповіщення половинці на зручний месенджер.
3. Кохана людина отримає його та має відповісти протягом 14 днів.
4. Після згоди надайте свої дані для заяви протягом 12 годин.
5. Система запропонує вільні дати - найближчі для церемонії будуть за 5 днів.
"Також у Дії можна визначити, що робити з прізвищем після весілля: залишити своє, взяти прізвище партнера чи зробити подвійне. Уже в день весілля зайдіть за посиланням у Дії на онлайн-церемонію, де на вас чекатиме працівник Цифрового ДРАЦСу. Процес одруження триває до 30 хвилин. Усе, що від вас потрібно, — смартфон та інтернет", - наголошує Дія.
Цифрове свідоцтво про реєстрацію шлюбу автоматично підтягнеться в Дію протягом доби. Фізичний документ можна замовити доставкою Укрпошти чи забрати у відділенні.
Одружуйтеся в Дії, якщо ви:
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повнолітній громадянин України;
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маєте верифікований податковий номер;
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маєте ID-картку чи закордонний паспорт у Дії;
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не перебуваєте в іншому шлюбі;
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якщо розлучені - про це є дані в реєстрі ДРАЦС.
Будь ласка, зачекайте...
Це ж вже давно анонсували..
Тому що у цей перелік можна додати кістковий мозок, лімфу, спинномозкову рідину, жовч, серозну рідину та десятки інших матеріалів внутрішньої секреції.
А взагалі, ви нас всіх намагаєтеся обманули.
Ці правила стосуються міжнародних перевезень
Тварини, рештки тварин, прах людини, необроблене хутро
Тобто біоматеріали. На пошті не приймуть біоматеріали, тільки якщо таємно, заховавши у чомусь іншому. Але про "офіційну" передачу мова не йде.
7.4. Заборонений для перевезення вантаж:
7.4.9. Лікарські засоби, які потребують особливих умов зберігання
та перевезення (в тому числі перекис водню), спирт етиловий,
ветеринарні імунобіологічні засоби. Заборона до транспортування не
розповсюджується на транспортування/пересилання біологічного
матеріалу людини у формі мазка (у тому числі з ротової порожнини);
на медичні, антисептичні, дезінфікуючі та миючі засоби з вмістом
спирту до 70 % включно у пластиковій та металевій тарі ємністю не
більше 10 л.
Тобто можна, але не більше, ніж якась розмазана краплина.
В Україні введуть систему відеонагляду за громадянами і звірки їх даних для ідентифікації - у тому числі про місце проживання.
Громадян через систему відеонагляду будуть ідентифікувати на підставі набору біометричних даних та такої інформації про особу, як ім'я, дата народження, відомості про зареєстроване або задеклароване місце проживання чи перебування, відцифрований образ обличчя, номер картки платника податків.
Незважаючи на те, що під час воєнного стану водії навіть не можуть встановити відеореєстратор на авто, народні обранці збираються запровадити тотальний відеонагляд за громадянами. До розгляду відповідного законопроекту 11031 незабаром повернеться Верховна Рада. Нагадаємо, у лютому 2024 року проект зареєстрували нардепи від фракції «Слуга народу» В'ячеслав Медяник, Максим Павлюк, Сергій Кузьміних, Олександр Бакумов та інші.
Від має назву «Про єдину систему відеомоніторингу стану публічної безпеки».
А тут на арену Фєдорова випустили в костюмі Зеленьського і Лисого, без піаніни, але із смартфрном і зразу все стало на свої місця
Але вона реал хріново працює
З іншої сторони, якщо довбойобам замість реальних дій реального президента достатньо відосиків другосортного коміка, то чому б замість реального шлюбу не займатися віртуальною ****** у додатку, зробленому з лайна та палок.
Доречі, а ФСБ буде приймати участь у реєстрації шлюбу в Дії чи вони просто по базах потім подивляться?
Зараз знайшли коли Нітакусю в загс вести 😁