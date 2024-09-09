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"Дія" запустила шлюб онлайн: відтепер українці можуть одружитися по відеозв’язку

Одруження в Дії

У застосунку "Дія" віднині з’явилася можливість одружуватися онлайн. Послуга дає змогу одружитися всього в кілька кліків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Дію".

"Тепер молодята не витрачатимуть час на поїздки, пошук вільних дат в установах, не перейматимуться за бюрократію. Весь процес реєстрації шлюбу проходить у застосунку - від подання заяви до одруження", - йдеться  у повідомленні.

"Креативний спосіб освідчитися другій половинці - зробити пропозицію просто в Дії. Партнеру чи партнерці прийде сповіщення, на яке треба відповісти протягом 14 днів. Щойно почуєте омріяне "Так" - поділіться щасливою новиною з друзями в соцмережах", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Понад 30 тисяч пар подали заяви про реєстрацію шлюбу через "Дію"

Як скористатися послугою:

1. Оновіть Дію і зайдіть у Сервіси - Шлюб онлайн.

2. Виберіть Зробити пропозицію та надішліть сповіщення половинці на зручний месенджер.

3. Кохана людина отримає його та має відповісти протягом 14 днів.

4. Після згоди надайте свої дані для заяви протягом 12 годин.

5. Система запропонує вільні дати - найближчі для церемонії будуть за 5 днів.

"Також у Дії можна визначити, що робити з прізвищем після весілля: залишити своє, взяти прізвище партнера чи зробити подвійне. Уже в день весілля зайдіть за посиланням у Дії на онлайн-церемонію, де на вас чекатиме працівник Цифрового ДРАЦСу. Процес одруження триває до 30 хвилин. Усе, що від вас потрібно, — смартфон та інтернет", - наголошує Дія.

Також читайте: У "Дії" незабаром запустять онлайн-одруження через відеозв’язок

Цифрове свідоцтво про реєстрацію шлюбу автоматично підтягнеться в Дію протягом доби. Фізичний документ можна замовити доставкою Укрпошти чи забрати у відділенні.

Одружуйтеся в Дії, якщо ви:

  • повнолітній громадянин України;

  • маєте верифікований податковий номер;

  • маєте ID-картку чи закордонний паспорт у Дії;

  • не перебуваєте в іншому шлюбі;

  • якщо розлучені - про це є дані в реєстрі ДРАЦС.

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Топ коментарі
+12
а потом на границе скажут, шо ваш брак мае ознаки фиктивности))))
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09.09.2024 15:12
+11
Клас. І квіти можна у вигляді смайлику, і тьоща та її родичі - як гіфка
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09.09.2024 15:00
+11
Біологічний матеріал можна відправити новою поштою! Ви відстали від життя ))
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09.09.2024 15:04
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І народити..

Це ж вже давно анонсували..
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09.09.2024 15:00 Відповісти
Клас. І квіти можна у вигляді смайлику, і тьоща та її родичі - як гіфка
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09.09.2024 15:00 Відповісти
І бухати теж))
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09.09.2024 15:07 Відповісти
Шлюбні стосунки теж будуть віртуальні?
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09.09.2024 15:00 Відповісти
Біологічний матеріал можна відправити новою поштою! Ви відстали від життя ))
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09.09.2024 15:04 Відповісти
Наразі заборонено. https://novaposhtaglobal.ua/wp-content/uploads/2022/09/np-forbiden-goods-ukr.pdf Пункт 13 .
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09.09.2024 15:09 Відповісти
Хм, саме "той" матеріал не вказано
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09.09.2024 15:11 Відповісти
13. Людські останки, людські органи, людські тканини, прах, ДНК-тести, зразки крові, сечі та т.д.

Тому що у цей перелік можна додати кістковий мозок, лімфу, спинномозкову рідину, жовч, серозну рідину та десятки інших матеріалів внутрішньої секреції.
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09.09.2024 15:14 Відповісти
Але ж прямо вони не вказані. Тому тихенько можна!
А взагалі, ви нас всіх намагаєтеся обманули.
Ці правила стосуються міжнародних перевезень
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09.09.2024 15:19 Відповісти
Ось що https://novapost.com/uk-ua/forbidden-items/?from=ua&to=ua заборонено до внутрішніх перевезень.
Тварини, рештки тварин, прах людини, необроблене хутро
Тобто біоматеріали. На пошті не приймуть біоматеріали, тільки якщо таємно, заховавши у чомусь іншому. Але про "офіційну" передачу мова не йде.
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09.09.2024 15:25 Відповісти
Тобто деякі (перелік надано) біоматеріали. Даремно сперечаєтеся. Я точно знаю, що НП цілком офіційно надає послуги по транспортуванню акваріумних рибок, молюсків, живих кормів і т.д. Це теж біоматеріали.
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09.09.2024 15:29 Відповісти
https://novaposhta.ua/uploads/misc/doc/Terms_of_Service.pdf 5.11 . "...Заборона до транспортування не розповсюджується на транспортування/пересилання біологічного матеріалу людини у формі мазка (у тому числі з ротової порожнини);"
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09.09.2024 15:38 Відповісти
https://novaposhta.ua/biznes_klientam/vantazhni_perevezennya/build/pdf/NP_%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8_%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf Звідси :
7.4. Заборонений для перевезення вантаж:
7.4.9. Лікарські засоби, які потребують особливих умов зберігання
та перевезення (в тому числі перекис водню), спирт етиловий,
ветеринарні імунобіологічні засоби. Заборона до транспортування не
розповсюджується на транспортування/пересилання біологічного
матеріалу людини у формі мазка (у тому числі з ротової порожнини);
на медичні, антисептичні, дезінфікуючі та миючі засоби з вмістом
спирту до 70 % включно у пластиковій та металевій тарі ємністю не
більше 10 л.
Тобто можна, але не більше, ніж якась розмазана краплина.
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09.09.2024 15:43 Відповісти
Тобто повертаємся в самий початок - "біологічний матеріал можна відправити новою поштою"
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09.09.2024 15:45 Відповісти
Виявляється, так. З великими обмеженнями щодо форми відправлення.
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09.09.2024 15:46 Відповісти
Імовірність успіху збільшиться, якщо задокументувати вміст, як "біододатки" чи "вітаміни", або: на крайній випадок, замовити доставку курʼєром фертильного віку
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09.09.2024 15:27 Відповісти
Але потім ви нічого не доведете.
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09.09.2024 15:30 Відповісти
Що вважати доказом, а що ні - вирішує лише суд. Результат тесту ДНК, отриманий без процесуальних порушень, буде визнаний доказом з імовірністю майже 100%
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09.09.2024 15:41 Відповісти
Щоб потім жодних претензій до НП, ніби це вони щось там переплутали.
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09.09.2024 15:44 Відповісти
Ну то про це оферту та правила НП потрібно буде виправити
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09.09.2024 16:04 Відповісти
Це не буде "відправка матеріала". Буде, як послуга. Як з грошима. Ти тут, а виконавець від НП там.
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09.09.2024 15:44 Відповісти
Це вже можна розглядати як сутенерство.
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09.09.2024 15:45 Відповісти
Клас! І ніяких більше зрад! Навіть якщо тест на батьківство не збігається, та то на Новій пошті щось наплутали.
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09.09.2024 15:11 Відповісти
"Медовий місяць" в інтернеті - ....
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09.09.2024 15:20 Відповісти
Діти - "тамагочі"...
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09.09.2024 16:12 Відповісти
профанація для тік-токернів дебілів!
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09.09.2024 15:05 Відповісти
Окуєнне досягнення інтернет шахрая Фьодорова, який продовжує брехати про те, що Дію не зламали і дані 13.5 мільйонів українців не потрапили до рук кацапів...
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09.09.2024 15:09 Відповісти
а потом на границе скажут, шо ваш брак мае ознаки фиктивности))))
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09.09.2024 15:12 Відповісти
Розрядилася батарея телефону - шлюб тимчасово скасовано
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09.09.2024 16:14 Відповісти
А нах... цікаво щоб потім розлучень більше було та дітей без сім'ї.. Якщо їм навіть піти разом розписатись не цікаво то що у них буде потім коли сімейні відносини почнуться
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09.09.2024 15:26 Відповісти
А подрочити можна онлайн через дію на вебкамеру чи ні?
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09.09.2024 15:27 Відповісти
Якщо на зє, то скоро мона буде
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09.09.2024 15:34 Відповісти
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09.09.2024 16:50 Відповісти
А коли появиться застосунок, щоб в кілька кліків повісить на гілляку зєбубона?
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09.09.2024 15:33 Відповісти
Какая прелесть, вот вы ругаете Зелю, а он из сил выбивается чтобы сделать вашу жизнь комфортней!
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09.09.2024 15:34 Відповісти
Я дуже буду комфортно себе почувати, коли воно у Гаазі опинеться..
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09.09.2024 16:08 Відповісти
Гулаг Зеленського-Єрмака.

В Україні введуть систему відеонагляду за громадянами і звірки їх даних для ідентифікації - у тому числі про місце проживання.

Громадян через систему відеонагляду будуть ідентифікувати на підставі набору біометричних даних та такої інформації про особу, як ім'я, дата народження, відомості про зареєстроване або задеклароване місце проживання чи перебування, відцифрований образ обличчя, номер картки платника податків.
Незважаючи на те, що під час воєнного стану водії навіть не можуть встановити відеореєстратор на авто, народні обранці збираються запровадити тотальний відеонагляд за громадянами. До розгляду відповідного законопроекту 11031 незабаром повернеться Верховна Рада. Нагадаємо, у лютому 2024 року проект зареєстрували нардепи від фракції «Слуга народу» В'ячеслав Медяник, Максим Павлюк, Сергій Кузьміних, Олександр Бакумов та інші.

Від має назву «Про єдину систему відеомоніторингу стану публічної безпеки».
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09.09.2024 15:34 Відповісти
Наступний крок - соціальний рейтинг за китайським зразком?
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09.09.2024 16:07 Відповісти
Ну пішли справи потихеньку, а то усі зачекалися, ночами не сплять все міркують,як то воно того, " бюрократичні препони" перестрибнути.
А тут на арену Фєдорова випустили в костюмі Зеленьського і Лисого, без піаніни, але із смартфрном і зразу все стало на свої місця
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09.09.2024 15:36 Відповісти
Як в тої приказке про кота, краще б Федоров собі яйця вилизував якщо робити нех..
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09.09.2024 15:54 Відповісти
и делать детей
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09.09.2024 15:59 Відповісти
"Дія" це електронне гетто для простаків. Всі хто там реєструється приречені на визискування та тотальний нагляд. Завдяки реєстрації в "Дії" мого знайомого в віці 45 років мобілізували. Після 35 днів "підготовки" 29 вересня відправили на "0". Сьогодні батькам подзвонили з воєнкомату і повідомили що 2 вересня він "пропав без вісти" - з того часу підрозділ не виходить на звязок... Всі хто реєструється "бараном" рано чи пізно підуть на мясо. Попереджав же що заженуть в куток. Схоже що загнали остаточно...
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09.09.2024 15:59 Відповісти
Ну дія не тільки для мобілізації.

Але вона реал хріново працює
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09.09.2024 16:09 Відповісти
"Дія" бере під повний контроль "лоха", і кінцевим її досягненням стануть різноманітні голосування (вже апробовано по "євробаченню"!) включно з виборами. Тих хто не захоче реєструватися в "дії" навіть зможуть оголосити "ворогами держави", позбавити майна, заблокувати рахунки і відібрати кошти. Чи варто це "довідки за пять хвили"? На мою думку "ні". Міняти свободу на "довідку" без "бюрократичної тяганини" не варто.
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09.09.2024 16:24 Відповісти
Я про це давно писала..
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09.09.2024 16:42 Відповісти
Теж писав, але цей народ, схоже, не здатний до навчання. Лають кацапів, а самі як рибки гуппі, тобто, не вчаться навіть на власних помилках...
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09.09.2024 16:47 Відповісти
Интересно какой процент будет пользоваться?
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09.09.2024 16:05 Відповісти
Шапітолій на марші...

З іншої сторони, якщо довбойобам замість реальних дій реального президента достатньо відосиків другосортного коміка, то чому б замість реального шлюбу не займатися віртуальною ****** у додатку, зробленому з лайна та палок.

Доречі, а ФСБ буде приймати участь у реєстрації шлюбу в Дії чи вони просто по базах потім подивляться?
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09.09.2024 16:06 Відповісти
Вони співати будуть при реєстрації.
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09.09.2024 16:11 Відповісти
Олені? Чи щоб льготи мати??...
Зараз знайшли коли Нітакусю в загс вести 😁
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09.09.2024 16:36 Відповісти
Зелені готую до виборів онлайн. Бо в реальних, програють.
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09.09.2024 16:36 Відповісти
Шлюб це легко - Лас Вегас не дасть збрехати і завдяки "слугам" і в Україні те до чого відносились з відповідальністю стає фікцією. Бажаєш одружитись? Да не проблема, раз і все. А вирішили розлучитись? Не має питань. Те що колись щось означало стало як та серветка - підтерся та викинув!!!
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09.09.2024 16:41 Відповісти
А розвестись так можна? Не для себе, для жінки питаю.
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09.09.2024 16:44 Відповісти
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09.09.2024 16:53 Відповісти
Це поттужні реформи для лохів, дармоїдам пожирачам податків, треба ж чимось займатися
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09.09.2024 17:27 Відповісти
Розбігтися так само без бюрократії- раз і ти ''двіччі холостяк'' теж можна?
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09.09.2024 18:05 Відповісти
Давайте лучше развод через дию. И не только гражданам , а всем кому хочется. От ведь бабла поднять можно будет. За дополнительную оплату -- развод без уведомления супруга/и
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09.09.2024 18:42 Відповісти
Краще збір документів для військових інвалідів в Дії зробили, щоб вони на костилях чі на протезах не збирали!!!!!!!
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09.09.2024 19:11 Відповісти
 
 