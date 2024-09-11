Дрон-бомбер "Черная вдова" украинского производства кодифицировали для нужд ВСУ, - Минобороны

В Министерстве обороны Украины кодифицировали и допустили к поставке в войска беспилотный авиационный комплекс под названием "Черная вдова".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Это беспилотники тактического уровня действия. Опытный пилот может применять их как днем, так и ночью", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что многоразовый квадрокоптер может работать и в формате ударного FPV. Сравнительно невысокая цена одного дрона позволяет его использовать и в таком варианте.

Выполненный в формате для одноразового использования коптер "Черной вдовы" берет на борт усиленный заряд взрывчатки.

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Справочно: Напоминаем, что производители и разработчики образцов ВВТ с дополнительными вопросами относительно процесса кодификации изделий могут обращаться в Главное управление обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники на электронную почту: [email protected]

Как сообщалось, в Министерстве обороны Украины допустили к поставке в ВСУ беспилотный логистически-эвакуационный транспортер "FOXTAC". Наземная роботизированная платформа может применяться для эвакуации раненых с поля боя.