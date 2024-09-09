Ручные гранаты украинского производства допущены к эксплуатации в войсках, - Минобороны. ФОТОрепортаж
Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в войсках оборонительную осколочную гранату и ручную наступательную гранату дистанционного действия.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
Так, оборонительная осколочная граната является аналогом советской Ф-1. Боеприпас украинского производства соответствует характеристикам средств ближнего боя современного образца. Как отмечается, ранее в Украине не было производства такого типа гранат.
В Минобороны рассказали, что ручная оборонительная осколочная граната предназначена для поражения открыто расположенной живой силы противника. Вследствие мощного действия применять ее необходимо только из укрытия.
Кроме того, Минобороны кодифицировало и приняло на вооружение ручную наступательную гранату дистанционного действия, аналог советской РГД-5. Ее серийное производство уже налажено украинским производителем.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Такого треба побільше, бо гранати в ближньому бою та на дронах-бомбардувальниках - це те, що треба у величезних кількостях.