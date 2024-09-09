Ручные гранаты украинского производства допущены к эксплуатации в войсках, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в войсках оборонительную осколочную гранату и ручную наступательную гранату дистанционного действия.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Так, оборонительная осколочная граната является аналогом советской Ф-1. Боеприпас украинского производства соответствует характеристикам средств ближнего боя современного образца. Как отмечается, ранее в Украине не было производства такого типа гранат.

В Минобороны рассказали, что ручная оборонительная осколочная граната предназначена для поражения открыто расположенной живой силы противника. Вследствие мощного действия применять ее необходимо только из укрытия.

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Кроме того, Минобороны кодифицировало и приняло на вооружение ручную наступательную гранату дистанционного действия, аналог советской РГД-5. Ее серийное производство уже налажено украинским производителем.

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