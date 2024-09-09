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Ручные гранаты украинского производства допущены к эксплуатации в войсках, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в войсках оборонительную осколочную гранату и ручную наступательную гранату дистанционного действия.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Так, оборонительная осколочная граната является аналогом советской Ф-1. Боеприпас украинского производства соответствует характеристикам средств ближнего боя современного образца. Как отмечается, ранее в Украине не было производства такого типа гранат.

Ручні гранати українського виробництва

В Минобороны рассказали, что ручная оборонительная осколочная граната предназначена для поражения открыто расположенной живой силы противника. Вследствие мощного действия применять ее необходимо только из укрытия.

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Ручні гранати українського виробництва

Кроме того, Минобороны кодифицировало и приняло на вооружение ручную наступательную гранату дистанционного действия, аналог советской РГД-5. Ее серийное производство уже налажено украинским производителем.

Ручні гранати українського виробництва

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Автор: 

граната (1003) Минобороны (9365)


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Топ комментарии
+12
Від того, що це копії совєцьких гранат, гірше вони не вибухають.
Такого треба побільше, бо гранати в ближньому бою та на дронах-бомбардувальниках - це те, що треба у величезних кількостях.
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09.09.2024 13:56
+6
не пройшло і 10 років
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09.09.2024 14:23
+4
Так, в якості бонбочки воно - те, що треба. Тільки парашут бажано зняти, бо ще вітром знесе.
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09.09.2024 14:13
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Від того, що це копії совєцьких гранат, гірше вони не вибухають.
Такого треба побільше, бо гранати в ближньому бою та на дронах-бомбардувальниках - це те, що треба у величезних кількостях.
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09.09.2024 13:56 Ответить
Ага. В 22-му, на початку ніхто не хотів тягатися з РКГ-3, бо досить стрьомна в застосуванні. А зараз, як навчилися чіпляти до дронів - стали дефіцитом.
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09.09.2024 14:08 Ответить
Так, в якості бонбочки воно - те, що треба. Тільки парашут бажано зняти, бо ще вітром знесе.
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09.09.2024 14:13 Ответить
РКГ вже закінчилися Їх же ще при Сталіні розробили А к кінці 70-х зняли з виробництва Були запаси на складах - але вже використали А тепер вони й не потрібні (у своєму первинному призначенні) ТОму відроджувать виробництво нерентабельно - простіше використовувать кумулятивні ********** типу гранат РПГ-7 чи польські 120-мм міни (поляки зробили нову модифікацію)
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09.09.2024 14:18 Ответить
О,всього-навсього два роки з половиною,і гранати стали випускать.
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09.09.2024 14:06 Ответить
не пройшло і 10 років
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09.09.2024 14:23 Ответить
Попередні п'ять років всі ракетні програми було надійно заморожено.
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09.09.2024 14:36 Ответить
На третьому році війни хоч гранати осилили. Це мабуть великий прорив?
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09.09.2024 16:16 Ответить
Ще десь у мене одна така валяється. В ній колись дікалон був... Називалася "Пращай аружиє" ...
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09.09.2024 16:27 Ответить
 
 