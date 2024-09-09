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Ручні гранати українського виробництва допущено до експлуатації у військах, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у військах оборонну осколкову гранату та ручну наступальну гранату дистанційної дії.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України, передає Цензор.НЕТ.

Так, оборонна осколкова граната є аналогом радянської Ф-1. Боєприпас українського виробництва відповідає характеристикам засобів ближнього бою сучасного зразка. Як зазначається, раніше в Україні не було виробництва такого типу гранат.

Ручні гранати українського виробництва

У Міноборони розповіли, що ручна оборонна осколкова граната призначена для ураження відкрито розташованої живої сили противника. Внаслідок потужної дії застосовувати її необхідно лише з укриття.

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Ручні гранати українського виробництва

Крім того, Міноборони кодифікувало і прийняло на озброєння ручну наступальну гранату дистанційної дії, аналог радянської РГД-5. Її серійне виробництво вже налагоджене українським виробником.

Ручні гранати українського виробництва

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Автор: 

граната (794) Міноборони (7409)


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Топ коментарі
+12
Від того, що це копії совєцьких гранат, гірше вони не вибухають.
Такого треба побільше, бо гранати в ближньому бою та на дронах-бомбардувальниках - це те, що треба у величезних кількостях.
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09.09.2024 13:56
+6
не пройшло і 10 років
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09.09.2024 14:23
+4
Так, в якості бонбочки воно - те, що треба. Тільки парашут бажано зняти, бо ще вітром знесе.
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09.09.2024 14:13
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Від того, що це копії совєцьких гранат, гірше вони не вибухають.
Такого треба побільше, бо гранати в ближньому бою та на дронах-бомбардувальниках - це те, що треба у величезних кількостях.
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09.09.2024 13:56 Відповісти
Ага. В 22-му, на початку ніхто не хотів тягатися з РКГ-3, бо досить стрьомна в застосуванні. А зараз, як навчилися чіпляти до дронів - стали дефіцитом.
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09.09.2024 14:08 Відповісти
Так, в якості бонбочки воно - те, що треба. Тільки парашут бажано зняти, бо ще вітром знесе.
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09.09.2024 14:13 Відповісти
РКГ вже закінчилися Їх же ще при Сталіні розробили А к кінці 70-х зняли з виробництва Були запаси на складах - але вже використали А тепер вони й не потрібні (у своєму первинному призначенні) ТОму відроджувать виробництво нерентабельно - простіше використовувать кумулятивні ********** типу гранат РПГ-7 чи польські 120-мм міни (поляки зробили нову модифікацію)
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09.09.2024 14:18 Відповісти
О,всього-навсього два роки з половиною,і гранати стали випускать.
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09.09.2024 14:06 Відповісти
не пройшло і 10 років
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09.09.2024 14:23 Відповісти
Попередні п'ять років всі ракетні програми було надійно заморожено.
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09.09.2024 14:36 Відповісти
На третьому році війни хоч гранати осилили. Це мабуть великий прорив?
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09.09.2024 16:16 Відповісти
Ще десь у мене одна така валяється. В ній колись дікалон був... Називалася "Пращай аружиє" ...
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09.09.2024 16:27 Відповісти
 
 