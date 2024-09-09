Ручні гранати українського виробництва допущено до експлуатації у військах, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у військах оборонну осколкову гранату та ручну наступальну гранату дистанційної дії.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України, передає Цензор.НЕТ.

Так, оборонна осколкова граната є аналогом радянської Ф-1. Боєприпас українського виробництва відповідає характеристикам засобів ближнього бою сучасного зразка. Як зазначається, раніше в Україні не було виробництва такого типу гранат.

У Міноборони розповіли, що ручна оборонна осколкова граната призначена для ураження відкрито розташованої живої сили противника. Внаслідок потужної дії застосовувати її необхідно лише з укриття.

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Крім того, Міноборони кодифікувало і прийняло на озброєння ручну наступальну гранату дистанційної дії, аналог радянської РГД-5. Її серійне виробництво вже налагоджене українським виробником.

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