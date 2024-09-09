Ручні гранати українського виробництва допущено до експлуатації у військах, - Міноборони. ФОТОрепортаж
Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у військах оборонну осколкову гранату та ручну наступальну гранату дистанційної дії.
Про це повідомили в Міністерстві оборони України, передає Цензор.НЕТ.
Так, оборонна осколкова граната є аналогом радянської Ф-1. Боєприпас українського виробництва відповідає характеристикам засобів ближнього бою сучасного зразка. Як зазначається, раніше в Україні не було виробництва такого типу гранат.
У Міноборони розповіли, що ручна оборонна осколкова граната призначена для ураження відкрито розташованої живої сили противника. Внаслідок потужної дії застосовувати її необхідно лише з укриття.
Крім того, Міноборони кодифікувало і прийняло на озброєння ручну наступальну гранату дистанційної дії, аналог радянської РГД-5. Її серійне виробництво вже налагоджене українським виробником.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Такого треба побільше, бо гранати в ближньому бою та на дронах-бомбардувальниках - це те, що треба у величезних кількостях.