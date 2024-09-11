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Новини Війна
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Дрон-бомбер "Чорна вдова" українського виробництва кодифікували для потреб ЗСУ, - Міноборони

Дрон Чорна вдова

У Міністерстві оборони України кодифікували та допустили до постачання у війська безпілотний авіаційний комплекс із назвою "Чорна вдова".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Це безпілотники тактичного рівня дії. Досвідчений пілот може застосовувати їх як вдень, так і вночі", - ідеться в повідомленні.

Слід відзначити, що багаторазовий квадрокоптер може працювати і у форматі ударного FPV. Порівняно невисока ціна одного дрону дозволяє його використовувати і у такому варіанті.

Виконаний у форматі для одноразового використання коптер "Чорної вдови" бере на борт посилений заряд вибухівки.

Також дивіться: Ручні гранати українського виробництва допущено до експлуатації у військах, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Довідково: Нагадуємо, що виробники і розробники зразків ОВТ із додатковими запитаннями щодо процесу кодифікації виробів можуть звертатися до Головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки на електронну пошту: [email protected]

Як повідомлялося, у Міністерстві оборони України допустили до постачання у ЗСУ безпілотний логістично-евакуаційний транспортер "FOXTAC". Наземна роботизована платформа може застосовуватись для евакуації поранених з поля бою.

Автор: 

Міноборони (7355) дрони (4690)


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Нарешті інформація подана добре і без технічних деталей, які могли б допомогти ворогу.
Потрібно і надалі дотримуватись таких стандартів.
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11.09.2024 14:18 Відповісти
... имени Скарлетт Йоханссон.
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11.09.2024 14:35 Відповісти
Ооо, гарна назва. Люблю павучків)
Можу запропонувати назви "Тарантул", "Агріопа", "Косарик". А ще "Сколія" (гарна велика оса).
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11.09.2024 14:46 Відповісти
Вибачте, трохи не в тему)
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11.09.2024 14:47 Відповісти
І оченята як у павука...
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11.09.2024 18:17 Відповісти
Чорна удова...
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11.09.2024 19:00 Відповісти
 
 