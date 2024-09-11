Дрон-бомбер "Чорна вдова" українського виробництва кодифікували для потреб ЗСУ, - Міноборони

У Міністерстві оборони України кодифікували та допустили до постачання у війська безпілотний авіаційний комплекс із назвою "Чорна вдова".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Це безпілотники тактичного рівня дії. Досвідчений пілот може застосовувати їх як вдень, так і вночі", - ідеться в повідомленні.

Слід відзначити, що багаторазовий квадрокоптер може працювати і у форматі ударного FPV. Порівняно невисока ціна одного дрону дозволяє його використовувати і у такому варіанті.

Виконаний у форматі для одноразового використання коптер "Чорної вдови" бере на борт посилений заряд вибухівки.

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Довідково: Нагадуємо, що виробники і розробники зразків ОВТ із додатковими запитаннями щодо процесу кодифікації виробів можуть звертатися до Головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки на електронну пошту: [email protected]

Як повідомлялося, у Міністерстві оборони України допустили до постачання у ЗСУ безпілотний логістично-евакуаційний транспортер "FOXTAC". Наземна роботизована платформа може застосовуватись для евакуації поранених з поля бою.