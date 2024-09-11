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Силы ПВО сбили ракету над Сумщиной

Підрозділи ППО збили ракету над Сумщиною

Вечером 11 сентября силы противовоздушной обороны сбили российскую ракету над Сумской областью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в телеграм-канале Сумской ОГА.

"Сегодня вечером, 11 сентября в небе над Сумщиной силами противовоздушной обороны области была уничтожена вражеская ракета. Предварительно, ракетная атака прошла без последствий для населения и инфраструктуры населенных пунктов. Спасибо нашим Защитникам неба!" - говорится в сообщении.

Ранее в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы предупреждали о движении ракеты на Полтавщину из Сумской области.

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ПВО (2744) ракеты (3568) Сумская область (3117)


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Щиро дякую!
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11.09.2024 19:29 Ответить
Дарма сиренами "дєлалі мнє нєрви".
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11.09.2024 19:36 Ответить
Молодці. Скоро підуть новини, що військовий не дуже тікав від окупантів!
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11.09.2024 20:41 Ответить
 
 