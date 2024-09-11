Силы ПВО сбили ракету над Сумщиной
Вечером 11 сентября силы противовоздушной обороны сбили российскую ракету над Сумской областью.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в телеграм-канале Сумской ОГА.
"Сегодня вечером, 11 сентября в небе над Сумщиной силами противовоздушной обороны области была уничтожена вражеская ракета. Предварительно, ракетная атака прошла без последствий для населения и инфраструктуры населенных пунктов. Спасибо нашим Защитникам неба!" - говорится в сообщении.
Ранее в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы предупреждали о движении ракеты на Полтавщину из Сумской области.
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Сум
показать весь комментарий11.09.2024 19:29 Ответить Мне нравится 6
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Hulio
показать весь комментарий11.09.2024 19:36 Ответить Мне нравится 0
Helpless World
показать весь комментарий11.09.2024 20:41 Ответить Мне нравится 0
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