Сили ППО збили ракету над Сумщиною
Ввечері 11 вересня сили протиповітряної оборони збили російську ракету над Сумською областю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть в телеграм-каналі Сумської ОВА.
"Сьогодні ввечері, 11 вересня у небі над Сумщиною силами протиповітряної оборони області було знищено ворожу ракету. Попередньо, ракетна атака минула без наслідків для населення та інфраструктури населених пунктів. Дякуємо нашим Захисникам неба!" - йдеться в повідомленні.
Раніше у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили попереджали про рух ракети на Полтавщину з Сумщини.
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Сум
показати весь коментар11.09.2024 19:29 Відповісти Мені подобається 6
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Hulio
показати весь коментар11.09.2024 19:36 Відповісти Мені подобається 0
Helpless World
показати весь коментар11.09.2024 20:41 Відповісти Мені подобається 0
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