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Новини
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Сили ППО збили ракету над Сумщиною

Підрозділи ППО збили ракету над Сумщиною

Ввечері 11 вересня сили протиповітряної оборони збили російську ракету над Сумською областю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть в телеграм-каналі Сумської ОВА.

"Сьогодні ввечері, 11 вересня у небі над Сумщиною силами протиповітряної оборони області було знищено ворожу ракету. Попередньо, ракетна атака минула без наслідків для населення та інфраструктури населених пунктів. Дякуємо нашим Захисникам неба!" - йдеться в повідомленні.

Раніше у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили попереджали про рух ракети на Полтавщину з Сумщини.

Читайте: Окупанти здійснили 66 обстрілів Сумщини протягом дня: під вогнем 11 громад

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ППО (3184) ракети (4022) Сумська область (3667)


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Щиро дякую!
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11.09.2024 19:29 Відповісти
Дарма сиренами "дєлалі мнє нєрви".
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11.09.2024 19:36 Відповісти
Молодці. Скоро підуть новини, що військовий не дуже тікав від окупантів!
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11.09.2024 20:41 Відповісти
 
 