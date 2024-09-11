Сили ППО збили ракету над Сумщиною

Ввечері 11 вересня сили протиповітряної оборони збили російську ракету над Сумською областю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть в телеграм-каналі Сумської ОВА.

"Сьогодні ввечері, 11 вересня у небі над Сумщиною силами протиповітряної оборони області було знищено ворожу ракету. Попередньо, ракетна атака минула без наслідків для населення та інфраструктури населених пунктів. Дякуємо нашим Захисникам неба!" - йдеться в повідомленні.

Раніше у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили попереджали про рух ракети на Полтавщину з Сумщини.

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