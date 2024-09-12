В Сейме улучшается качество воды, а в Десне движение загрязнения замедляется, - Министерство окружающей среды
Качество воды в реке Сейм улучшается, а в Десне движение загрязнения замедляется, фиксируется точечно и не имеет однородного характера.
Об этом рассказала заместитель Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Елена Крамаренко, передает Цензор.НЕТ.
"В водах Сейма, в точках, где началось движение загрязнения по территории Украины, содержание растворенного кислорода достигло нормы - 4 миллиграмма на дециметр кубический. Мор рыбы не фиксируется. В Десне загрязнение замедлилось, фиксируется точечно и имеет неоднородный характер. Государственные и местные органы власти, все ответственные учреждения работают слаженно, чтобы локализовать и ликвидировать последствия загрязнения. На Черниговщине работают три аэрационные установки. Устанавливаются дополнительные системы аэрации в Киевской области", - сказала заместитель.
По ее словам, для сбора погибшей рыбы в Черниговской области сейчас задействовано 15 лодок и 142 специалиста. По данным Госэкоинспекции, которые приведены в сообщении пресс-службы Минприроды, "сейчас уже собрана 31 тонна погибшей рыбы - 12 тонн 150 кг на Сумщине и 19 тонн на Черниговщине".
Сообщается, что Госводагентство и Госэкоинспекция продолжают осуществлять усиленный кризисный мониторинг состояния вод. Уже отобрано 195 проб воды в Черниговской, Сумской и Киевской областях.
Загрязнение реки Сейм
Напомним, что накануне заместитель министра защиты окружающей среды Александр Краснолуцкий заявил, что реку Сейм загрязнили с территории РФ. Однако пока неизвестно, было ли это сделано умышленно или случайно.
30 августа, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов сообщило, что на реке Десна на Черниговщине начали осуществлять абсорбцию загрязняющих веществ и насыщение воды кислородом.
Ранее тогдашний глава министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец заявил, что сейчас делается все возможное для того, чтобы загрязненные воды реки Сейм не дошли до питьевого водозабора Киева.
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Так, пдрозділи ворога готувалися до штурмових дій, але розпочати бій так і не встигли. Аеророзвідка ЗСУ помітила пересування ворога передала координати нашим артилеристам.
Рашисти діяли під покровом ночі, але тепловізійна камера безпілотника відстежувала всі їхні дії. Після цього ЗСУ з HIMARS випустили кілька ракет із касетною бойовою частиною, яка накрила велику площу, де концентрувалися російські підрозділи. Після першого удару рашисти почали тікати, але весь цей час дрони ЗСУ контролювали їхнє пересування. Коли вони зосередились у новій точці, українські військові завдали ще одного ракетного удару.
На опублікованих кадрах https://t.me/Ukraine_365News/86156 відео добре видно, як металеві фрагменти розлітаються великою площею, вражаючи ворога.
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