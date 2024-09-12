В Сейме улучшается качество воды, а в Десне движение загрязнения замедляется, - Министерство окружающей среды

Качество воды в реке Сейм улучшается, а в Десне движение загрязнения замедляется, фиксируется точечно и не имеет однородного характера.

Об этом рассказала заместитель Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Елена Крамаренко, передает Цензор.НЕТ.

"В водах Сейма, в точках, где началось движение загрязнения по территории Украины, содержание растворенного кислорода достигло нормы - 4 миллиграмма на дециметр кубический. Мор рыбы не фиксируется. В Десне загрязнение замедлилось, фиксируется точечно и имеет неоднородный характер. Государственные и местные органы власти, все ответственные учреждения работают слаженно, чтобы локализовать и ликвидировать последствия загрязнения. На Черниговщине работают три аэрационные установки. Устанавливаются дополнительные системы аэрации в Киевской области", - сказала заместитель.

По ее словам, для сбора погибшей рыбы в Черниговской области сейчас задействовано 15 лодок и 142 специалиста. По данным Госэкоинспекции, которые приведены в сообщении пресс-службы Минприроды, "сейчас уже собрана 31 тонна погибшей рыбы - 12 тонн 150 кг на Сумщине и 19 тонн на Черниговщине".

Сообщается, что Госводагентство и Госэкоинспекция продолжают осуществлять усиленный кризисный мониторинг состояния вод. Уже отобрано 195 проб воды в Черниговской, Сумской и Киевской областях.

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Загрязнение реки Сейм

Напомним, что накануне заместитель министра защиты окружающей среды Александр Краснолуцкий заявил, что реку Сейм загрязнили с территории РФ. Однако пока неизвестно, было ли это сделано умышленно или случайно.

30 августа, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов сообщило, что на реке Десна на Черниговщине начали осуществлять абсорбцию загрязняющих веществ и насыщение воды кислородом.

Ранее тогдашний глава министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец заявил, что сейчас делается все возможное для того, чтобы загрязненные воды реки Сейм не дошли до питьевого водозабора Киева.

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