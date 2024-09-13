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аудит (361) Минобороны (9025)

Деятельность министра обороны и его заместителей: Минобороны проведет функциональный аудит

Міноборони проведе функціональний аудит

Министерство обороны Украины заключило Меморандум о поддержке в проведении функционального аудита с одной из ведущих международных компаний, входящей в "Большую четверку" аудиторских и консалтинговых фирм.

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, меморандум подписали министр обороны Рустем Умеров и руководитель аудиторской компании.

Так, согласно договоренностям, аудит охватит внутренние процессы работы министерства, включая деятельность министра обороны и его заместителей. После завершения аудита компания предоставит детальные рекомендации по оптимизации и улучшению рабочих процессов.

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"Повышение уровня прозрачности и эффективности работы Министерства обороны является одним из наших приоритетов. Функциональный аудит - это важный шаг, который позволит выявить направления для совершенствования и снижения коррупционных рисков. В обеспечении обороноспособности страны компромиссов быть не может. Эффективность и доверие к нашей работе - это ключевые элементы на пути к укреплению нашей обороны", - отметил Умеров.

В министерстве отметили, что этот аудит является частью стратегического курса Минобороны на укрепление прозрачности и подотчетности ведомства, что соответствует международным стандартам управления.

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Топ комментарии
+4
Починати потрібно зі Стамбульської капітуляції, але це не для аудиторів робота...
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13.09.2024 17:53
+3
Аудиторська компанія виявиться потім ФОПом?
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13.09.2024 17:47
+2
Навіщо такі дорожезні та складні шляхи для "підвищення прозорості і зниження корупційних ризиків в міністерстві"?треба всього-навсього зловити колишнього очкастого міністра оборони Рєзнікова,судити його і посадити.І також спитати з тих,хто посадив адвоката в крісло міністра.Так було б в будь якій державі де демократія.
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13.09.2024 17:51
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Аудиторська компанія виявиться потім ФОПом?
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13.09.2024 17:47 Ответить
Навіщо такі дорожезні та складні шляхи для "підвищення прозорості і зниження корупційних ризиків в міністерстві"?треба всього-навсього зловити колишнього очкастого міністра оборони Рєзнікова,судити його і посадити.І також спитати з тих,хто посадив адвоката в крісло міністра.Так було б в будь якій державі де демократія.
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13.09.2024 17:51 Ответить
Починати потрібно зі Стамбульської капітуляції, але це не для аудиторів робота...
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13.09.2024 17:53 Ответить
а МінПук шось проводити буде?
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13.09.2024 17:53 Ответить
МінПук може тільки ПукПук... Без змін мін!
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13.09.2024 17:58 Ответить
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13.09.2024 17:59 Ответить
Замовник - умеров? Йому доповідь по аудиту?
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13.09.2024 17:56 Ответить
Шкідники самі укладають меморандум про власну діяльність?
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13.09.2024 17:56 Ответить
функціональний ? Це як не функціональний, але для умерова....
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13.09.2024 18:03 Ответить
А функціонування різникова чому не ''аудитовали''?
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13.09.2024 18:09 Ответить
ЦЕ Ж БУЛО ВЖЕ!
Всі ці "аудити" мають два результати:
Або ховають результати, коли не вдається обЛОХовить аудиторів.
Або ********** ними запевняючи у своєї "чесності", коли вдається обЛОХовити аудиторів.
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13.09.2024 18:30 Ответить
Оптимізація, цихрохвізація, прмбарахляція і це все за наш рахунок, а толку 0... Як можна оптимізувати генерала з пивним пузом... Шапіто...
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13.09.2024 18:42 Ответить
висновки, будуть оприлюднені?
чи, як завжди?
черговий міністр поїде послом кудись, або до себе італію, пити просеко, та любуватись середньоземним заходом сонця під морський бриз?
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13.09.2024 18:50 Ответить
Їх. «діяльність» має перевіряти СБУ, як би вона була.
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13.09.2024 23:30 Ответить
 
 