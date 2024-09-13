Деятельность министра обороны и его заместителей: Минобороны проведет функциональный аудит

Министерство обороны Украины заключило Меморандум о поддержке в проведении функционального аудита с одной из ведущих международных компаний, входящей в "Большую четверку" аудиторских и консалтинговых фирм.

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, меморандум подписали министр обороны Рустем Умеров и руководитель аудиторской компании.

Так, согласно договоренностям, аудит охватит внутренние процессы работы министерства, включая деятельность министра обороны и его заместителей. После завершения аудита компания предоставит детальные рекомендации по оптимизации и улучшению рабочих процессов.

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"Повышение уровня прозрачности и эффективности работы Министерства обороны является одним из наших приоритетов. Функциональный аудит - это важный шаг, который позволит выявить направления для совершенствования и снижения коррупционных рисков. В обеспечении обороноспособности страны компромиссов быть не может. Эффективность и доверие к нашей работе - это ключевые элементы на пути к укреплению нашей обороны", - отметил Умеров.

В министерстве отметили, что этот аудит является частью стратегического курса Минобороны на укрепление прозрачности и подотчетности ведомства, что соответствует международным стандартам управления.

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