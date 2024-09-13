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аудит (557) Міноборони (6999)

Діяльність міністра оборони та його заступників: Міноборони проведе функціональний аудит

Міноборони проведе функціональний аудит

Міністерство оборони України уклало Меморандум про підтримку у проведенні функціонального аудиту з однією з провідних міжнародних компаній, що входить до "Великої четвірки" аудиторських та консалтингових фірм.

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, меморандум підписали міністр оборони Рустем Умєров та керівник аудиторської компанії.

Так, згідно з домовленостями, аудит охопить внутрішні процеси роботи міністерства, включно з діяльністю міністра оборони та його заступників. Після завершення аудиту компанія надасть детальні рекомендації щодо оптимізації та покращення робочих процесів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внутрішній аудит Міноборони встановив, що військові не отримали гуманітарну допомогу на понад 170 млн грн

"Підвищення рівня прозорості та ефективності роботи Міністерства оборони є одним із наших пріоритетів. Функціональний аудит – це важливий крок, який дозволить виявити напрями для вдосконалення та зниження корупційних ризиків. У забезпеченні обороноздатності країни компромісів бути не може. Ефективність і довіра до нашої роботи - це ключові елементи на шляху до зміцнення нашої оборони", – зазначив Умєров.

У міністерстві зауважили, що цей аудит є частиною стратегічного курсу Міноборони на зміцнення прозорості та підзвітності відомства, що відповідає міжнародним стандартам управління.

Також читайте: Нова модель забезпечення харчуванням ЗСУ, як пілотний проєкт запрацює у 2025 році, - Міноборони

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Топ коментарі
+4
Починати потрібно зі Стамбульської капітуляції, але це не для аудиторів робота...
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13.09.2024 17:53
+3
Аудиторська компанія виявиться потім ФОПом?
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13.09.2024 17:47
+2
Навіщо такі дорожезні та складні шляхи для "підвищення прозорості і зниження корупційних ризиків в міністерстві"?треба всього-навсього зловити колишнього очкастого міністра оборони Рєзнікова,судити його і посадити.І також спитати з тих,хто посадив адвоката в крісло міністра.Так було б в будь якій державі де демократія.
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13.09.2024 17:51
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Аудиторська компанія виявиться потім ФОПом?
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13.09.2024 17:47 Відповісти
Навіщо такі дорожезні та складні шляхи для "підвищення прозорості і зниження корупційних ризиків в міністерстві"?треба всього-навсього зловити колишнього очкастого міністра оборони Рєзнікова,судити його і посадити.І також спитати з тих,хто посадив адвоката в крісло міністра.Так було б в будь якій державі де демократія.
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13.09.2024 17:51 Відповісти
Починати потрібно зі Стамбульської капітуляції, але це не для аудиторів робота...
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13.09.2024 17:53 Відповісти
а МінПук шось проводити буде?
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13.09.2024 17:53 Відповісти
МінПук може тільки ПукПук... Без змін мін!
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13.09.2024 17:58 Відповісти
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13.09.2024 17:59 Відповісти
Замовник - умеров? Йому доповідь по аудиту?
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13.09.2024 17:56 Відповісти
Шкідники самі укладають меморандум про власну діяльність?
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13.09.2024 17:56 Відповісти
функціональний ? Це як не функціональний, але для умерова....
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13.09.2024 18:03 Відповісти
А функціонування різникова чому не ''аудитовали''?
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13.09.2024 18:09 Відповісти
ЦЕ Ж БУЛО ВЖЕ!
Всі ці "аудити" мають два результати:
Або ховають результати, коли не вдається обЛОХовить аудиторів.
Або ********** ними запевняючи у своєї "чесності", коли вдається обЛОХовити аудиторів.
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13.09.2024 18:30 Відповісти
Оптимізація, цихрохвізація, прмбарахляція і це все за наш рахунок, а толку 0... Як можна оптимізувати генерала з пивним пузом... Шапіто...
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13.09.2024 18:42 Відповісти
висновки, будуть оприлюднені?
чи, як завжди?
черговий міністр поїде послом кудись, або до себе італію, пити просеко, та любуватись середньоземним заходом сонця під морський бриз?
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13.09.2024 18:50 Відповісти
Їх. «діяльність» має перевіряти СБУ, як би вона була.
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13.09.2024 23:30 Відповісти
 
 