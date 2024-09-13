Діяльність міністра оборони та його заступників: Міноборони проведе функціональний аудит

Міністерство оборони України уклало Меморандум про підтримку у проведенні функціонального аудиту з однією з провідних міжнародних компаній, що входить до "Великої четвірки" аудиторських та консалтингових фірм.

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, меморандум підписали міністр оборони Рустем Умєров та керівник аудиторської компанії.

Так, згідно з домовленостями, аудит охопить внутрішні процеси роботи міністерства, включно з діяльністю міністра оборони та його заступників. Після завершення аудиту компанія надасть детальні рекомендації щодо оптимізації та покращення робочих процесів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внутрішній аудит Міноборони встановив, що військові не отримали гуманітарну допомогу на понад 170 млн грн

"Підвищення рівня прозорості та ефективності роботи Міністерства оборони є одним із наших пріоритетів. Функціональний аудит – це важливий крок, який дозволить виявити напрями для вдосконалення та зниження корупційних ризиків. У забезпеченні обороноздатності країни компромісів бути не може. Ефективність і довіра до нашої роботи - це ключові елементи на шляху до зміцнення нашої оборони", – зазначив Умєров.

У міністерстві зауважили, що цей аудит є частиною стратегічного курсу Міноборони на зміцнення прозорості та підзвітності відомства, що відповідає міжнародним стандартам управління.

Також читайте: Нова модель забезпечення харчуванням ЗСУ, як пілотний проєкт запрацює у 2025 році, - Міноборони