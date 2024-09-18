Политзаключенный Кремля Выговский уже десятый год находится в российской неволе

18 сентября исполнилось 10 лет с даты заключения политзаключенного Кремля Валентина Выговского, задержанного в оккупированном Крыму по сфабрикованному делу о "шпионаже в пользу Украины".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил отец политзаключенного Петр Выговский в Facebook.

"10 лет заключения. 18 сентября исполнилось 10 лет как Выговский Валентин находится в заключении в российской неволе. Его осудили за так называемый шпионаж на 11 лет строгого режима", - напомнил он.

Большую часть этого срока мужчину удерживали в штрафном изоляторе в одиночной камере, все остальное время - в режиме помещения камерного типа (ПКТ).

Валентин как политический узник Кремля дольше всех находится в кремлевских застенках, добавил отец украинца.

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Задержание политзаключенного Валентина Выговского

Валентин Выговский был задержан сотрудниками ФСБ в оккупированном Симферополе в 2014 году. Его дело рассматривалось под грифом "Совершенно секретно". Осужденный вину якобы признавал, но после суда заявил, что вынужден был дать показания под пытками, кроме того, в период этих показаний у него был только адвокат по назначению.

Сначала ему инкриминировали "коммерческий шпионаж", а впоследствии обвинения переквалифицировали на "экономический и военный шпионаж".

15 декабря 2015 года Московский областной суд приговорил украинца к 11 годам колонии строгого режима по ст. 276 ("Шпионаж") УК РФ. Под стражей с 18 сентября 2014 года. 31 марта 2016 года апелляция защиты была Верховным судом РФ отклонена. Сейчас Выговский отбывает наказание в исправительной колонии №11 в селе Утробино, недалеко от Кирово-Чепецка, что в Кировской области РФ.

МИД Украины подчеркнул, что дело сфабриковано.

В письмах родным Валентин рассказывал, что в период предварительного следствия подвергался пыткам, в частности пережил имитацию расстрела. Также его пытались заставить работать на российские спецслужбы, но он отказался.

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