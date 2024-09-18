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Политзаключенный Кремля Выговский уже десятый год находится в российской неволе

Український політв'язень Валентин Виговський 10 років у неволі РФ

18 сентября исполнилось 10 лет с даты заключения политзаключенного Кремля Валентина Выговского, задержанного в оккупированном Крыму по сфабрикованному делу о "шпионаже в пользу Украины".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил отец политзаключенного Петр Выговский в Facebook.

"10 лет заключения. 18 сентября исполнилось 10 лет как Выговский Валентин находится в заключении в российской неволе. Его осудили за так называемый шпионаж на 11 лет строгого режима", - напомнил он.

Большую часть этого срока мужчину удерживали в штрафном изоляторе в одиночной камере, все остальное время - в режиме помещения камерного типа (ПКТ).

Валентин как политический узник Кремля дольше всех находится в кремлевских застенках, добавил отец украинца.

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Задержание политзаключенного Валентина Выговского

Валентин Выговский был задержан сотрудниками ФСБ в оккупированном Симферополе в 2014 году. Его дело рассматривалось под грифом "Совершенно секретно". Осужденный вину якобы признавал, но после суда заявил, что вынужден был дать показания под пытками, кроме того, в период этих показаний у него был только адвокат по назначению.

Сначала ему инкриминировали "коммерческий шпионаж", а впоследствии обвинения переквалифицировали на "экономический и военный шпионаж".

15 декабря 2015 года Московский областной суд приговорил украинца к 11 годам колонии строгого режима по ст. 276 ("Шпионаж") УК РФ. Под стражей с 18 сентября 2014 года. 31 марта 2016 года апелляция защиты была Верховным судом РФ отклонена. Сейчас Выговский отбывает наказание в исправительной колонии №11 в селе Утробино, недалеко от Кирово-Чепецка, что в Кировской области РФ.

МИД Украины подчеркнул, что дело сфабриковано.

В письмах родным Валентин рассказывал, что в период предварительного следствия подвергался пыткам, в частности пережил имитацию расстрела. Также его пытались заставить работать на российские спецслужбы, но он отказался.

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Автор: 

Выговский Валентин (27) россия (95569) политзаключенные (1622)


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Топ комментарии
+3
Ну як би він гаваріл что мальчікі нє віновати то всьо НАТО як кірзач сапог мурзаєв то вже би обміняли.
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18.09.2024 15:39
+3
Дай Боже, щоб через рiк звiльнили! Але тi виродки можуть ще щось придумати проти нього.
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18.09.2024 16:06
+2
жах який...
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18.09.2024 15:48
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Ну як би він гаваріл что мальчікі нє віновати то всьо НАТО як кірзач сапог мурзаєв то вже би обміняли.
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18.09.2024 15:39 Ответить
Я тебе зрозумів...

І тому даю свою версію-
-----------------
Ув'язнено людину...
Яка не була скотиною...
Яка жила сім'єю... родиною...
Народила дитину...

З осолобливісттю єдиною...

Щоб дитина не стала...
Жертвою пунської гатини...
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18.09.2024 15:56 Ответить
Якщо так, то 11-й
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18.09.2024 15:46 Ответить
жах який...
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18.09.2024 15:48 Ответить
сукі кацапняві ломають людину...
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18.09.2024 15:50 Ответить
ви щє не зрозуміли? - якути в Києві і всі по лагерях?
діти в дітдом - виростуть *** зна ким, кацапськими яничярами
ви і правда це не розумієте?
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18.09.2024 15:54 Ответить
Дай Боже, щоб через рiк звiльнили! Але тi виродки можуть ще щось придумати проти нього.
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18.09.2024 16:06 Ответить
 
 