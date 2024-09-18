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Виговський Валентин (22) росія (63552) політв'язні (1350)

Політв’язень Кремля Виговський вже десятий рік перебуває у російській неволі

Український політв'язень Валентин Виговський 10 років у неволі РФ

18 вересня виповнилось 10 років з дати ув'язнення політв'язня Кремля Валентина Виговського, затриманого в окупованому Криму за сфабрикованою справою про "шпигунство на користь України".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив батько політв'язня Петро Виговський у Facebook.

"10 років ув'язнення. 18 вересня виповнилось 10 років як Виговський Валентин знаходиться в ув'язненні в російській неволі. Його засудили за так зване шпигунство на 11 років суворого режиму", - нагадав він.

Більшу частину цього строку чоловіка утримували в штрафному ізоляторі в одиночній камері, весь інший час – в режимі приміщення камерного типу (ПКТ).

Валентин як політичний в'язень Кремля найдовше перебуває в кремлівських застінках, додав батько українця.

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Затримання політв'язня Валентина Виговського 

Валентин Виговський був затриманий співробітниками ФСБ в окупованому Сімферополі у 2014 році. Його справа розглядалася під грифом "Цілком таємно". Засуджений провину нібито визнавав, але після суду заявив, що змушений був дати свідчення під тортурами, крім того, в період цих свідчень у нього був тільки адвокат за призначенням.

Спочатку йому інкримінували "комерційне шпигунство", а згодом звинувачення перекваліфікували на "економічне та військове шпигунство".

15 грудня 2015 року Московський обласний суд засудив українця до 11 років колонії суворого режиму за ст. 276 ("Шпигунство") КК РФ. Під вартою з 18 вересня 2014 року. 31 березня 2016 року апеляція захисту була Верховним судом РФ відхилена. Нині Виговський відбуває покарання у виправній колонії №11 в селі Утробіно, неподалік Кірово-Чепецька, що в Кіровській області РФ.

МЗС України наголосило, що справа сфабрикована.

У листах рідним Валентин розповідав, що в період попереднього слідства піддавався тортурам, зокрема пережив імітацію розстрілу. Також його намагалися змусити працювати на російські спецслужби, але він відмовився.

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Топ коментарі
+3
Ну як би він гаваріл что мальчікі нє віновати то всьо НАТО як кірзач сапог мурзаєв то вже би обміняли.
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18.09.2024 15:39
+3
Дай Боже, щоб через рiк звiльнили! Але тi виродки можуть ще щось придумати проти нього.
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18.09.2024 16:06
+2
жах який...
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18.09.2024 15:48
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Ну як би він гаваріл что мальчікі нє віновати то всьо НАТО як кірзач сапог мурзаєв то вже би обміняли.
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18.09.2024 15:39 Відповісти
Я тебе зрозумів...

І тому даю свою версію-
-----------------
Ув'язнено людину...
Яка не була скотиною...
Яка жила сім'єю... родиною...
Народила дитину...

З осолобливісттю єдиною...

Щоб дитина не стала...
Жертвою пунської гатини...
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18.09.2024 15:56 Відповісти
Якщо так, то 11-й
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18.09.2024 15:46 Відповісти
жах який...
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18.09.2024 15:48 Відповісти
сукі кацапняві ломають людину...
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18.09.2024 15:50 Відповісти
ви щє не зрозуміли? - якути в Києві і всі по лагерях?
діти в дітдом - виростуть *** зна ким, кацапськими яничярами
ви і правда це не розумієте?
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18.09.2024 15:54 Відповісти
Дай Боже, щоб через рiк звiльнили! Але тi виродки можуть ще щось придумати проти нього.
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18.09.2024 16:06 Відповісти
 
 