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Россияне милитаризируют детей из оккупированной части Запорожской области, - Лубинец

Омбудсмен Дмитро Лубінець

Дети из временно оккупированной Запорожской области прошли очередную военную подготовку от оккупантов.

Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

"По итогам мониторинга оккупационных пабликов выявлено, что российские "наставники" обучали детей особенностям обращения с автоматом и отработке стрельбы из различных положений.

Захватчики заставляют украинских детей носить униформу и шагать под триколорными флагами.

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Оккупанты сначала завербовали их к вступлению в милитаризованные "патриотические" движения вроде "Юнармии", кадетских классов, чтобы со временем насадить им новую реальность: ненавидеть все украинское и воевать за вражеское российское.

Украинские дети становятся инструментом в большой игре РФ, где детство уже не имеет значения.

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Такие действия Российской Федерации, как милитаризация, являются серьезным нарушением прав ребенка. Призываю международное сообщество к более активным действиям и надлежащим правовым последствиям для РФ! Зло должно быть наказано!" - рассказал Лубинец.

Омбудсмен Дмитро Лубінець про мілітаризацію росіянами українських дітей
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Топ комментарии
+17
Ваша Зграя здала Україну послідовно , крок за кроком , розмінувавши всі підходи , а Чогар показово- нахабно , бувши 100 разів попередженими і повивозили війська , наказавши передати ОЗБРОЕННЯ ТЕРРОРИСТАМ ! Баканов наказував все борсати і тікати ! За ЗРАДУ ВСІХ КРИШУЄ ЗЕІУДА , який , мав бути ГУАЛЯЙТЕРОМ
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19.09.2024 20:40
+9
істоти які вибрали самознищення не є нацією. нація це 25 %
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19.09.2024 20:47
+7
Це все нa совісті зеленої згрaї слугориг. Це ви зaлишили нaших громaдян в окупaції. Це ви вигнaли з крaїни 8 мільйонів громaдян до ЄС. Це ви витрaчaли держaвний бюджет нa гульки по Трускaвцях, Буковелях і морях, a нaрод просто зрaдили, a сьогодні нaм розповідaєте які погні кaцaпи? Ми знaли що вони тaкі, aле нaрід 73% не знaв, що ви не крaще кaцaпів.
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19.09.2024 20:49
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Ваша Зграя здала Україну послідовно , крок за кроком , розмінувавши всі підходи , а Чогар показово- нахабно , бувши 100 разів попередженими і повивозили війська , наказавши передати ОЗБРОЕННЯ ТЕРРОРИСТАМ ! Баканов наказував все борсати і тікати ! За ЗРАДУ ВСІХ КРИШУЄ ЗЕІУДА , який , мав бути ГУАЛЯЙТЕРОМ
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19.09.2024 20:40 Ответить
істоти які вибрали самознищення не є нацією. нація це 25 %
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19.09.2024 20:47 Ответить
Та ну нах!!??
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19.09.2024 20:43 Ответить
Етава ні можыд біть!!
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19.09.2024 20:48 Ответить
Гітлер теж покладав останню надію на гітлерюгент та на загони "самооборони" зі старих та жінок. Дуже сподіваюсь, що й цього путлєра доля нагородить так само!
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19.09.2024 20:48 Ответить
Проблема в тому, що гітлеризм прикінчили всім світом. А з рашизмом безпосередньо воює лише Україна.
Допоки весь цивілізований світ не візьметься воювати - за аналогію долі ***** з Гітлером говорити нема сенсу.
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19.09.2024 21:07 Ответить
Як сказав черчіль ми зарізали не ту свиню бо 2 світову розпочали совєти і фашисти
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19.09.2024 22:49 Ответить
Це все нa совісті зеленої згрaї слугориг. Це ви зaлишили нaших громaдян в окупaції. Це ви вигнaли з крaїни 8 мільйонів громaдян до ЄС. Це ви витрaчaли держaвний бюджет нa гульки по Трускaвцях, Буковелях і морях, a нaрод просто зрaдили, a сьогодні нaм розповідaєте які погні кaцaпи? Ми знaли що вони тaкі, aле нaрід 73% не знaв, що ви не крaще кaцaпів.
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19.09.2024 20:49 Ответить
Готують кадри "наБерлин".
Поки що на Правобережжі. Але хочуть по всій Україні.
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19.09.2024 21:04 Ответить
На лівобережжі
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19.09.2024 21:37 Ответить
згоден, тут помилився, соррі.
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19.09.2024 22:09 Ответить
Яблуко від яблуні !
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19.09.2024 21:33 Ответить
Я звідти не з ким не спілкуюсь, мати постійно з сусідами та знайомими. Там всі усім задоволені. Зарплата висока, комуналка мізерна. Вони просто ржуть з тих хто виїхав. Ржуть з відосиків тц, бо їх там ніхто не чипає, ржуть з тарифів, ржуть над тими хто залишив своє житло як я. Просто ржуть. І потім, ці тварини ще будуть мати льготи, бо вони, курва, пережили окупацію.
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19.09.2024 21:38 Ответить
Діти і онуки тих що ставили погруддя сталіну і виставляли вартових а патріотів за грати садили у одесі катькі конойобкі пам,ятник а потім стріляли по футбольним фанатам під дашком мусорів це зрадники кацапські прихвостні їх потрібно нищити без жалю бо не буде україни кол прилізло з параші а уявило себе вялікім імперцем
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19.09.2024 22:47 Ответить
 
 