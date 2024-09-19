Россияне милитаризируют детей из оккупированной части Запорожской области, - Лубинец
Дети из временно оккупированной Запорожской области прошли очередную военную подготовку от оккупантов.
Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.
"По итогам мониторинга оккупационных пабликов выявлено, что российские "наставники" обучали детей особенностям обращения с автоматом и отработке стрельбы из различных положений.
Захватчики заставляют украинских детей носить униформу и шагать под триколорными флагами.
Оккупанты сначала завербовали их к вступлению в милитаризованные "патриотические" движения вроде "Юнармии", кадетских классов, чтобы со временем насадить им новую реальность: ненавидеть все украинское и воевать за вражеское российское.
Украинские дети становятся инструментом в большой игре РФ, где детство уже не имеет значения.
Такие действия Российской Федерации, как милитаризация, являются серьезным нарушением прав ребенка. Призываю международное сообщество к более активным действиям и надлежащим правовым последствиям для РФ! Зло должно быть наказано!" - рассказал Лубинец.
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Допоки весь цивілізований світ не візьметься воювати - за аналогію долі ***** з Гітлером говорити нема сенсу.
Поки що на Правобережжі. Але хочуть по всій Україні.