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Росіяни мілітаризують дітей з окупованої частини Запорізької області, - Лубінець

Омбудсмен Дмитро Лубінець

Діти з тимчасово окупованої Запорізької області пройшли черговий військовий вишкіл від окупантів.

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

"За підсумками моніторингу окупаційних пабліків виявлено, що російські "наставники" навчали дітей особливостям поводження з автоматом і відпрацьовування стрільби з різних положень.

Загарбники примушують українських дітей носити уніформу і крокувати під триколорними прапорами.

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Окупанти спочатку завербували їх до вступу в мілітаризовані "патріотичні" рухи на кшталт "Юнармії", кадетських класів, щоб з часом насадити їм нову реальність: ненавидіти все українське і воювати за вороже російське.

Українські діти стають інструментом у великій грі РФ, де дитинство вже не має значення.

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Такі дії Російської Федерації, як мілітаризація, є серйозним порушенням прав дитини. Закликаю міжнародну спільноту до більш активних дій та належних правових наслідків для РФ! Зло має бути покаране!" - розповів Лубінець.

Омбудсмен Дмитро Лубінець про мілітаризацію росіянами українських дітей

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Топ коментарі
+17
Ваша Зграя здала Україну послідовно , крок за кроком , розмінувавши всі підходи , а Чогар показово- нахабно , бувши 100 разів попередженими і повивозили війська , наказавши передати ОЗБРОЕННЯ ТЕРРОРИСТАМ ! Баканов наказував все борсати і тікати ! За ЗРАДУ ВСІХ КРИШУЄ ЗЕІУДА , який , мав бути ГУАЛЯЙТЕРОМ
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19.09.2024 20:40
+9
істоти які вибрали самознищення не є нацією. нація це 25 %
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19.09.2024 20:47
+7
Це все нa совісті зеленої згрaї слугориг. Це ви зaлишили нaших громaдян в окупaції. Це ви вигнaли з крaїни 8 мільйонів громaдян до ЄС. Це ви витрaчaли держaвний бюджет нa гульки по Трускaвцях, Буковелях і морях, a нaрод просто зрaдили, a сьогодні нaм розповідaєте які погні кaцaпи? Ми знaли що вони тaкі, aле нaрід 73% не знaв, що ви не крaще кaцaпів.
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19.09.2024 20:49
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Ваша Зграя здала Україну послідовно , крок за кроком , розмінувавши всі підходи , а Чогар показово- нахабно , бувши 100 разів попередженими і повивозили війська , наказавши передати ОЗБРОЕННЯ ТЕРРОРИСТАМ ! Баканов наказував все борсати і тікати ! За ЗРАДУ ВСІХ КРИШУЄ ЗЕІУДА , який , мав бути ГУАЛЯЙТЕРОМ
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19.09.2024 20:40 Відповісти
істоти які вибрали самознищення не є нацією. нація це 25 %
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19.09.2024 20:47 Відповісти
Та ну нах!!??
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19.09.2024 20:43 Відповісти
Етава ні можыд біть!!
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19.09.2024 20:48 Відповісти
Гітлер теж покладав останню надію на гітлерюгент та на загони "самооборони" зі старих та жінок. Дуже сподіваюсь, що й цього путлєра доля нагородить так само!
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19.09.2024 20:48 Відповісти
Проблема в тому, що гітлеризм прикінчили всім світом. А з рашизмом безпосередньо воює лише Україна.
Допоки весь цивілізований світ не візьметься воювати - за аналогію долі ***** з Гітлером говорити нема сенсу.
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19.09.2024 21:07 Відповісти
Як сказав черчіль ми зарізали не ту свиню бо 2 світову розпочали совєти і фашисти
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19.09.2024 22:49 Відповісти
Це все нa совісті зеленої згрaї слугориг. Це ви зaлишили нaших громaдян в окупaції. Це ви вигнaли з крaїни 8 мільйонів громaдян до ЄС. Це ви витрaчaли держaвний бюджет нa гульки по Трускaвцях, Буковелях і морях, a нaрод просто зрaдили, a сьогодні нaм розповідaєте які погні кaцaпи? Ми знaли що вони тaкі, aле нaрід 73% не знaв, що ви не крaще кaцaпів.
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19.09.2024 20:49 Відповісти
Готують кадри "наБерлин".
Поки що на Правобережжі. Але хочуть по всій Україні.
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19.09.2024 21:04 Відповісти
На лівобережжі
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19.09.2024 21:37 Відповісти
згоден, тут помилився, соррі.
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19.09.2024 22:09 Відповісти
Яблуко від яблуні !
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19.09.2024 21:33 Відповісти
Я звідти не з ким не спілкуюсь, мати постійно з сусідами та знайомими. Там всі усім задоволені. Зарплата висока, комуналка мізерна. Вони просто ржуть з тих хто виїхав. Ржуть з відосиків тц, бо їх там ніхто не чипає, ржуть з тарифів, ржуть над тими хто залишив своє житло як я. Просто ржуть. І потім, ці тварини ще будуть мати льготи, бо вони, курва, пережили окупацію.
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19.09.2024 21:38 Відповісти
Діти і онуки тих що ставили погруддя сталіну і виставляли вартових а патріотів за грати садили у одесі катькі конойобкі пам,ятник а потім стріляли по футбольним фанатам під дашком мусорів це зрадники кацапські прихвостні їх потрібно нищити без жалю бо не буде україни кол прилізло з параші а уявило себе вялікім імперцем
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19.09.2024 22:47 Відповісти
 
 