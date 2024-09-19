Горячее всего сегодня на Кураховском направлении. Враг при поддержке авиации 49 раз атаковал позиции Сил обороны, - Генштаб

Всего с начала этих суток произошло 163 боевых столкновения. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему эффективного огневого поражения, истощая по всей линии фронта.

Об этом пишут в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Российские обстрелы Украины

Российские захватчики нанесли по территории Украины 61 авиаудар, сбросив 88 КАБ. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 587 дронов-камикадзе и осуществили более 3500 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении враг трижды атаковал оборонительные рубежи наших воинов неподалеку Волчанска и Тихого. В результате боестолкновений успеха не имел. По имеющейся информации, потери врага на данном направлении составили 72 военнослужащих убитыми и ранеными, уничтожено артиллерийскую систему, четыре единицы автомобильной техники и 35 БПЛА. Также нашими воинами повреждены две артиллерийские системы и три автомобиля оккупантов.

На Купянском направлении противник одиннадцать раз проводил наступательные штурмы в районах Синьковки, Стельмаховки и Глушковки. Украинские защитники отразили девять атак, еще две пока продолжаются.

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Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 28 раз атаковали позиции украинцев неподалеку Макеевки, Чернещины, Невского и Торского. Силы обороны дали жесткий отпор россиянам, однако одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Северском направлении враг также потерпел неудачу во время боевых столкновений возле Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки. Защитники украинской земли отразили все семь атак противника.

На Краматорском направлении наши защитники остановили два наступательных действия россиян вблизи Курдюмовки и Ивановского, ситуация контролируемая.

На Торецком направлении россияне 12 раз атаковали силы обороны у Торецка, Щербиновки и Нелиповки. Украинские защитники отразили превосходящие силы врага. Захватническая армия активно применяла авиацию в течение дня. Были нанесены удары по районам Дружба, Клебан-Бык, Петровка и Екатериновка.

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С начала этих суток на Покровском направлении россияне 36 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Воздвиженка, Новоторецк, Гродовка, Миролюбовка, Николаевка, Новогродовка и Мариновка. Четыре атаки до сих пор продолжаются.

Противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении было обезврежено 248 оккупантов, 103 из них - безвозвратно. Также уничтожены два танка, три БМП, два БТР, три миномета и шесть единиц автомобильной техники. Кроме этого, повреждены танк, миномет и три автомобиля врага.

Горячее всего сегодня на Кураховском направлении. Враг, при поддержке авиации, 49 раз атаковал наши позиции вблизи Цукурино, Георгиевки, Константиновки и Катериновки. По уточненной информации, до сих пор продолжается 13 боестолкновений.

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Обстановка на юге

На Времевском направлении захватчики осуществили пять наступательных действий неподалеку Угледара, Ровнополя и Катериновки, задействовав при этом штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Ореховском направлении враг пытается продвинуться вблизи Пятихаток, Работино и в направлении Новоандреевки и Новоданиловки. Украинские защитники отразили два вражеских штурма, три боестолкновения продолжаются. Оккупант нанес авиационный удар по Каменскому.

На Приднепровском направлении россияне потерпели поражение, атакуя оборонительные рубежи украинцев на левобережье Днепра.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Сегодня стоит отметить воинов 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады и 425-ого отдельного штурмового батальона "Скала", которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике.

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