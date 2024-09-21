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Сырский провел разговор с главой Генштаба Франции Бюркаром: обсудили ситуацию на фронте и потребности ВСУ

Сирський провів розмову з французьким колегою

Главнокомандующий ВСУ, генерал Александр Сырский провел телефонный разговор с начальником Объединенного штаба Вооруженных сил Французской Республики, генералом Тьери Бюркаром. Среди прочего стороны обсудили потребности Вооруженных сил Украины.

Об этом Сырский сообщил в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Во время разговора Сирский поблагодарил Бюркара, правительство и народ Франции за стойкую военную и политическую поддержку Украины. Особую благодарность главком ВСУ выразил за предоставленные вооружения, прежде всего средства ПВО, военную технику и боеприпасы.

Кроме этого, Сырский проинформировал французского коллегу об актуальной стратегической обстановке и ходе боевых действий на разных направлениях фронта.

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"Сосредоточил внимание своего французского коллеги на военных преступлениях российских агрессоров, в частности на продолжении ракетно-авиационных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины, а также на неизбирательных массированных ударах по гражданским объектам", - рассказал главком.

Также Сырский и Бюркар обсудили потребности Сил обороны Украины в критических видах вооружения, военной техники, боеприпасов и оборудования.

Во время разговора стороны также согласовали совместные усилия для развития украинско-французского военного сотрудничества.

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21.09.2024 16:28 Ответить
Він поділився думками, як Курська операція : про котру "знав тільки він з вовою "- усіма планами та дрхокументами була злита в Кремль? - GURDIAN -все розписав
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21.09.2024 16:37 Ответить
Раскрыто: Россия ожидала вторжение в Курск за несколько месяцев до этого, показывают изъятые документы

Эксклюзив: Документы содержат месяцы предупреждений о возможном украинском надвигании, а также выражают опасения по поводу морального духа

THE GUARDIAN

Revealed: Russia anticipated Kursk incursion months in advance, seized papers show

Exclusive: Documents contain months of warnings about possible Ukrainian advance and also reveal concerns about morale 20 sept
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21.09.2024 16:42 Ответить
То таки генерал Сирський не зрадник а лише не мудрий командувач.
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21.09.2024 16:39 Ответить
не мудрий командувач в підпорядкуванні зрадника
чудова комбінація для нас, переможна
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21.09.2024 16:48 Ответить
А куди Макрон заникався? Чи ляпениха сказали сиди і не пиНди?
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21.09.2024 17:17 Ответить
всі ж розуміють чия пішка сирський.
почне шось не в туди?
безугла йому стільки насує? - замахається відмиватися.
тому його розмови з ким би то не було не варті навіть прочитати новину...
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21.09.2024 21:39 Ответить
 
 