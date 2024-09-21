Сирський провів розмову з головою Генштабу Франції Бюркаром: обговорили ситуацію на фронті та потреби ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ, генерал Олександр Сирський провів телефонну розмову з начальником Об'єднаного штабу Збройних сил Французької Республіки, генералом Тьєрі Бюркаром. Серед іншого сторони обговорили потреби Збройних сил України.

Про це Сирський повідомив у соцмережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Під час розмови Сирський подякував Бюркару, уряду і народу Франції за стійку військову й політичну підтримку України. Особливу вдячність головком ЗСУ висловив за надані озброєння, передусім засоби ППО, військову техніку та боєприпаси.

Окрім цього, Сирський поінформував французького колегу про актуальну стратегічну обстановку та хід бойових дій на різних напрямках фронту.

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"Зосередив увагу свого французького колеги на військових злочинах російських агресорів, зокрема на продовженні ракетно-авіаційних ударів по об’єктах критичної інфраструктури України, а також на невибіркових масованих ударах по цивільних об'єктах", - розповів головком.

Також Сирський і Бюркар обговорили потреби Сил оборони України в критичних видах озброєння, військової техніки, боєприпасів та обладнання.

Під час розмови сторони також узгодили спільні зусилля для розвитку українсько-французького військового співробітництва.

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