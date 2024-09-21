УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13151 відвідувач онлайн
Новини
670 7
зброя (7279) Франція (2905) ЗСУ (7200) Олександр Сирський (504)

Сирський провів розмову з головою Генштабу Франції Бюркаром: обговорили ситуацію на фронті та потреби ЗСУ

Сирський провів розмову з французьким колегою

Головнокомандувач ЗСУ, генерал Олександр Сирський провів телефонну розмову з начальником Об'єднаного штабу Збройних сил Французької Республіки, генералом Тьєрі Бюркаром. Серед іншого сторони обговорили потреби Збройних сил України.

Про це Сирський повідомив у соцмережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Під час розмови Сирський подякував Бюркару, уряду і народу Франції за стійку військову й політичну підтримку України. Особливу вдячність головком ЗСУ висловив за надані озброєння, передусім засоби ППО, військову техніку та боєприпаси.

Окрім цього, Сирський поінформував французького колегу про актуальну стратегічну обстановку та хід бойових дій на різних напрямках фронту.

Читайте також: Продовжуємо наповнювати обмінний фонд, - Сирський

"Зосередив увагу свого французького колеги на військових злочинах російських агресорів, зокрема на продовженні ракетно-авіаційних ударів по об’єктах критичної інфраструктури України, а також на невибіркових масованих ударах по цивільних об'єктах", - розповів головком.

Також Сирський і Бюркар обговорили потреби Сил оборони України в критичних видах озброєння, військової техніки, боєприпасів та обладнання.

Під час розмови сторони також узгодили спільні зусилля для розвитку українсько-французького військового співробітництва.

Читайте також: Працюємо над тим, щоб збільшити термін базової загальновійськової підготовки, - Сирський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
21.09.2024 16:28 Відповісти
Він поділився думками, як Курська операція : про котру "знав тільки він з вовою "- усіма планами та дрхокументами була злита в Кремль? - GURDIAN -все розписав
показати весь коментар
21.09.2024 16:37 Відповісти
Раскрыто: Россия ожидала вторжение в Курск за несколько месяцев до этого, показывают изъятые документы

Эксклюзив: Документы содержат месяцы предупреждений о возможном украинском надвигании, а также выражают опасения по поводу морального духа

THE GUARDIAN

Revealed: Russia anticipated Kursk incursion months in advance, seized papers show

Exclusive: Documents contain months of warnings about possible Ukrainian advance and also reveal concerns about morale 20 sept
показати весь коментар
21.09.2024 16:42 Відповісти
То таки генерал Сирський не зрадник а лише не мудрий командувач.
показати весь коментар
21.09.2024 16:39 Відповісти
не мудрий командувач в підпорядкуванні зрадника
чудова комбінація для нас, переможна
показати весь коментар
21.09.2024 16:48 Відповісти
А куди Макрон заникався? Чи ляпениха сказали сиди і не пиНди?
показати весь коментар
21.09.2024 17:17 Відповісти
всі ж розуміють чия пішка сирський.
почне шось не в туди?
безугла йому стільки насує? - замахається відмиватися.
тому його розмови з ким би то не було не варті навіть прочитати новину...
показати весь коментар
21.09.2024 21:39 Відповісти
 
 