Пропуск лиц и транспорта через КПП "Устилуг - Зосин" на границе с Польшей возобновлен, - ГПСУ
По состоянию на 12:30 22 сентября оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска "Устилуг - Зосин" на границе с Польшей восстановлено.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
Впрочем, как отмечается, оформление осуществляется в замедленном режиме в связи с оформлением лиц на портативных компьютерах.
"Просим граждан и перевозчиков учесть информацию при планировании путешествия и, по возможности, выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы", - отмечают пограничники.
Как сообщалось, пропуск лиц и транспорта через "Устилуг - Зосин" временно не осуществлялся, у польской стороны был сбой базы данных.
Ранее Госпогранслужба информировала, что с 23 сентября в пункте пропуска "Корчева-Краковец" возможно осложнение движения.
Также сообщалось, что на всех пунктах пропуска Польши на границе с Украиной произошел сбой в системе таможенной службы.
Как отмечалось, 28 августа Польша начала ремонтные работы в пределах пункта пропуска "Шегини" на границе с Украиной. Завершение работ ожидается в середине октября.
Напомним, с 5 августа Польша закрыла на ремонт один из пунктов пропуска - вблизи украинского перехода Ягодин. Работы продлятся до середины ноября.
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