Пропуск осіб і транспорту через КПП "Устилуг - Зосин" на кордоні з Польщею відновлено, - ДПСУ

Станом на 12:30 22 вересня оформлення осіб та транспортних засобів у пункті пропуску "Устилуг - Зосин" на кордоні з Польщею відновлено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Втім, як зазначається, оформлення здійснюється в сповільненому режимі у звʼязку з оформленням осіб на портативних компʼютерах.

"Просимо громадян та перевізників врахувати інформацію під час планування подорожі та, за можливості, обирати інші пункти пропуску для перетину кордону", - наголошують прикордонники.

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Як повідомлялося, пропуск осіб і транспорту через "Устилуг - Зосин" тимчасово не здійснювався, у польської сторони був збій бази даних.

Раніше Держприкордонслужба інформувала, що з 23 вересня в пункті пропуску "Корчова-Краківець" можливе ускладнення руху.

Також повідомлялося, що на всіх пунктах пропуску Польщі на кордоні з Україною стався збій в системі митної служби.

Як зазначалося, 28 серпня Польща розпочала ремонтні роботи в межах пункту пропуску "Шегині" на кордоні з Україною. Завершення робіт очікується у середині жовтня.

Нагадаємо, з 5 серпня Польща закрила на ремонт один із пунктів пропуску – поблизу з українським переходом Ягодин. Роботи триватимуть до середини листопада.