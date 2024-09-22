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Держприкордонслужба (5683) кордон (4640) Польща (8257) пункт пропуску (789)

Пропуск осіб і транспорту через "Устилуг - Зосин" тимчасово не здійснюється, у польської сторони збій бази даних, - ДПСУ

КПП на кордоні з Польщею

Пропуск осіб і транспортних засобів через "Устилуг - Зосин" на кордоні з Польщею тимчасово не здійснюється.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, прикордонна варта Республіки Польща вночі повідомила про несправність в роботі бази даних. У зв’язку з цим оформлення та пропуск не здійснюється.

"Нині вживаються заходи щодо усунення несправності. Просимо громадян та перевізників, за можливості, обирати інші пункти пропуску для перетину кордону", - наголошують у Держприкордонслужбі.

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Раніше Держприкордонслужба інформувала, що з 23 вересня в пункті пропуску "Корчова-Краківець" можливе ускладнення руху.

Також повідомлялося, що на всіх пунктах пропуску Польщі на кордоні з Україною стався збій в системі митної служби.

Як зазначалося, 28 серпня Польща розпочала ремонтні роботи в межах пункту пропуску "Шегині" на кордоні з Україною. Завершення робіт очікується у середині жовтня.

У пункті пропуску "Гребенне - Рава-Руська" на кордоні з Польщею теж можливе ускладнення руху через ремонтні робіти на польській стороні. Роботи орієнтовно триватимуть до 12 вересня 2024 року.

Нагадаємо, з 5 серпня Польща закрила на ремонт один із пунктів пропуску – поблизу з українським переходом Ягодин. Роботи триватимуть до середини листопада.

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Хто би сумнівався що це з ПОЛЬСЬКОЙ СТОРОНИ
Единим словом - гавнюки.

до речі, новини від знайомої з Польщі - біженцям гроши не дають і житло не сплачують . І МИГ не дають
А ось німці допомагають біженцям дуже потужно
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22.09.2024 11:31 Відповісти
Цікаво, що пункти прикордоння ЕС працюють в единий системи , але збої тількі у поляків .
це спеціально , бо вони ж не мавпи
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22.09.2024 11:33 Відповісти
Знов пшеки бикують. Цікаво, а на кордоні з Калининградом теж проблеми?
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22.09.2024 11:47 Відповісти
До глибокої дупи такі друзі як наглі пшеки хрен,що дали допомогу лише взамін на своє новітнє ********* від США , а їх МЗС без перестанку нагинає українців,на покаяння ,а самі коли вибачатися будете за галицьку-окупацію ЗУ,операцію "Вісла" та ін.....,"пшистко нагле дідівське паньство" Скоріше за все ви прискорено разом з мадярами та словаками підете на- з ЄС-ще до вступу України в ЄС.
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22.09.2024 11:58 Відповісти
 
 