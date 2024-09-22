Пропуск осіб і транспорту через "Устилуг - Зосин" тимчасово не здійснюється, у польської сторони збій бази даних, - ДПСУ
Пропуск осіб і транспортних засобів через "Устилуг - Зосин" на кордоні з Польщею тимчасово не здійснюється.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
Як зазначається, прикордонна варта Республіки Польща вночі повідомила про несправність в роботі бази даних. У зв’язку з цим оформлення та пропуск не здійснюється.
"Нині вживаються заходи щодо усунення несправності. Просимо громадян та перевізників, за можливості, обирати інші пункти пропуску для перетину кордону", - наголошують у Держприкордонслужбі.
Раніше Держприкордонслужба інформувала, що з 23 вересня в пункті пропуску "Корчова-Краківець" можливе ускладнення руху.
Також повідомлялося, що на всіх пунктах пропуску Польщі на кордоні з Україною стався збій в системі митної служби.
Як зазначалося, 28 серпня Польща розпочала ремонтні роботи в межах пункту пропуску "Шегині" на кордоні з Україною. Завершення робіт очікується у середині жовтня.
У пункті пропуску "Гребенне - Рава-Руська" на кордоні з Польщею теж можливе ускладнення руху через ремонтні робіти на польській стороні. Роботи орієнтовно триватимуть до 12 вересня 2024 року.
Нагадаємо, з 5 серпня Польща закрила на ремонт один із пунктів пропуску – поблизу з українським переходом Ягодин. Роботи триватимуть до середини листопада.
Будь ласка, зачекайте...
Единим словом - гавнюки.
до речі, новини від знайомої з Польщі - біженцям гроши не дають і житло не сплачують . І МИГ не дають
А ось німці допомагають біженцям дуже потужно
це спеціально , бо вони ж не мавпи