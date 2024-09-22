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Госпогранслужба (6140) граница (5146) Польша (8149) пункт пропуска (674)

Пропуск лиц и транспорта через "Устилуг – Зосин" временно не осуществляется, у польской стороны сбой базы данных, - ГПСУ

КПП на кордоні з Польщею

Пропуск лиц и транспортных средств через "Устилуг - Зосин" на границе с Польшей временно не осуществляется.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, пограничная стража Республики Польша ночью сообщила о неисправности в работе базы данных. В связи с этим оформление и пропуск не осуществляется.

"Сейчас принимаются меры по устранению неисправности. Просим граждан и перевозчиков, по возможности, выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы", - отмечают в Госпогранслужбе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Страны Балтии и Польша: Покупка сжиженного газа у РФ подрывает сплоченность ЕС

Ранее Госпогранслужба информировала, что с 23 сентября в пункте пропуска "Корчева-Краковец" возможно осложнение движения.

Также сообщалось, что на всех пунктах пропуска Польши на границе с Украиной произошел сбой в системе таможенной службы.

Как отмечалось, 28 августа Польша начала ремонтные работы в пределах пункта пропуска "Шегини" на границе с Украиной. Завершение работ ожидается в середине октября.

В пункте пропуска "Гребенное - Рава-Руська" на границе с Польшей тоже возможно осложнение движения из-за ремонтных работ на польской стороне. Работы ориентировочно продлятся до 12 сентября 2024 года.

Напомним, с 5 августа Польша закрыла на ремонт один из пунктов пропуска - вблизи украинского перехода Ягодин. Работы продлятся до середины ноября.
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Хто би сумнівався що це з ПОЛЬСЬКОЙ СТОРОНИ
Единим словом - гавнюки.

до речі, новини від знайомої з Польщі - біженцям гроши не дають і житло не сплачують . І МИГ не дають
А ось німці допомагають біженцям дуже потужно
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22.09.2024 11:31 Ответить
Цікаво, що пункти прикордоння ЕС працюють в единий системи , але збої тількі у поляків .
це спеціально , бо вони ж не мавпи
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22.09.2024 11:33 Ответить
Знов пшеки бикують. Цікаво, а на кордоні з Калининградом теж проблеми?
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22.09.2024 11:47 Ответить
До глибокої дупи такі друзі як наглі пшеки хрен,що дали допомогу лише взамін на своє новітнє ********* від США , а їх МЗС без перестанку нагинає українців,на покаяння ,а самі коли вибачатися будете за галицьку-окупацію ЗУ,операцію "Вісла" та ін.....,"пшистко нагле дідівське паньство" Скоріше за все ви прискорено разом з мадярами та словаками підете на- з ЄС-ще до вступу України в ЄС.
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22.09.2024 11:58 Ответить
 
 