РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11269 посетителей онлайн
Новости
1 156 7
воздух (171) Киев (24766)

В Киеве снова ухудшилось качество воздуха, - КГГА

Погіршився стан повітря у Києві

Утром 23 сентября 2024 года в Киеве снова наблюдается временное ухудшение состояния воздуха.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГГА.

Как отмечается, рекомендуется воздержаться от проветривания помещения и ограничить длительное пребывание на улице.

По информации Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, по состоянию на 8:00 фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли).

Также читайте: В Киеве снова наблюдается ухудшение состояния воздуха, - КГГА

Что является причиной ухудшения состояния воздуха в столице?

По данным КГГА, вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются пожары в экосистеме Киевской области.

Рекомендации

До улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендуется:

  • закрыть окна;
  • ограничить пребывание на улице;
  • пить много воды;
  • если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.

Справка

Общий индекс качества воздуха (CAQI, Common Air Quality Index) формируется автоматически на основании показателей нескольких основных загрязнителей: PM2.5 и PM10 (частицы пыли), SO2 (диоксид серы), NO2 (диоксид азота), ОЗ (приземный озон), CO (оксид углерода). Чем ниже показатель CAQI, тем лучше качество воздуха.

Как сообщалось, в Киеве по состоянию на 15:30 22 сентября качество воздуха нормализовалось, наблюдается низкий уровень загрязненности. Также 22 сентября сообщалось, что из-за пожаров в экосистемах в Броварском и Вышгородском районах Киевской области ухудшилось состояние воздуха.

Утром 20 сентября уровень загрязненности воздуха в Киеве в пять раз превышал норму.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
бо немає кому тушити торфяники навколо міста
показать весь комментарий
23.09.2024 09:24 Ответить
і гриби, сцикотно збирати. самий сезон.
показать весь комментарий
23.09.2024 10:53 Ответить
дерьмак вышел на прогулку
показать весь комментарий
23.09.2024 09:59 Ответить
нєнє.
єрмачина, десь там, по пенсильванії шухериться.
показать весь комментарий
23.09.2024 10:54 Ответить
Вже тимчасовий тиждень
показать весь комментарий
23.09.2024 11:39 Ответить
тиждень? горить і смердить два місяці...
показать весь комментарий
23.09.2024 15:20 Ответить
Цікаво, що у селах навколо Києва повітря чисте. Звідки воно йде у Київ?
показать весь комментарий
23.09.2024 12:18 Ответить
 
 