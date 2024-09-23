В Киеве снова ухудшилось качество воздуха, - КГГА

Утром 23 сентября 2024 года в Киеве снова наблюдается временное ухудшение состояния воздуха.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГГА.

Как отмечается, рекомендуется воздержаться от проветривания помещения и ограничить длительное пребывание на улице.

По информации Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, по состоянию на 8:00 фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли).

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Что является причиной ухудшения состояния воздуха в столице?

По данным КГГА, вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются пожары в экосистеме Киевской области.

Рекомендации

До улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендуется:

закрыть окна;

ограничить пребывание на улице;

пить много воды;

если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.

Справка

Общий индекс качества воздуха (CAQI, Common Air Quality Index) формируется автоматически на основании показателей нескольких основных загрязнителей: PM2.5 и PM10 (частицы пыли), SO2 (диоксид серы), NO2 (диоксид азота), ОЗ (приземный озон), CO (оксид углерода). Чем ниже показатель CAQI, тем лучше качество воздуха.

Как сообщалось, в Киеве по состоянию на 15:30 22 сентября качество воздуха нормализовалось, наблюдается низкий уровень загрязненности. Также 22 сентября сообщалось, что из-за пожаров в экосистемах в Броварском и Вышгородском районах Киевской области ухудшилось состояние воздуха.

Утром 20 сентября уровень загрязненности воздуха в Киеве в пять раз превышал норму.