У Києві знову погіршився стан повітря, - КМДА

Зранку 23 вересня 2024 року у Києві знову спостерігається тимчасове погіршення стану повітря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМДА.

Як зазначається, рекомендується утриматися від провітрювання приміщення та обмежити тривале перебування на вулиці.

За інформацією Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, станом на 8:00 фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу).

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Що є причиною погіршення стану повітря в столиці?

За даними КМДА, ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області.

Рекомендації

До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендується:

закрити вікна;

обмежити перебування на вулиці;

пити багато води;

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Довідка

Загальний індекс якості повітря (CAQI, Common Air Quality Index) формується автоматично на підставі показників кількох основних забруднювачів: PM2.5 і PM10 (частки пилу), SO2 (діоксид сірки), NO2 (діоксид азоту), ОЗ (приземний озон), CO (оксид вуглецю). Чим нижчий показник CAQI, тим краща якість повітря.

Як повідомлялося, у Києві станом на 15:30 22 вересня якість повітря нормалізувалася, спостерігається низький рівень забрудненості. Також 22 вересня повідомлялося, що через пожежі в екосистемах у Броварському та Вишгородському районах Київської області погіршився стан повітря.

Зранку 20 вересня рівень забрудненості повітря у Києві в п’ять разів перевищував норму.