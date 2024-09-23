РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8618 посетителей онлайн
Новости
2 644 28
оружие (10031) США (24862) Тайвань (109)

Тайвань может остаться без поставок оружия из США из-за войны в Украине и Газе, - WSJ

Тайвань може втратити постачання зброї з США

Длительные войны в Газе и Украине, в которых участвуют страны, поддерживаемые Соединенными Штатами, продемонстрировали ограниченность западной военно-промышленной базы. Тайвань испытывает задержки поставок американского вооружения, которое ему необходимо в случае конфликта с Китаем.

Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечает издание, эти войны выявили "ограниченность западной военно-промышленной базы", поскольку США столкнулись с нехваткой чипов, оборудования и квалифицированных рабочих.

Задержки в поставках

В WSJ цитируют слова аналитика по вопросам обороны из вашингтонского Института Катона Эрика Гомеса, который отметил, что в какой-то момент из-за перебоев с поставками произошла задержка с передачей Тайваню систем вооружения на сумму более $20 млрд.

Читайте также: Продажа американского оружия Тайваню нарушает "принцип единого Китая", - Минобороны КНР

На протяжении десятилетий Вашингтон был важнейшим сторонником Тайбэя, поставляя тайваньским вооруженным силам оружие для сдерживания и защиты от потенциальной агрессии со стороны Пекина.

"Суровая правда заключается в том, что нынешняя база оборонной промышленности США не производит достаточного количества оборудования и не производит его вовремя для удовлетворения мирового спроса", - заявила вице-президент Тайваня Сяо Бикхим.

Западные производители вооружений сейчас сосредоточены на поставке большего количества боеприпасов в Украину, чтобы помочь ей сократить разрыв с Россией.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тайвань никогда не согласится на установление коммунистической власти Китая, - президент Циндэ

Процесс передачи оружия Тайвань затянут

"Если будет блокада и война будет продолжаться, то, в конце концов, у Тайваня закончится оружие. Тайвань должен быть максимально независимым, чтобы иметь возможность пополнять свои системы вооружения", - сказал бывший офицер ВВС США Германтес Лайлари.

При этом WSJ отмечает, что даже при нормальных обстоятельствах процесс передачи оружия Тайваню все равно затянут из-за оплаты, производства и доставки.

Например, поставки 66 новых истребителей F-16, одобренных администрацией Дональда Трампа в 2019 году, завершатся не ранее 2026 года, утверждает издание.

В Минобороны США сообщили, что Пентагон сейчас изучает возможности ускорения продажи вооружения в другие страны, в том числе и на Тайване.

"Ускорение поставок материальных средств Тайваню остается одним из приоритетов министерства обороны... Но наша проблема в удовлетворении потребностей Тайваня - и других партнеров - обусловлена прежде всего недостаточной мощностью оборонной промышленной базы", - заявил пресс-секретарь Джон Саппл.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сокращение помощи Украине не высвободит существенных ресурсов для Тайваня, - Госдепартамент США
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
Уже Тайвань тобі ворог? Прикусив би ти свого язика.
показать весь комментарий
23.09.2024 16:12
+3
Тайвань зброю купує. Велика різниця.
показать весь комментарий
23.09.2024 16:19
+3
то трампіст. Бреше в сенсі, що США перед вторгненням не постачали Україні зброю. Хоча насправді тоді ЕрЗе відмовлявся від допомоги, бо за неї тоді треба було платити; це тільки після вторгнення вона почала нам поступати безкоштовно по РDА
показать весь комментарий
23.09.2024 16:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
відбулася затримка із передачею Тайваню систем озброєння на суму понад $20 млрд. Джерело:
І в Україні ми її не бачимо.
Щось пішло не так в Америці.
показать весь комментарий
23.09.2024 15:45 Ответить
В Україні її багато хто не бачить, тому що її переміщення приховують від жертв баранограму.
показать весь комментарий
23.09.2024 15:57 Ответить
На твоєму дивані її не видно? Поїдь на фронт і побачиш.
показать весь комментарий
23.09.2024 16:13 Ответить
Не судіть всіх по собі.
На 20 млрд не поставили Тайваню.
На 5,9 млрд не можуть знайти що передати.
показать весь комментарий
23.09.2024 16:23 Ответить
В Україну скільки постачали зброї перед вторгненням? Ось рівно стільки ж нехай постачають на Тайвань
показать весь комментарий
23.09.2024 15:53 Ответить
Уже Тайвань тобі ворог? Прикусив би ти свого язика.
показать весь комментарий
23.09.2024 16:12 Ответить
то трампіст. Бреше в сенсі, що США перед вторгненням не постачали Україні зброю. Хоча насправді тоді ЕрЗе відмовлявся від допомоги, бо за неї тоді треба було платити; це тільки після вторгнення вона почала нам поступати безкоштовно по РDА
показать весь комментарий
23.09.2024 16:24 Ответить
Ти знову брешеш про те, що Зеля відмовлявся від зброї. Насправді перед вторгненням Байден давати нічого не хотів і тільки під тиском Джонсона він дав сотню джавелінів
показать весь комментарий
23.09.2024 20:25 Ответить
ти дурень, чи прикидуєшся?
Ще раз: Байден до 22/02.22р. пропонував купити зброю, був готовий до обговорення форм оплати. Ну, так само, як США нині Тайваню продає. Але Зе відмовлявся купувати! Невідомо, чи під тиском Джонсона, чи самостійно, але Байден лише після повномасштабного вторгнення почав надавати зброю безкоштовно! Різницю втямив?
показать весь комментарий
23.09.2024 21:13 Ответить
Ти знову нахабно брешеш!!!!!!!!!!!!!!
байден перед вторгненням хуьла жодного разу не пропонував Україні зброю, від якої Зеля відмовився!
показать весь комментарий
23.09.2024 22:08 Ответить
це ти брешеш.
Байден в Овальному кабінеті пропонував Зелі купити М777. А це було в вересні 2021р.
Ще раз: КУПИТИ! Безкоштовно тоді ніхто нікому не пропонував.
Так от, тоді навіть домовились продати/купити деякий мізер, і https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/10/24/7311497/ купили - ********** і системи Джавелін, на $60лмн, кількість не повідомили
показать весь комментарий
23.09.2024 22:48 Ответить
Байден ніколи не пропонував Зелі купити М777. Це твої фантазії. Він дав тільки трохи джавелінів. І тільки тому, що раніше їх дав Трамп.
Байден ніколи не пропонував Зелі купити зброю.
показать весь комментарий
23.09.2024 22:56 Ответить
Байден дав "трохи" зброї лише тому, що Зе не виділив в ДОЗі бабла на більшу кількість. І відмовиився він від сокир лише через ье, що потрібно було платити за кожну!
показать весь комментарий
23.09.2024 23:08 Ответить
Байден ніколи не пропонував Зелі купити зброю.
Це твої фантазії.
Ти ніколи не знайдеш посилання на те, чого ніколи не було!
показать весь комментарий
23.09.2024 23:14 Ответить
Тайвань зброю купує. Велика різниця.
показать весь комментарий
23.09.2024 16:19 Ответить
Річна виручка тільки трьох тайванських Фокскон, Пегатрон і ТСМЦ як 10 річних бюджетів України.
показать весь комментарий
23.09.2024 16:13 Ответить
Фоксон китайська компанія
показать весь комментарий
23.09.2024 16:51 Ответить
Foxconn Technology Group internationally, is a Taiwanese https://en.wikipedia.org/wiki/Multinational_corporation multinational https://en.wikipedia.org/wiki/Electronics electronics https://en.wikipedia.org/wiki/Contract_manufacturer contract manufacturer established in 1974 with headquarters in https://en.wikipedia.org/wiki/Tucheng_District Tucheng District , https://en.wikipedia.org/wiki/*************** New ****** City , https://en.wikipedia.org/wiki/Taiwan Taiwan .
показать весь комментарий
23.09.2024 17:04 Ответить
Ну взагалі якщо так розглядати то вона американська компанія з більшістю виробництва в Китаї, головними акціонерами є Vanguard Group і BlackRock.
показать весь комментарий
23.09.2024 17:12 Ответить
США часть заводов по производству чипов перенесли в Японию, у себя начали строить и много ещё построят заводов, так что Тайвань не так принципиально важен как раньше, а вот Китай критически важен и в доктрине по национальной безопасности назван главным врагом.
показать весь комментарий
23.09.2024 16:19 Ответить
Трохи їх доктрина дивна, у порівнянні з планом економічного розвитку, де Китай вважається головним торговим партнером. При приході до влади, чинна адміністрація навіть відмінила всі додаткові мита на їх товари
показать весь комментарий
23.09.2024 16:54 Ответить
Разрыв торговых отношений дело долгое, Трамп начал, но Байден снова за старое, в США сейчас политика "Кто в лес, кто по дрова".
показать весь комментарий
23.09.2024 17:14 Ответить
Не дай Бог взнати звичайно, але цікаво, китайська військова техніка в бою ефективна чи аналоговнєтна.
показать весь комментарий
23.09.2024 16:40 Ответить
В плані електроніки та АІ мабуть ефективна судячи по їх електромобілях та іншій електроніці власного виробництва останніх років і розміру військового бюджету.

В плані надійності можливо не так. Але її дуже багато, тому надійність не так критична і людського ресурсу як не крути безмірно
показать весь комментарий
23.09.2024 16:50 Ответить
Зате в північноі кореі немає проблем доставляти **********, і в Ірана немає. А в США щось немає... Дивина...

При тому чомусь деталі всі на ракети і т.д рашка в США закупає. Тобто для рашки в США є деталі, для тайваню - немає. 🤨
показать весь комментарий
23.09.2024 18:31 Ответить
 
 