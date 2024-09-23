Тайвань может остаться без поставок оружия из США из-за войны в Украине и Газе, - WSJ
Длительные войны в Газе и Украине, в которых участвуют страны, поддерживаемые Соединенными Штатами, продемонстрировали ограниченность западной военно-промышленной базы. Тайвань испытывает задержки поставок американского вооружения, которое ему необходимо в случае конфликта с Китаем.
Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечает издание, эти войны выявили "ограниченность западной военно-промышленной базы", поскольку США столкнулись с нехваткой чипов, оборудования и квалифицированных рабочих.
Задержки в поставках
В WSJ цитируют слова аналитика по вопросам обороны из вашингтонского Института Катона Эрика Гомеса, который отметил, что в какой-то момент из-за перебоев с поставками произошла задержка с передачей Тайваню систем вооружения на сумму более $20 млрд.
На протяжении десятилетий Вашингтон был важнейшим сторонником Тайбэя, поставляя тайваньским вооруженным силам оружие для сдерживания и защиты от потенциальной агрессии со стороны Пекина.
"Суровая правда заключается в том, что нынешняя база оборонной промышленности США не производит достаточного количества оборудования и не производит его вовремя для удовлетворения мирового спроса", - заявила вице-президент Тайваня Сяо Бикхим.
Западные производители вооружений сейчас сосредоточены на поставке большего количества боеприпасов в Украину, чтобы помочь ей сократить разрыв с Россией.
Процесс передачи оружия Тайвань затянут
"Если будет блокада и война будет продолжаться, то, в конце концов, у Тайваня закончится оружие. Тайвань должен быть максимально независимым, чтобы иметь возможность пополнять свои системы вооружения", - сказал бывший офицер ВВС США Германтес Лайлари.
При этом WSJ отмечает, что даже при нормальных обстоятельствах процесс передачи оружия Тайваню все равно затянут из-за оплаты, производства и доставки.
Например, поставки 66 новых истребителей F-16, одобренных администрацией Дональда Трампа в 2019 году, завершатся не ранее 2026 года, утверждает издание.
В Минобороны США сообщили, что Пентагон сейчас изучает возможности ускорения продажи вооружения в другие страны, в том числе и на Тайване.
"Ускорение поставок материальных средств Тайваню остается одним из приоритетов министерства обороны... Но наша проблема в удовлетворении потребностей Тайваня - и других партнеров - обусловлена прежде всего недостаточной мощностью оборонной промышленной базы", - заявил пресс-секретарь Джон Саппл.
Пожалуйста, подождите...
І в Україні ми її не бачимо.
Щось пішло не так в Америці.
На 20 млрд не поставили Тайваню.
На 5,9 млрд не можуть знайти що передати.
Ще раз: Байден до 22/02.22р. пропонував купити зброю, був готовий до обговорення форм оплати. Ну, так само, як США нині Тайваню продає. Але Зе відмовлявся купувати! Невідомо, чи під тиском Джонсона, чи самостійно, але Байден лише після повномасштабного вторгнення почав надавати зброю безкоштовно! Різницю втямив?
байден перед вторгненням хуьла жодного разу не пропонував Україні зброю, від якої Зеля відмовився!
Байден в Овальному кабінеті пропонував Зелі купити М777. А це було в вересні 2021р.
Ще раз: КУПИТИ! Безкоштовно тоді ніхто нікому не пропонував.
Так от, тоді навіть домовились продати/купити деякий мізер, і https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/10/24/7311497/ купили - ********** і системи Джавелін, на $60лмн, кількість не повідомили
Байден ніколи не пропонував Зелі купити зброю.
Це твої фантазії.
Ти ніколи не знайдеш посилання на те, чого ніколи не було!
В плані надійності можливо не так. Але її дуже багато, тому надійність не так критична і людського ресурсу як не крути безмірно
При тому чомусь деталі всі на ракети і т.д рашка в США закупає. Тобто для рашки в США є деталі, для тайваню - немає. 🤨