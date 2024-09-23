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зброя (7283) США (21036) Тайвань (174)

Тайвань може залишитися без постачань зброї з США через війну в Україні та Газі, - WSJ

Тайвань може втратити постачання зброї з США

Тривалі війни в Газі та Україні, в яких беруть участь країни, що підтримуються Сполученими Штатами, продемонстрували обмеженість західної військово-промислової бази. Тайвань відчуває затримки постачання американського озброєння, яке йому необхідне у разі конфлікту з Китаєм.

Про це пише The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначає видання, ці війни виявили "обмеженість західної військово-промислової бази", оскільки США зіткнулися з нестачею чіпів, обладнання та кваліфікованих робітників.

Затримки у постачанні

У WSJ цитують слова аналітика з питань оборони з вашингтонського Інституту Катона Еріка Гомеса, який зазначив, що в якийсь момент через перебої з постачанням відбулася затримка із передачею Тайваню систем озброєння на суму понад $20 млрд.

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Протягом десятиліть Вашингтон був найважливішим прихильником Тайбея, постачаючи тайванським збройним силам зброю для стримування і захисту від потенційної агресії з боку Пекіна.

"Сувора правда полягає в тому, що нинішня база оборонної промисловості США не виробляє достатньої кількості обладнання і не виробляє його вчасно для задоволення світового попиту", – заявила віцепрезидентка Тайваню Сяо Бікхім.

Західні виробники озброєнь наразі зосереджені на постачанні більшої кількості боєприпасів до України, щоб допомогти їй скоротити розрив з Росією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден не скасовував обмеження для України на удари вглиб території Росії, - ЗМІ

Процес передачі зброї Тайваню затягнутий

"Якщо буде блокада і війна триватиме, то зрештою у Тайваню закінчиться зброя. Тайвань має бути максимально незалежним, щоб мати можливість поповнювати свої системи озброєння", - сказав колишній офіцер ВПС США Германтес Лайларі.

При цьому WSJ зазначає, що навіть за умов нормальних обставин процес передачі зброї Тайваню все одно затягнутий через оплату, виробництво та доставку.

Наприклад, постачання 66 нових винищувачів F-16, схвалених адміністрацією Дональда Трампа у 2019 році, завершиться не раніше 2026 року, стверджує видання.

У Міноборони США повідомили, що Пентагон зараз вивчає можливості прискорення продажу озброєння до інших країн, зокрема й на Тайвані.

"Прискорення постачання матеріальних засобів Тайваню залишається одним із пріоритетів міністерства оборони... Але наша проблема в задоволенні потреб Тайваню - та інших партнерів - обумовлена ​​насамперед недостатньою потужністю оборонної промислової бази", - заявив прессекретар Джон Саппл.

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Топ коментарі
+4
Уже Тайвань тобі ворог? Прикусив би ти свого язика.
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23.09.2024 16:12
+3
Тайвань зброю купує. Велика різниця.
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23.09.2024 16:19
+3
то трампіст. Бреше в сенсі, що США перед вторгненням не постачали Україні зброю. Хоча насправді тоді ЕрЗе відмовлявся від допомоги, бо за неї тоді треба було платити; це тільки після вторгнення вона почала нам поступати безкоштовно по РDА
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23.09.2024 16:24
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відбулася затримка із передачею Тайваню систем озброєння на суму понад $20 млрд. Джерело:
І в Україні ми її не бачимо.
Щось пішло не так в Америці.
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23.09.2024 15:45 Відповісти
В Україні її багато хто не бачить, тому що її переміщення приховують від жертв баранограму.
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23.09.2024 15:57 Відповісти
На твоєму дивані її не видно? Поїдь на фронт і побачиш.
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23.09.2024 16:13 Відповісти
Не судіть всіх по собі.
На 20 млрд не поставили Тайваню.
На 5,9 млрд не можуть знайти що передати.
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23.09.2024 16:23 Відповісти
В Україну скільки постачали зброї перед вторгненням? Ось рівно стільки ж нехай постачають на Тайвань
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23.09.2024 15:53 Відповісти
Уже Тайвань тобі ворог? Прикусив би ти свого язика.
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23.09.2024 16:12 Відповісти
то трампіст. Бреше в сенсі, що США перед вторгненням не постачали Україні зброю. Хоча насправді тоді ЕрЗе відмовлявся від допомоги, бо за неї тоді треба було платити; це тільки після вторгнення вона почала нам поступати безкоштовно по РDА
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23.09.2024 16:24 Відповісти
Ти знову брешеш про те, що Зеля відмовлявся від зброї. Насправді перед вторгненням Байден давати нічого не хотів і тільки під тиском Джонсона він дав сотню джавелінів
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23.09.2024 20:25 Відповісти
ти дурень, чи прикидуєшся?
Ще раз: Байден до 22/02.22р. пропонував купити зброю, був готовий до обговорення форм оплати. Ну, так само, як США нині Тайваню продає. Але Зе відмовлявся купувати! Невідомо, чи під тиском Джонсона, чи самостійно, але Байден лише після повномасштабного вторгнення почав надавати зброю безкоштовно! Різницю втямив?
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23.09.2024 21:13 Відповісти
Ти знову нахабно брешеш!!!!!!!!!!!!!!
байден перед вторгненням хуьла жодного разу не пропонував Україні зброю, від якої Зеля відмовився!
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23.09.2024 22:08 Відповісти
це ти брешеш.
Байден в Овальному кабінеті пропонував Зелі купити М777. А це було в вересні 2021р.
Ще раз: КУПИТИ! Безкоштовно тоді ніхто нікому не пропонував.
Так от, тоді навіть домовились продати/купити деякий мізер, і https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/10/24/7311497/ купили - ********** і системи Джавелін, на $60лмн, кількість не повідомили
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23.09.2024 22:48 Відповісти
Байден ніколи не пропонував Зелі купити М777. Це твої фантазії. Він дав тільки трохи джавелінів. І тільки тому, що раніше їх дав Трамп.
Байден ніколи не пропонував Зелі купити зброю.
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23.09.2024 22:56 Відповісти
Байден дав "трохи" зброї лише тому, що Зе не виділив в ДОЗі бабла на більшу кількість. І відмовиився він від сокир лише через ье, що потрібно було платити за кожну!
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23.09.2024 23:08 Відповісти
Байден ніколи не пропонував Зелі купити зброю.
Це твої фантазії.
Ти ніколи не знайдеш посилання на те, чого ніколи не було!
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23.09.2024 23:14 Відповісти
Тайвань зброю купує. Велика різниця.
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23.09.2024 16:19 Відповісти
Річна виручка тільки трьох тайванських Фокскон, Пегатрон і ТСМЦ як 10 річних бюджетів України.
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23.09.2024 16:13 Відповісти
Фоксон китайська компанія
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23.09.2024 16:51 Відповісти
Foxconn Technology Group internationally, is a Taiwanese https://en.wikipedia.org/wiki/Multinational_corporation multinational https://en.wikipedia.org/wiki/Electronics electronics https://en.wikipedia.org/wiki/Contract_manufacturer contract manufacturer established in 1974 with headquarters in https://en.wikipedia.org/wiki/Tucheng_District Tucheng District , https://en.wikipedia.org/wiki/*************** New ****** City , https://en.wikipedia.org/wiki/Taiwan Taiwan .
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23.09.2024 17:04 Відповісти
Ну взагалі якщо так розглядати то вона американська компанія з більшістю виробництва в Китаї, головними акціонерами є Vanguard Group і BlackRock.
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23.09.2024 17:12 Відповісти
США часть заводов по производству чипов перенесли в Японию, у себя начали строить и много ещё построят заводов, так что Тайвань не так принципиально важен как раньше, а вот Китай критически важен и в доктрине по национальной безопасности назван главным врагом.
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23.09.2024 16:19 Відповісти
Трохи їх доктрина дивна, у порівнянні з планом економічного розвитку, де Китай вважається головним торговим партнером. При приході до влади, чинна адміністрація навіть відмінила всі додаткові мита на їх товари
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23.09.2024 16:54 Відповісти
Разрыв торговых отношений дело долгое, Трамп начал, но Байден снова за старое, в США сейчас политика "Кто в лес, кто по дрова".
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23.09.2024 17:14 Відповісти
Не дай Бог взнати звичайно, але цікаво, китайська військова техніка в бою ефективна чи аналоговнєтна.
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23.09.2024 16:40 Відповісти
В плані електроніки та АІ мабуть ефективна судячи по їх електромобілях та іншій електроніці власного виробництва останніх років і розміру військового бюджету.

В плані надійності можливо не так. Але її дуже багато, тому надійність не так критична і людського ресурсу як не крути безмірно
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23.09.2024 16:50 Відповісти
Зате в північноі кореі немає проблем доставляти **********, і в Ірана немає. А в США щось немає... Дивина...

При тому чомусь деталі всі на ракети і т.д рашка в США закупає. Тобто для рашки в США є деталі, для тайваню - немає. 🤨
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23.09.2024 18:31 Відповісти
 
 