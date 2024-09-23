Состояние воздуха в Киеве улучшилось, в воде не наблюдается превышение вредных веществ, - министер Гринчук

Состояние воздуха в столице начинает улучшаться.

Об этом заявила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук в эфире телемарафона, пишет "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

"По последним данным с постов мониторинга и в Киеве, и независимых от общественных организаций постов мониторинга, состояние воздуха у нас хорошее даже. Ситуация улучшается", - сказала чиновница.

Причиной лесных пожаров и горения торфяников Гринчук назвала сухую погоду и недостаток дождей в течение августа и сентября. Однако среди причин возгораний есть и человеческий фактор.

"К сожалению, фиксируем, что люди продолжают свою традицию поджога сухой травы, несмотря на то, что это уже давно под запретом и особенно следим за этим. Однако все равно случаются у нас моменты с поджогом сухой травы, потом все это перебрасывается, если ветреная погода, на другие территории, на поля или на лес в некоторых случаях", - заявила Гринчук.

Министр призвала украинцев не сжигать сухую траву.

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Качество воды в Киевской области

По словам главы Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, в Киевской области ситуация с качеством воды заметно улучшилась.

"На Киевщине сейчас качество воды, особенно в местах водозабора - мы постоянно там осуществляем пробы воды, постоянно проводим анализ - не фиксируется ни одного превышения нормы вредных веществ, нет мора рыбы и показатели растворенного кислорода тоже в норме. Ситуация стабилизируется. И стоит отметить, что перемещение загрязнения в Киевской области не фиксируется", - рассказала чиновник.

Кроме этого, по ее словам, посветлела вода и на всей протяженности Десны в Черниговской области. Мора рыбы и здесь не фиксируется. Более того, в воде начали появляться живые биоресурсы, что свидетельствует о том, что река восстанавливается.

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В реке Сейм фиксируется новое пятно загрязнения

По словам Гринчук, сейчас фиксируется новое пятно загрязнения в реке Сейм. Однако сильного ухудшения ситуации не прогнозируется.

"Фиксируется новое пятно загрязнения по Сейму, но оно по своей концентрации значительно меньше и по своему вообще влиянию на реку значительно меньше, чем было предыдущее. Мы уже начали принимать все те меры, которые принимали во время прохождения первого пятна, и уже справились с ним успешно, и река сама восстанавливается. Поэтому мы не прогнозируем сильного ухудшения ситуации и будем следить за ситуацией", - добавила министр.

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