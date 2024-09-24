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Войска РФ убили жителя Малой Токмачки на Запорожье FPV-дроном

Росіяни вбили цивільного в Запорізькій області

Вечером 24 сентября россияне убили FPV-дроном жителя Малой Токмачки в Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Охотятся на гражданских: россияне убили FPV-дроном жителя Малой Токмачки. Мужчина находился на улице, когда враг ударил в него. Правоохранители, которые выехали на происшествие, констатировали смерть местного жителя", - рассказал Федоров.

Напомним утром 24 сентября рашисты нанесли шесть ударов КАБами по Запорожью и области. Пострадало 7 человек.

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Автор: 

обстрел (27259) Запорожская область (3097) fvp-дрон (108)


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як там в курську, всім кацапам регулярно жратву видають?
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24.09.2024 19:52 Ответить
 
 