Войска РФ убили жителя Малой Токмачки на Запорожье FPV-дроном

Вечером 24 сентября россияне убили FPV-дроном жителя Малой Токмачки в Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Охотятся на гражданских: россияне убили FPV-дроном жителя Малой Токмачки. Мужчина находился на улице, когда враг ударил в него. Правоохранители, которые выехали на происшествие, констатировали смерть местного жителя", - рассказал Федоров.

Напомним утром 24 сентября рашисты нанесли шесть ударов КАБами по Запорожью и области. Пострадало 7 человек.

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