Війська РФ вбили мешканця Малої Токмачки в Запорізькій області FPV-дроном

Ввечері 24 вересня росіяни вбили FPV-дроном мешканця Малої Токмачки в Запорізькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Полюють на цивільних: росіяни вбили FPV-дроном мешканця Малої Токмачки. Чоловік знаходився на вулиці, коли ворог поцілив у нього. Правоохоронці, які виїхали на подію, констатували смерть місцевого мешканця", - розповів Федоров.

Нагадаємо вранці 24 вересня рашисти завдали шість ударів КАБами по Запоріжжю та області. Постраждало 7 осіб.

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