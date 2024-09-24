Війська РФ вбили мешканця Малої Токмачки в Запорізькій області FPV-дроном
Ввечері 24 вересня росіяни вбили FPV-дроном мешканця Малої Токмачки в Запорізькій області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Полюють на цивільних: росіяни вбили FPV-дроном мешканця Малої Токмачки. Чоловік знаходився на вулиці, коли ворог поцілив у нього. Правоохоронці, які виїхали на подію, констатували смерть місцевого мешканця", - розповів Федоров.
Нагадаємо вранці 24 вересня рашисти завдали шість ударів КАБами по Запоріжжю та області. Постраждало 7 осіб.
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Vik Tor #521724
показати весь коментар24.09.2024 19:52 Відповісти Мені подобається 0
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