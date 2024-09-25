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Новости Помощь Украине
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Украина сможет начать контрнаступление в 2025 году, если сосредоточится на мобилизации, а Запад будет давать больше оружия, - WP

Після перекидання сил на Курщину в ЗСУ відчувається брак снарядів

В случае большей поддержки Запада, сосредоточенности на мобилизации, расширения оборонной промышленности и строительства укреплений Украина сможет не только продолжать удерживать свои позиции, но и получит возможность создать условия для контрнаступлений в 2025 году.

Об этом говорится в материале The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.

"Впереди нас ждут тяжелые месяцы, пока Украина изо всех сил пытается удержать свои линии фронта и восстановить разрушенную энергетическую инфраструктуру. Запад должен показать, что не дрогнет в своей поддержке. Украинцы, которые несут на себе основное бремя этого ужасного конфликта, определенно не колеблются", - отметил обозреватель WP и старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Макс Бут.

Читайте: Нехватка техники и вооружения, распределение опытных солдат, расчет, что россияне убегут, как годом ранее - основные причины провала контрнаступления в 2023 году, - ВВС

По его словам, Украина вынуждена бороться с возможным сокращением иностранной поддержки на фоне переменчивой судьбы на фронте.

"В апреле Конгрессу понадобились месяцы задержки, чтобы одобрить пакет помощи в размере 61 миллиарда долларов для Украины. Эти деньги закончатся до конца года, и нет никаких гарантий, что Конгресс одобрит еще один большой пакет. Украина может оказаться в особенно плачевном положении, если победит бывший президент Дональд Трамп. Трамп в своих единственных дебатах с вице-президентом Камалой Харрис отклонил призыв заявить о своей поддержке победы Украины в войне", - добавил он.

В материале отмечается, что президент Джо Байден должен предоставить разрешение на использование западного оружия для ударов по военным целям на территории РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВСУ остановили контрнаступление российских войск на Курщине, - комендатура

Автор: 

США (26815) контрнаступление (353)


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Топ комментарии
+17
без далекобійної зброї та літаків контр наступ перетвориться на гори українських трупів,краще вже в захисті стояти
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25.09.2024 08:48
+15
Це ж було вже...
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25.09.2024 08:42
+12
ці WP тільки б воювали.... чужими людьми і без зброї. Один вже "лопатами" воював. ..Де він зараз?
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25.09.2024 08:59
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Це ж було вже...
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25.09.2024 08:42 Ответить
І буде далі, допоки останній м0скаль в Криму і на Донбасі не буде вирізаний.
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25.09.2024 08:59 Ответить
План Зеленського хороший.
Захід може виробляти сотні крилатих і балістичних ракет в місяць різних типів, в купі за нашим виробництвом можна вибити росіянами електрику і нафтопереробку за кілька місяців.

Захід не хоче цього. Захід боягузливий.
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25.09.2024 09:54 Ответить
Якби хотів то виробляв, а не виробляє, і не буде!!!!!! ВВП РФ в 2024 році по данним **** 3 відсотка, нафта 80 доларів, всих все влаштовує
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25.09.2024 11:08 Ответить
А з чого ви взяли, що «Захід може...»?
Ось по РФ відомо, що вони виробляють близько 120 крилатих і балістичних ракет на місяць. Це не важко порахувати - Генштаб систематично публікує статистику. Ба більше, виробництво зростає. Досить порівняти кількість застосованих ракет у 2022, 2023 і 2024 роках.
А по Заходу подібна статистика є?
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25.09.2024 11:11 Ответить
Ключове слово "якщо"... Далі можна і не читати 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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25.09.2024 11:26 Ответить
Мабуть буданга знов давав інтерв'ю
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25.09.2024 08:47 Ответить
всі утюги, нам впарюють мирний план, тобто капітуляцію.
який, в сраку, контрнаступ?
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25.09.2024 08:47 Ответить
Примус русні до миру.
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25.09.2024 09:01 Ответить
без далекобійної зброї та літаків контр наступ перетвориться на гори українських трупів,краще вже в захисті стояти
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25.09.2024 08:48 Ответить
Дивно. Який контрнаступ? Тут кажуть, що до кінця року на другому саміті миру війна закінчиться. Приїдуть представники росії, все усвідомлять, розкаються, пообіцяють, що більше так не будуть.
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25.09.2024 08:50 Ответить
Нам би іх зараз зупинити - пишуть кому - шо не ліньки
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25.09.2024 08:58 Ответить
Батальон Офіса президента, Верховної ради, теж на нуль піде.?
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25.09.2024 08:59 Ответить
ці WP тільки б воювали.... чужими людьми і без зброї. Один вже "лопатами" воював. ..Де він зараз?
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25.09.2024 08:59 Ответить
Резнікова яйця рахує 🤣
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25.09.2024 09:03 Ответить
Властєлін яєц...
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25.09.2024 09:06 Ответить
Хз де він, але півні, які на нього кукурікали тепер ріденько обтікають обісрані, бо "лопати" вже під Курськом.
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25.09.2024 09:05 Ответить
Україна вже проходила це у 2023 році.
Вже зараз на захоплених територіях раша будує укріплення.
У 2025 р буде вже 3 лінії, які ми майже напевно не зможемо подолати.
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25.09.2024 09:07 Ответить
Україна повинна весь час контрнаступати, бо якщо тільки сидіти в обороні то ще довго буде йти війна, та землі не будуть звільнені і ворог не буде знищений!
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25.09.2024 09:08 Ответить
Контрнаступати на 3 ліннії оборони?
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25.09.2024 09:09 Ответить
Якби ми мали аналог кацапських КАБів, то могли б вже давно з безпечної відстані довбати ті три лінії. Але...
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25.09.2024 09:37 Ответить
Дмитро, говорят людей не хватает на фронте. А при контрнаступе потери идут 1 к 3м. Вы не хотите приехать помочь, чтобы освободить земли и уничтожить врага? Или вы со своего дивана и дальше собираетесь раздавать советы, что там Украина повинна?
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25.09.2024 10:21 Ответить
Знову за старе ?!
Контрнаступ? Мобілізація 60+? На нову лінію Суровікіна?!
А хто потім лишиться мешкати в Україні?
-Силовики, судді прокурори і їхні діти, які будуть доглядати за РЕСУРСОМ, якій буде використовуватися для гарного і веселого життя батальонів Монако і Лондона
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25.09.2024 09:39 Ответить
"В апреле Конгрессу понадобились месяцы задержки, чтобы одобрить пакет помощи в размере 61 миллиарда долларов для Украины. Эти деньги закончатся до конца года"
Не одобрят они больше подобных пакетов, т.к. и этот прошёл с большим скрипом. Тут всё как и в жизни, если один раз где-то проканало чудом и подфартило, то никогда второй раз в подобной ситуации уже не фартит.
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25.09.2024 09:52 Ответить
Зебілушка краще на мінск-3 піде.
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25.09.2024 10:43 Ответить
А ти в штурмовики готов?
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25.09.2024 11:03 Ответить
Я два роки в піхоті був.
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25.09.2024 16:53 Ответить
Скільки раз обновився твій підрозділ, за 2 роки?
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25.09.2024 19:49 Ответить
Більшість кого відновлюють це Не 200 і 300. Багато залежить від боєздатності солдат.
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26.09.2024 08:10 Ответить
Ти маєшь на увазі, сзч, чі просто бояться і косять, розкажи...
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26.09.2024 10:03 Ответить
Сзч в частині. На передку багато інших малоприємних нюансів, в результаті яких бойова одиниця перестає бути боєздатною.
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26.09.2024 23:43 Ответить
Ти про що, алко? Нарко? Болячки? Дєдовщіна?
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27.09.2024 08:20 Ответить
Дідовщини на нули не зустрічав. Але все інше, розповідати нема бажання. Просто для виконання бойових дій важливий не тільки фізичний стан, но морально-волевий. Я думаю психичний стан більш важливий, тому маскалі постійно його качают, і більшість не витримує☹️
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27.09.2024 13:13 Ответить
а як вони це роблять, Смски, що щє?
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27.09.2024 20:28 Ответить
Смски це старье. Тикток кацапсткий надивляться і потім волають: ми все умрем, ********* нада. 🤮
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29.09.2024 10:44 Ответить
Я цю узьку пі.у не дивлюсь зовсім, вибачаюсь, але дивився зараз на ютубі як в Італії музики почали під камеру ходити співати , і реакція людей, і моє враження, я написав- в Італії люди сормляться своєї культури то єсть, танця, а тоді до мене прийшла мисль, А хто на цей чам вміє танцювати гопака, --- я не вмію , і також мої бптьки які вважають себе самі українські теж,---- о це питання бл.ь, до чого ми дожилися збіговисько ідіотів кончених, які терпіли, поки в руку пістолет не поклали щоб ми застрелились .
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29.09.2024 23:20 Ответить
За данними **** рост ВВП РФ в 2024 році 3 відсотка¡!!!!!!!!!! Питання кому допомагає Білий дім і Захід!!!??
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25.09.2024 10:51 Ответить
Вот скажите какой может быть контрнаступ если по нам с воздуха прилетает любая хрень.Даже разведдроны не збиваются.Достали уже все эти разговоры про победу, границы 91-го года,вывод кацапских войск.Не говоря уже о мобилизации,где будущих солдат просто отлавливают на улицах как животных каких то.Если кто то уверен в победе то приезжайте и поживите в Запорожье, Кривом Роге, Сумах ,Харькове,Херсоне,Никополе,Депре,Павлограде.
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25.09.2024 10:53 Ответить
Макс Бут науковий співробітник Ради з міжнародної шизофренії встав з бодуна .

Хряпнув розсолу з огірків , взяв план ( не той шо перемоги , а той шо курить ) і затягнувся ...

Потрібно написати чергову муйню статтю ,а то шеф нагнітає ...

"Попереду на нас чекають важкі місяці ( новий рік ,різдво та інші свята - печінка не залізна) , поки Україна щосили намагається утримати свої лінії фронту і відновити зруйновану енергетичну інфраструктуру. Захід -клав великий болт має показати, що не здригнеться у своїй підтримці. Українці, які несуть на собі основний тягар цього жахливого конфлікту, безумовно не всі втечуть за тису і не загинуть під кабами не вагаються

...У матеріалі зазначається, що президент Джо в сраці мав має надати дозвіл на нарешті озвучити свій договорнячок з Пуйлом і Що хєр коли Україна отримає далекобійні ракети використання західної зброї для ударів по військових цілях на території РФ.

Макс Бут ,ще міг би надрукувати ,ще багато БУДУЩИХ КОНТРНАСТУПАЛЬНИХ ФАНТАЗІЙ - АЛЕ ПОТУЖНИЙ ПЛАН ( не той шо перемоги ) закінчив діяти - і прийшлося бігти у велмарт за чекушкою...
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25.09.2024 11:33 Ответить
схоже, укурені - не лише в ОП України, нажаль

який, блд, контрнаступ?! 2023 рік нікого нічому не навчив?

якість новомобілізованих буде погіршуватись з КОЖНИМ днем

ті, хто ходять в СЗЧ, будуть здаватись ще красунчиками, бо будуть і ті, хто тупо здаватиме позиції (бо для них тцк та ******* командири - те саме, що буряти)

втримати що є - ось, мабуть, найкращий поки сценарій
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25.09.2024 11:39 Ответить
А якщо без жартів ким і чим наступати збираються ? І який результат хочуть отримати контрнаступом ?

Ще раз взяти лінію Суровікіна ?

Чи Суджу ?

Те що це положить десятки тисяч - точно . А як це змінить хід війни ?

Путіна примусить до миру ? Так Пуйло - ще мільйон покладе ..

І опинимося на тому самому місці ...

Який план РЕАЛЬНИЙ ? а НЕ ПАТУЖНИЙ ПЛАН ПЕРЕМОГИ - хочу в НАТИ І дайте ДЄНЄГ ?

Схоже на те що вірус зеленого ідіотизму вразив Європу та СШа серйозно . Стільки важких випадків серед закордонних посадових осіб та журналістів ..
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25.09.2024 11:41 Ответить
Краще сидіти в обороні під КАБами та ТОСами? Чи може пошукати слабкі місця у боєвих порядках росіяк та проломити їх,..якщо НАТО не пожлобиться зі зброєю
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25.09.2024 13:41 Ответить
Ваша пропозиція нагадала мені анекдот :

Жили-були миші. Усі їх ображали. Якось прийшли миші до сови: -Мудра сова, допоможи! Усі нас їдять. Незабаром нас не залишиться. Що робити? Подумала сова і каже: -Миші! Стати їжаками! Будете колючими та для мисливців недоступні. Побігли миші радісно: -Станемо їжаками! Станемо їжаками! Раптом одна зупинилася: -А хто знає: як стати їжаками? Ніхто. Побігли назад до сови. -Сова! А як нам стати їжаками??? -Миші! Ідіть на ... Я не тактик, я - стратег!
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25.09.2024 13:50 Ответить
Все залежить від США якщо на ці 6 ярдів дадуть Ефки і ракети відгонять Каби , а скоріше за все Білий нас нає.бе
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26.09.2024 10:08 Ответить
Шо, опять? Летс гоу. Тогда уж точно эта война наконец закончится после таких потерь 🤣
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25.09.2024 16:05 Ответить
 
 