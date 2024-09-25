Украина сможет начать контрнаступление в 2025 году, если сосредоточится на мобилизации, а Запад будет давать больше оружия, - WP

В случае большей поддержки Запада, сосредоточенности на мобилизации, расширения оборонной промышленности и строительства укреплений Украина сможет не только продолжать удерживать свои позиции, но и получит возможность создать условия для контрнаступлений в 2025 году.

Об этом говорится в материале The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.

"Впереди нас ждут тяжелые месяцы, пока Украина изо всех сил пытается удержать свои линии фронта и восстановить разрушенную энергетическую инфраструктуру. Запад должен показать, что не дрогнет в своей поддержке. Украинцы, которые несут на себе основное бремя этого ужасного конфликта, определенно не колеблются", - отметил обозреватель WP и старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Макс Бут.

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По его словам, Украина вынуждена бороться с возможным сокращением иностранной поддержки на фоне переменчивой судьбы на фронте.

"В апреле Конгрессу понадобились месяцы задержки, чтобы одобрить пакет помощи в размере 61 миллиарда долларов для Украины. Эти деньги закончатся до конца года, и нет никаких гарантий, что Конгресс одобрит еще один большой пакет. Украина может оказаться в особенно плачевном положении, если победит бывший президент Дональд Трамп. Трамп в своих единственных дебатах с вице-президентом Камалой Харрис отклонил призыв заявить о своей поддержке победы Украины в войне", - добавил он.

В материале отмечается, что президент Джо Байден должен предоставить разрешение на использование западного оружия для ударов по военным целям на территории РФ.

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