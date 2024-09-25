Україна зможе почати контрнаступ у 2025 році, якщо зосередиться на мобілізації, а Захід даватиме більше зброї, - WP
У разі більшої підтримки Заходу, зосередженості на мобілізації, розширення оборонної промисловості та будівництва укріплень Україна зможе не лише продовжувати утримувати свої позиції, але й отримає можливість створити умови для контрнаступів у 2025 році.
Про це йдеться в матеріалі The Washington Post, передає Цензор.НЕТ.
"Попереду на нас чекають важкі місяці, поки Україна щосили намагається утримати свої лінії фронту і відновити зруйновану енергетичну інфраструктуру. Захід має показати, що не здригнеться у своїй підтримці. Українці, які несуть на собі основний тягар цього жахливого конфлікту, безумовно не вагаються", - зазначив оглядач WP та старший науковий співробітник Ради з міжнародних відносин Макс Бут.
За його словами, Україна змушена боротися з можливим скороченням іноземної підтримки на тлі мінливої долі на фронті.
"У квітні Конгресу знадобилися місяці затримки, щоб схвалити пакет допомоги в розмірі 61 мільярда доларів для України. Ці гроші закінчаться до кінця року, і немає жодних гарантій, що Конгрес схвалить ще один великий пакет. Україна може опинитися в особливо жалюгідному становищі, якщо переможе колишній президент Дональд Трамп. Трамп у своїх єдиних дебатах із віцепрезиденткою Камалою Гарріс відхилив заклик заявити про свою підтримку перемоги України у війні", - додав він.
У матеріалі зазначається, що президент Джо Байден має надати дозвіл на використання західної зброї для ударів по військових цілях на території РФ.
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Захід може виробляти сотні крилатих і балістичних ракет в місяць різних типів, в купі за нашим виробництвом можна вибити росіянами електрику і нафтопереробку за кілька місяців.
Захід не хоче цього. Захід боягузливий.
Ось по РФ відомо, що вони виробляють близько 120 крилатих і балістичних ракет на місяць. Це не важко порахувати - Генштаб систематично публікує статистику. Ба більше, виробництво зростає. Досить порівняти кількість застосованих ракет у 2022, 2023 і 2024 роках.
А по Заходу подібна статистика є?
який, в сраку, контрнаступ?
Вже зараз на захоплених територіях раша будує укріплення.
У 2025 р буде вже 3 лінії, які ми майже напевно не зможемо подолати.
Контрнаступ? Мобілізація 60+? На нову лінію Суровікіна?!
А хто потім лишиться мешкати в Україні?
-Силовики, судді прокурори і їхні діти, які будуть доглядати за РЕСУРСОМ, якій буде використовуватися для гарного і веселого життя батальонів Монако і Лондона
Не одобрят они больше подобных пакетов, т.к. и этот прошёл с большим скрипом. Тут всё как и в жизни, если один раз где-то проканало чудом и подфартило, то никогда второй раз в подобной ситуации уже не фартит.
Хряпнув розсолу з огірків , взяв план ( не той шо перемоги , а той шо курить ) і затягнувся ...
Потрібно написати чергову
муйнюстаттю ,а то шеф нагнітає ...
"Попереду на нас чекають важкі місяці ( новий рік ,різдво та інші свята - печінка не залізна) , поки Україна щосили намагається утримати свої лінії фронту і відновити зруйновану енергетичну інфраструктуру. Захід -
клав великий болтмає показати, що не здригнеться у своїй підтримці. Українці, які несуть на собі основний тягар цього жахливого конфлікту, безумовно не всі втечуть за тису і не загинуть під кабамине вагаються
...У матеріалі зазначається, що президент Джо
в сраці мавмає надати дозвіл на нарешті озвучити свій договорнячок з Пуйлом і Що хєр коли Україна отримає далекобійні ракетивикористання західної зброї для ударів по військових цілях на території РФ.
Макс Бут ,ще міг би надрукувати ,ще багато БУДУЩИХ КОНТРНАСТУПАЛЬНИХ ФАНТАЗІЙ - АЛЕ ПОТУЖНИЙ ПЛАН ( не той шо перемоги ) закінчив діяти - і прийшлося бігти у велмарт за чекушкою...
який, блд, контрнаступ?! 2023 рік нікого нічому не навчив?
якість новомобілізованих буде погіршуватись з КОЖНИМ днем
ті, хто ходять в СЗЧ, будуть здаватись ще красунчиками, бо будуть і ті, хто тупо здаватиме позиції (бо для них тцк та ******* командири - те саме, що буряти)
втримати що є - ось, мабуть, найкращий поки сценарій
Ще раз взяти лінію Суровікіна ?
Чи Суджу ?
Те що це положить десятки тисяч - точно . А як це змінить хід війни ?
Путіна примусить до миру ? Так Пуйло - ще мільйон покладе ..
І опинимося на тому самому місці ...
Який план РЕАЛЬНИЙ ? а НЕ ПАТУЖНИЙ ПЛАН ПЕРЕМОГИ - хочу в НАТИ І дайте ДЄНЄГ ?
Схоже на те що вірус зеленого ідіотизму вразив Європу та СШа серйозно . Стільки важких випадків серед закордонних посадових осіб та журналістів ..
Жили-були миші. Усі їх ображали. Якось прийшли миші до сови: -Мудра сова, допоможи! Усі нас їдять. Незабаром нас не залишиться. Що робити? Подумала сова і каже: -Миші! Стати їжаками! Будете колючими та для мисливців недоступні. Побігли миші радісно: -Станемо їжаками! Станемо їжаками! Раптом одна зупинилася: -А хто знає: як стати їжаками? Ніхто. Побігли назад до сови. -Сова! А як нам стати їжаками??? -Миші! Ідіть на ... Я не тактик, я - стратег!