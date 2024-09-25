Україна зможе почати контрнаступ у 2025 році, якщо зосередиться на мобілізації, а Захід даватиме більше зброї, - WP

У разі більшої підтримки Заходу, зосередженості на мобілізації, розширення оборонної промисловості та будівництва укріплень Україна зможе не лише продовжувати утримувати свої позиції, але й отримає можливість створити умови для контрнаступів у 2025 році.

Про це йдеться в матеріалі The Washington Post, передає Цензор.НЕТ.

"Попереду на нас чекають важкі місяці, поки Україна щосили намагається утримати свої лінії фронту і відновити зруйновану енергетичну інфраструктуру. Захід має показати, що не здригнеться у своїй підтримці. Українці, які несуть на собі основний тягар цього жахливого конфлікту, безумовно не вагаються", - зазначив оглядач WP та старший науковий співробітник Ради з міжнародних відносин Макс Бут.

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За його словами, Україна змушена боротися з можливим скороченням іноземної підтримки на тлі мінливої долі на фронті.

"У квітні Конгресу знадобилися місяці затримки, щоб схвалити пакет допомоги в розмірі 61 мільярда доларів для України. Ці гроші закінчаться до кінця року, і немає жодних гарантій, що Конгрес схвалить ще один великий пакет. Україна може опинитися в особливо жалюгідному становищі, якщо переможе колишній президент Дональд Трамп. Трамп у своїх єдиних дебатах із віцепрезиденткою Камалою Гарріс відхилив заклик заявити про свою підтримку перемоги України у війні", - додав він.

У матеріалі зазначається, що президент Джо Байден має надати дозвіл на використання західної зброї для ударів по військових цілях на території РФ.

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