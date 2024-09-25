УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10747 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
14 127 46

Україна зможе почати контрнаступ у 2025 році, якщо зосередиться на мобілізації, а Захід даватиме більше зброї, - WP

Після перекидання сил на Курщину в ЗСУ відчувається брак снарядів

У разі більшої підтримки Заходу, зосередженості на мобілізації, розширення оборонної промисловості та будівництва укріплень Україна зможе не лише продовжувати утримувати свої позиції, але й отримає можливість створити умови для контрнаступів у 2025 році.

Про це йдеться в матеріалі The Washington Post, передає Цензор.НЕТ.

"Попереду на нас чекають важкі місяці, поки Україна щосили намагається утримати свої лінії фронту і відновити зруйновану енергетичну інфраструктуру. Захід має показати, що не здригнеться у своїй підтримці. Українці, які несуть на собі основний тягар цього жахливого конфлікту, безумовно не вагаються", - зазначив оглядач WP та старший науковий співробітник Ради з міжнародних відносин Макс Бут.

Читайте: Брак техніки та озброєння, розподіл досвідчених солдатів, розрахунок, що росіяни втечуть, як роком раніше - основні причини провалу контрнаступу у 2023 році, - ВВС

За його словами, Україна змушена боротися з можливим скороченням іноземної підтримки на тлі мінливої долі на фронті.

"У квітні Конгресу знадобилися місяці затримки, щоб схвалити пакет допомоги в розмірі 61 мільярда доларів для України. Ці гроші закінчаться до кінця року, і немає жодних гарантій, що Конгрес схвалить ще один великий пакет. Україна може опинитися в особливо жалюгідному становищі, якщо переможе колишній президент Дональд Трамп. Трамп у своїх єдиних дебатах із віцепрезиденткою Камалою Гарріс відхилив заклик заявити про свою підтримку перемоги України у війні", - додав він.

У матеріалі зазначається, що президент Джо Байден має надати дозвіл на використання західної зброї для ударів по військових цілях на території РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ зупинили контрнаступ російських військ на Курщині, - комендатура

Автор: 

США (22979) контрнаступ (435)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+17
без далекобійної зброї та літаків контр наступ перетвориться на гори українських трупів,краще вже в захисті стояти
показати весь коментар
25.09.2024 08:48
+15
Це ж було вже...
показати весь коментар
25.09.2024 08:42
+12
ці WP тільки б воювали.... чужими людьми і без зброї. Один вже "лопатами" воював. ..Де він зараз?
показати весь коментар
25.09.2024 08:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це ж було вже...
показати весь коментар
25.09.2024 08:42 Відповісти
І буде далі, допоки останній м0скаль в Криму і на Донбасі не буде вирізаний.
показати весь коментар
25.09.2024 08:59 Відповісти
План Зеленського хороший.
Захід може виробляти сотні крилатих і балістичних ракет в місяць різних типів, в купі за нашим виробництвом можна вибити росіянами електрику і нафтопереробку за кілька місяців.

Захід не хоче цього. Захід боягузливий.
показати весь коментар
25.09.2024 09:54 Відповісти
Якби хотів то виробляв, а не виробляє, і не буде!!!!!! ВВП РФ в 2024 році по данним **** 3 відсотка, нафта 80 доларів, всих все влаштовує
показати весь коментар
25.09.2024 11:08 Відповісти
А з чого ви взяли, що «Захід може...»?
Ось по РФ відомо, що вони виробляють близько 120 крилатих і балістичних ракет на місяць. Це не важко порахувати - Генштаб систематично публікує статистику. Ба більше, виробництво зростає. Досить порівняти кількість застосованих ракет у 2022, 2023 і 2024 роках.
А по Заходу подібна статистика є?
показати весь коментар
25.09.2024 11:11 Відповісти
Ключове слово "якщо"... Далі можна і не читати 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
показати весь коментар
25.09.2024 11:26 Відповісти
Мабуть буданга знов давав інтерв'ю
показати весь коментар
25.09.2024 08:47 Відповісти
всі утюги, нам впарюють мирний план, тобто капітуляцію.
який, в сраку, контрнаступ?
показати весь коментар
25.09.2024 08:47 Відповісти
Примус русні до миру.
показати весь коментар
25.09.2024 09:01 Відповісти
без далекобійної зброї та літаків контр наступ перетвориться на гори українських трупів,краще вже в захисті стояти
показати весь коментар
25.09.2024 08:48 Відповісти
Дивно. Який контрнаступ? Тут кажуть, що до кінця року на другому саміті миру війна закінчиться. Приїдуть представники росії, все усвідомлять, розкаються, пообіцяють, що більше так не будуть.
показати весь коментар
25.09.2024 08:50 Відповісти
Нам би іх зараз зупинити - пишуть кому - шо не ліньки
показати весь коментар
25.09.2024 08:58 Відповісти
Батальон Офіса президента, Верховної ради, теж на нуль піде.?
показати весь коментар
25.09.2024 08:59 Відповісти
ці WP тільки б воювали.... чужими людьми і без зброї. Один вже "лопатами" воював. ..Де він зараз?
показати весь коментар
25.09.2024 08:59 Відповісти
Резнікова яйця рахує 🤣
показати весь коментар
25.09.2024 09:03 Відповісти
Властєлін яєц...
показати весь коментар
25.09.2024 09:06 Відповісти
Хз де він, але півні, які на нього кукурікали тепер ріденько обтікають обісрані, бо "лопати" вже під Курськом.
показати весь коментар
25.09.2024 09:05 Відповісти
Україна вже проходила це у 2023 році.
Вже зараз на захоплених територіях раша будує укріплення.
У 2025 р буде вже 3 лінії, які ми майже напевно не зможемо подолати.
показати весь коментар
25.09.2024 09:07 Відповісти
Україна повинна весь час контрнаступати, бо якщо тільки сидіти в обороні то ще довго буде йти війна, та землі не будуть звільнені і ворог не буде знищений!
показати весь коментар
25.09.2024 09:08 Відповісти
Контрнаступати на 3 ліннії оборони?
показати весь коментар
25.09.2024 09:09 Відповісти
Якби ми мали аналог кацапських КАБів, то могли б вже давно з безпечної відстані довбати ті три лінії. Але...
показати весь коментар
25.09.2024 09:37 Відповісти
Дмитро, говорят людей не хватает на фронте. А при контрнаступе потери идут 1 к 3м. Вы не хотите приехать помочь, чтобы освободить земли и уничтожить врага? Или вы со своего дивана и дальше собираетесь раздавать советы, что там Украина повинна?
показати весь коментар
25.09.2024 10:21 Відповісти
Знову за старе ?!
Контрнаступ? Мобілізація 60+? На нову лінію Суровікіна?!
А хто потім лишиться мешкати в Україні?
-Силовики, судді прокурори і їхні діти, які будуть доглядати за РЕСУРСОМ, якій буде використовуватися для гарного і веселого життя батальонів Монако і Лондона
показати весь коментар
25.09.2024 09:39 Відповісти
"В апреле Конгрессу понадобились месяцы задержки, чтобы одобрить пакет помощи в размере 61 миллиарда долларов для Украины. Эти деньги закончатся до конца года"
Не одобрят они больше подобных пакетов, т.к. и этот прошёл с большим скрипом. Тут всё как и в жизни, если один раз где-то проканало чудом и подфартило, то никогда второй раз в подобной ситуации уже не фартит.
показати весь коментар
25.09.2024 09:52 Відповісти
Зебілушка краще на мінск-3 піде.
показати весь коментар
25.09.2024 10:43 Відповісти
А ти в штурмовики готов?
показати весь коментар
25.09.2024 11:03 Відповісти
Я два роки в піхоті був.
показати весь коментар
25.09.2024 16:53 Відповісти
Скільки раз обновився твій підрозділ, за 2 роки?
показати весь коментар
25.09.2024 19:49 Відповісти
Більшість кого відновлюють це Не 200 і 300. Багато залежить від боєздатності солдат.
показати весь коментар
26.09.2024 08:10 Відповісти
Ти маєшь на увазі, сзч, чі просто бояться і косять, розкажи...
показати весь коментар
26.09.2024 10:03 Відповісти
Сзч в частині. На передку багато інших малоприємних нюансів, в результаті яких бойова одиниця перестає бути боєздатною.
показати весь коментар
26.09.2024 23:43 Відповісти
Ти про що, алко? Нарко? Болячки? Дєдовщіна?
показати весь коментар
27.09.2024 08:20 Відповісти
Дідовщини на нули не зустрічав. Але все інше, розповідати нема бажання. Просто для виконання бойових дій важливий не тільки фізичний стан, но морально-волевий. Я думаю психичний стан більш важливий, тому маскалі постійно його качают, і більшість не витримує☹️
показати весь коментар
27.09.2024 13:13 Відповісти
а як вони це роблять, Смски, що щє?
показати весь коментар
27.09.2024 20:28 Відповісти
Смски це старье. Тикток кацапсткий надивляться і потім волають: ми все умрем, ********* нада. 🤮
показати весь коментар
29.09.2024 10:44 Відповісти
Я цю узьку пі.у не дивлюсь зовсім, вибачаюсь, але дивився зараз на ютубі як в Італії музики почали під камеру ходити співати , і реакція людей, і моє враження, я написав- в Італії люди сормляться своєї культури то єсть, танця, а тоді до мене прийшла мисль, А хто на цей чам вміє танцювати гопака, --- я не вмію , і також мої бптьки які вважають себе самі українські теж,---- о це питання бл.ь, до чого ми дожилися збіговисько ідіотів кончених, які терпіли, поки в руку пістолет не поклали щоб ми застрелились .
показати весь коментар
29.09.2024 23:20 Відповісти
За данними **** рост ВВП РФ в 2024 році 3 відсотка¡!!!!!!!!!! Питання кому допомагає Білий дім і Захід!!!??
показати весь коментар
25.09.2024 10:51 Відповісти
Вот скажите какой может быть контрнаступ если по нам с воздуха прилетает любая хрень.Даже разведдроны не збиваются.Достали уже все эти разговоры про победу, границы 91-го года,вывод кацапских войск.Не говоря уже о мобилизации,где будущих солдат просто отлавливают на улицах как животных каких то.Если кто то уверен в победе то приезжайте и поживите в Запорожье, Кривом Роге, Сумах ,Харькове,Херсоне,Никополе,Депре,Павлограде.
показати весь коментар
25.09.2024 10:53 Відповісти
Макс Бут науковий співробітник Ради з міжнародної шизофренії встав з бодуна .

Хряпнув розсолу з огірків , взяв план ( не той шо перемоги , а той шо курить ) і затягнувся ...

Потрібно написати чергову муйню статтю ,а то шеф нагнітає ...

"Попереду на нас чекають важкі місяці ( новий рік ,різдво та інші свята - печінка не залізна) , поки Україна щосили намагається утримати свої лінії фронту і відновити зруйновану енергетичну інфраструктуру. Захід -клав великий болт має показати, що не здригнеться у своїй підтримці. Українці, які несуть на собі основний тягар цього жахливого конфлікту, безумовно не всі втечуть за тису і не загинуть під кабами не вагаються

...У матеріалі зазначається, що президент Джо в сраці мав має надати дозвіл на нарешті озвучити свій договорнячок з Пуйлом і Що хєр коли Україна отримає далекобійні ракети використання західної зброї для ударів по військових цілях на території РФ.

Макс Бут ,ще міг би надрукувати ,ще багато БУДУЩИХ КОНТРНАСТУПАЛЬНИХ ФАНТАЗІЙ - АЛЕ ПОТУЖНИЙ ПЛАН ( не той шо перемоги ) закінчив діяти - і прийшлося бігти у велмарт за чекушкою...
показати весь коментар
25.09.2024 11:33 Відповісти
схоже, укурені - не лише в ОП України, нажаль

який, блд, контрнаступ?! 2023 рік нікого нічому не навчив?

якість новомобілізованих буде погіршуватись з КОЖНИМ днем

ті, хто ходять в СЗЧ, будуть здаватись ще красунчиками, бо будуть і ті, хто тупо здаватиме позиції (бо для них тцк та ******* командири - те саме, що буряти)

втримати що є - ось, мабуть, найкращий поки сценарій
показати весь коментар
25.09.2024 11:39 Відповісти
А якщо без жартів ким і чим наступати збираються ? І який результат хочуть отримати контрнаступом ?

Ще раз взяти лінію Суровікіна ?

Чи Суджу ?

Те що це положить десятки тисяч - точно . А як це змінить хід війни ?

Путіна примусить до миру ? Так Пуйло - ще мільйон покладе ..

І опинимося на тому самому місці ...

Який план РЕАЛЬНИЙ ? а НЕ ПАТУЖНИЙ ПЛАН ПЕРЕМОГИ - хочу в НАТИ І дайте ДЄНЄГ ?

Схоже на те що вірус зеленого ідіотизму вразив Європу та СШа серйозно . Стільки важких випадків серед закордонних посадових осіб та журналістів ..
показати весь коментар
25.09.2024 11:41 Відповісти
Краще сидіти в обороні під КАБами та ТОСами? Чи може пошукати слабкі місця у боєвих порядках росіяк та проломити їх,..якщо НАТО не пожлобиться зі зброєю
показати весь коментар
25.09.2024 13:41 Відповісти
Ваша пропозиція нагадала мені анекдот :

Жили-були миші. Усі їх ображали. Якось прийшли миші до сови: -Мудра сова, допоможи! Усі нас їдять. Незабаром нас не залишиться. Що робити? Подумала сова і каже: -Миші! Стати їжаками! Будете колючими та для мисливців недоступні. Побігли миші радісно: -Станемо їжаками! Станемо їжаками! Раптом одна зупинилася: -А хто знає: як стати їжаками? Ніхто. Побігли назад до сови. -Сова! А як нам стати їжаками??? -Миші! Ідіть на ... Я не тактик, я - стратег!
показати весь коментар
25.09.2024 13:50 Відповісти
Все залежить від США якщо на ці 6 ярдів дадуть Ефки і ракети відгонять Каби , а скоріше за все Білий нас нає.бе
показати весь коментар
26.09.2024 10:08 Відповісти
Шо, опять? Летс гоу. Тогда уж точно эта война наконец закончится после таких потерь 🤣
показати весь коментар
25.09.2024 16:05 Відповісти
 
 