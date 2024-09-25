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Глава МИД Британии Лемми – Путину: Вы – рабовладелец, Россия – мафиозное государство

Леммі про дозвіл Україні бити Storm Shadow по РФ

Министр иностранных дел Британии Дэвид Лемми обвинил российского диктатора Владимира Путина в том, что он руководит "мафиозным государством", и сравнил его с рабовладельцем.

Об этом он заявил во время выступления в Совбезе ООН, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Издание назвало речь Лемми "пылкой".

Обращаясь к представителю России, британский министр сказал: "Мы знаем, кто вы".

Лемми раскритиковал действия Путина в Украине, напомнив о рабовладельческом прошлом, и обвинил российское правительство в грубом нарушении международного права.

Читайте также: Украине нужны британские ракеты, чтобы остановить Путина, - глава МИД Великобритании Лемми

"Ваше вторжение в ваших собственных интересах. Только в ваших. Чтобы превратить ваше мафиозное государство в мафиозную империю. Империю, построенную на коррупции", - заявил британский министр.

Он отметил, что говорит не только как британец, лондонец и министр иностранных дел, но и как темнокожий человек, чьи предки были порабощены.

"Империализм: я узнаю его, когда увижу. И я буду называть его тем, чем он есть", - резюмировал Лемми.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что российский диктатор Владимир Путин не считает Украину настоящим государством.

Автор: 

Великобритания (4976) путин владимир (31306) россия (95645) Лемми Дэвид (51)


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Топ комментарии
+14
Но-но. Не хватало, шоб с кацапов еще мучеников еще потом малевали. Хватит с нас афроамериканцев в США. Кацапы не рабы, они долбаебы!!!
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25.09.2024 14:56
+12
Пусті слова...
Колись чув приказку... Хоч **** називайте, головне частіше облизуйте...
Нема значення, як ви його називаєте, для нього головне, щоб світ і далі купував його нафту і газ, метали... а він міг фінансувати вбивство українців...
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25.09.2024 15:04
+9
odno drugomu ņemešae
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25.09.2024 15:06
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Правила форума Совет форумчан
Но-но. Не хватало, шоб с кацапов еще мучеников еще потом малевали. Хватит с нас афроамериканцев в США. Кацапы не рабы, они долбаебы!!!
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25.09.2024 14:56 Ответить
odno drugomu ņemešae
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25.09.2024 15:06 Ответить
при чём тут кацапы?
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25.09.2024 15:20 Ответить
рабьі путина - кацапи
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25.09.2024 16:12 Ответить
В ЕГО ГОЛОВЕ - УКРАИНЦЫ.
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25.09.2024 16:18 Ответить
в чиїй? Маккартні чи Леммі?
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25.09.2024 16:48 Ответить
путин - не украинский сцарь.
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25.09.2024 16:26 Ответить
какаяразница? В его голове украинский в том ччисле и всея Руси.
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25.09.2024 16:31 Ответить
в чьей голове: Підлоги чи Леммі?
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25.09.2024 16:52 Ответить
в голові Леммі - русский-долбойоб-раб. он четко об єтом сказал.
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25.09.2024 16:57 Ответить
Он про украинцев говорит. Типо империя захватывает новые колонии, а местных жителей превращает в своих рабов.
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25.09.2024 15:43 Ответить
он про тебя говорит, русскакающего долбойоба - і про порівняння тебе з чорним рабом твого царя путькі
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25.09.2024 16:20 Ответить
"Империализм: я узнаю его, когда увижу. И я буду называть его тем, чем он есть" . Ты, глупое существо, думаешь что он узнает империализм, потому что его предки были имперцами? Или он узнает, потому что его предки были рабами, т.к. пришли на их землю имперцы и создали на их земле колонии?

И как такие глупые создания как ты, Тислу умудрились переплыть не утонув при этом? Хотя да, г"вно не тонет.
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25.09.2024 16:57 Ответить
тоже самое сделал путин со своим русским стадом - пришел и восстановил крепостньіх, рабов.
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25.09.2024 16:59 Ответить
тьі из какого очка вьілезло, зарплатное? будешь своим ещенарожалкам лапшу вешать. у них как раз русская хромосома єто прекрасно фердаут.
русский - черньій раб русского имперского сцаря Путьки. и тьі тоже!
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25.09.2024 17:02 Ответить
Необережна заява. Дуже.
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25.09.2024 14:56 Ответить
Ось більш цікава заява:
"США та інші члени західного альянсу "не хочуть, щоб Україна була державою-членом", - президент Туреччини Ердоган".
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25.09.2024 15:02 Ответить
гарна заява від темношкірої людини !

альо, глобальний Південь, як вам таке зайшло?
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25.09.2024 15:10 Ответить
я мав на увазі два аспекти. Перший встиг озвучити . На другий натякає

А глобальний Південь не буде мати нічого проти.
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25.09.2024 15:29 Ответить
і шо мазуренко сказав? бо тут немає цитати.
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25.09.2024 16:24 Ответить
Його вже забанили.
Він мав на увазі кордони, але у гонитві за лаконічністю видав щось на кшталт "А чим зе кращий?"
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25.09.2024 16:34 Ответить
у українців проблеми з формулюванням думки. а адмін взагалі обмежений, фаріонівцям служить і Зе, чи просто з кашою у голові.
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25.09.2024 16:46 Ответить
усе там норм. ідеальний сигнал бувшим колоніям в Африці

"Він зазначив, що говорить не лише як британець (Антизахідництво у країнах Африки існує глибоко в голові.), лондонець і міністр закордонних справ, а і як темношкірий чоловік, чиї предки були поневолені. " "Імперіалізм: я впізнаю його, коли побачу. І я буду називати його тим, чим він є.

тепер почитай тут:

Візьмемо ПАР. Правляча партія - «Африканський національний конгрес» обіймає досить проросійські позиції. Але нам, неофіційній делегації громадянського суспільства вдалося зустрітися з першою заступницею Генерального секретаря АНК (президента ПАР Рамафоси). Спочатку вона розповідала типову мантру про потребу переговорів, припинення поставок зброї - все що збігається з російськими наративами.

А потім представниця правозахисної організації з нашої делегації розповіла про депортацію українських дітей. Слухайте, вони миттєво змінилися. От для них це спрацювало на емоційному рівні - побачимо, що вдасться зробити. Але принаймні контакт встановлено.
https://dif.org.ua/article/yak-zrozumiti-globalniy-pivden-ta-navishcho-vin-ukraini-rozpovidae-profesor-oleksiy-garan
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25.09.2024 17:18 Ответить
Ложив болт на ці висловлювання пуцкін.
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25.09.2024 14:58 Ответить
е, дарагой, є глобальний Південь
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25.09.2024 15:12 Ответить
Файно стелить, шкода, що без толку.
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25.09.2024 15:00 Ответить
ти просто не доганяєш, що він сказав, бо маєш мало знань з теми.
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25.09.2024 17:20 Ответить
Пусті слова...
Колись чув приказку... Хоч **** називайте, головне частіше облизуйте...
Нема значення, як ви його називаєте, для нього головне, щоб світ і далі купував його нафту і газ, метали... а він міг фінансувати вбивство українців...
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25.09.2024 15:04 Ответить
Глава МЗС Британії Леммі - Путіну: Ви - рабовласник, Росія - мафіозна держава, але ми все одно не дозволятимемо по вам бити, i все одно будемо закупати вашi ресурси через прокладки.

Исправил. Не благодарите.
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25.09.2024 15:08 Ответить
Не писти, не він вирішує.. Ти, трампіст, прекрасно знаєш, що там є ще такий тип. як Кір Стармер, і питання залежить від нього. Так само вирішує Шольц стосовно TAURUSів, хоч в йго партії люди волають "дайте"
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25.09.2024 15:26 Ответить
Міністр МЗС Великобританії може речі назвати своїми іменами ,а ось "найвеличніший" ніяк я не чув що б він назвав путіна вбивцею ,злочинцем ,рашиський режи чи нациський режим ,а те що творят рашисти проти українського народу геноцидом ,етноцидом ,екоцидом таке враження що він досі боїтся кривавого ката путіна.
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25.09.2024 15:13 Ответить
Боїться? Він йому служить цей слуга клятий і вся його свора у владі
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27.09.2024 10:20 Ответить
Доволі сміливо на фоні інших світових інпотентів.
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25.09.2024 15:14 Ответить
В Засрашці не раби, а кріпаки! А кріпаки,це раби за власним бажанням, а не примусово!
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25.09.2024 15:15 Ответить
Зараз кацапські расисти йому покажуть куZкіну мать. Мабуть вже готують ядрьону бімбу для туманного острову.
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25.09.2024 15:15 Ответить
Не вийде, ракета в шахті застрягла…
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25.09.2024 15:34 Ответить
дотолкають як на картині
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25.09.2024 17:05 Ответить
у англіків є достатньо ракер з яо щоб перетворити всі великі міста параші на руїни. понти ***** це тільки понти, у сторону країн нато.
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25.09.2024 16:58 Ответить
Ага "мафіозною державою" але цей балабол забуває, шо Британія з радістю зберігає гроші цієї мафії і сім"ї цієї мафії!
Непослідовно якось, Британський афроанглієць!
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25.09.2024 15:17 Ответить
Це правда. На початку вторгнення Британія заморозила астрономічну суму кацапських коштів більше 1.5 трлн. фунтів, які на даний час усі повернуті кацапам
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27.09.2024 10:23 Ответить
але британські банки всеодно будуть обслуговувати пригожинських терористів в обхід санкцій, бо 20 баксів - це завжди 20 баксів, так?
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25.09.2024 15:21 Ответить
путлєр відповів -- я! я!
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25.09.2024 15:28 Ответить
Якщо б Гітлера свого часу тільки словами намагалися ліквідувати, то ******** світ був би зараз інакшим
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25.09.2024 15:31 Ответить
Ці звинувачення ще раз доводить те, що захід не розуміє, що таке Московія і намагається судити по своїх стандартах. Це у Британнії чи то США звинувачення у рабовласництві є страшними, а кацапам ннна таке пох, для них це є нормою.
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25.09.2024 15:32 Ответить
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25.09.2024 15:37 Ответить
І зовсім ці слова для расєянина не образа. Навпаки: я рабовласник, я -- головний!
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25.09.2024 15:35 Ответить
Хоть би хто подякував, і цього обісрали, люди, щож з вами не так?
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25.09.2024 15:36 Ответить
Дякуємо за гарні слова.

І що, Велика Британія після цього дипломатичні стосунки розірве? З формулюванням "це мафія, а не держава, what the f***??"
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25.09.2024 15:39 Ответить
А хтось сказав краще, чи в нас стосунки розірвані? Треба плювати у всіх навколо, тоді допоможе?
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25.09.2024 15:41 Ответить
Так, розірвані, з першого дня війни.

"Плювати" -- не думаю, що це правильне слово. Ніхто у вельмишановного міністра не плює. Просто цінність слів у цій війні зменшується з кожним днем. Дії говорять краще за будь-які слова.
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25.09.2024 16:25 Ответить
Без розриву консульських відносин.
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25.09.2024 18:46 Ответить
Им(людям, которые обосрали) не нравится, что он черный. Тут поэтому неважно, что он говорит.
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25.09.2024 15:50 Ответить
узкомозглое, не надо тут свои мьісли другим приписьівать. тебе очень хочется, русскомозглому русскому черному рабу сцаря путьки, чтобьі бьіло "не нравиться, потому что черньій сказал". нам очень нравиться, что русский - черньій раб империалистичекого сцар паРашии.
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25.09.2024 17:08 Ответить
А Лемке? Или как там тебя правильно? Я думал, ты спился давно окончательно. А ты хоть и бухаешь как слон, но ещё живой)) Обалдеть можно.
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25.09.2024 17:12 Ответить
не знаю, кто такой лемке. в статтье Леммі. от куда у тебя мозг, русский раб?
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25.09.2024 17:22 Ответить
Игорь, прекращай бухать. Умрёшь же дурень.
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25.09.2024 17:32 Ответить
а по теме? в методичке ничего нет?
тема бухла - значить русскомозгльій черньій путинский раб.
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25.09.2024 18:09 Ответить
классно у тебя очко горит, по-русски з задоринкой.
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25.09.2024 18:11 Ответить
Ну і коли можна буде бити по мафіозній державі британськими ракетами?
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25.09.2024 15:44 Ответить
Сказано абсолютно правильно. Ось тільки після "а" варто казати (а головне -- робити) й "б": в усі часи "мафіоз" (а тим паче їх лідерів) просто відстрілювали без зайвих розмов при найменшому натяку на спротив.
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25.09.2024 15:44 Ответить
, потвори сприймуть це як комплімент, образи в демократичному світі мають зворотній ефект у болоті лайна
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25.09.2024 16:18 Ответить
У нас мафіозних структур, звичайно, нема. Ну там, медична Мафія, комунальна, поховальна, дозвильна іт.д. іт.п. ...
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25.09.2024 16:26 Ответить
Спадщина совка, а як ви думали, і у нас є номенклатурна спадщина дітей, внуків і правнуків комуняк, які "прихватизували все в90хроках за безцінь.- заводи, проходи, фабрики...
колись нквєдешники в 29 році хату і майно відібрали у діда, а сім'ю репресували.
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25.09.2024 17:11 Ответить
 
 