Глава МИД Британии Лемми – Путину: Вы – рабовладелец, Россия – мафиозное государство
Министр иностранных дел Британии Дэвид Лемми обвинил российского диктатора Владимира Путина в том, что он руководит "мафиозным государством", и сравнил его с рабовладельцем.
Об этом он заявил во время выступления в Совбезе ООН, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.
Издание назвало речь Лемми "пылкой".
Обращаясь к представителю России, британский министр сказал: "Мы знаем, кто вы".
Лемми раскритиковал действия Путина в Украине, напомнив о рабовладельческом прошлом, и обвинил российское правительство в грубом нарушении международного права.
"Ваше вторжение в ваших собственных интересах. Только в ваших. Чтобы превратить ваше мафиозное государство в мафиозную империю. Империю, построенную на коррупции", - заявил британский министр.
Он отметил, что говорит не только как британец, лондонец и министр иностранных дел, но и как темнокожий человек, чьи предки были порабощены.
"Империализм: я узнаю его, когда увижу. И я буду называть его тем, чем он есть", - резюмировал Лемми.
Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что российский диктатор Владимир Путин не считает Украину настоящим государством.
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И как такие глупые создания как ты, Тислу умудрились переплыть не утонув при этом? Хотя да, г"вно не тонет.
русский - черньій раб русского имперского сцаря Путьки. и тьі тоже!
"США та інші члени західного альянсу "не хочуть, щоб Україна була державою-членом", - президент Туреччини Ердоган".
альо, глобальний Південь, як вам таке зайшло?
А глобальний Південь не буде мати нічого проти.
Він мав на увазі кордони, але у гонитві за лаконічністю видав щось на кшталт "А чим зе кращий?"
"Він зазначив, що говорить не лише як британець (Антизахідництво у країнах Африки існує глибоко в голові.), лондонець і міністр закордонних справ, а і як темношкірий чоловік, чиї предки були поневолені. " "Імперіалізм: я впізнаю його, коли побачу. І я буду називати його тим, чим він є.
тепер почитай тут:
Візьмемо ПАР. Правляча партія - «Африканський національний конгрес» обіймає досить проросійські позиції. Але нам, неофіційній делегації громадянського суспільства вдалося зустрітися з першою заступницею Генерального секретаря АНК (президента ПАР Рамафоси). Спочатку вона розповідала типову мантру про потребу переговорів, припинення поставок зброї - все що збігається з російськими наративами.
А потім представниця правозахисної організації з нашої делегації розповіла про депортацію українських дітей. Слухайте, вони миттєво змінилися. От для них це спрацювало на емоційному рівні - побачимо, що вдасться зробити. Але принаймні контакт встановлено.
https://dif.org.ua/article/yak-zrozumiti-globalniy-pivden-ta-navishcho-vin-ukraini-rozpovidae-profesor-oleksiy-garan
Колись чув приказку... Хоч **** називайте, головне частіше облизуйте...
Нема значення, як ви його називаєте, для нього головне, щоб світ і далі купував його нафту і газ, метали... а він міг фінансувати вбивство українців...
Исправил. Не благодарите.
Непослідовно якось, Британський афроанглієць!
І що, Велика Британія після цього дипломатичні стосунки розірве? З формулюванням "це мафія, а не держава, what the f***??"
"Плювати" -- не думаю, що це правильне слово. Ніхто у вельмишановного міністра не плює. Просто цінність слів у цій війні зменшується з кожним днем. Дії говорять краще за будь-які слова.
тема бухла - значить русскомозгльій черньій путинский раб.
колись нквєдешники в 29 році хату і майно відібрали у діда, а сім'ю репресували.