Глава МИД Британии Лемми – Путину: Вы – рабовладелец, Россия – мафиозное государство

Министр иностранных дел Британии Дэвид Лемми обвинил российского диктатора Владимира Путина в том, что он руководит "мафиозным государством", и сравнил его с рабовладельцем.

Об этом он заявил во время выступления в Совбезе ООН, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Издание назвало речь Лемми "пылкой".

Обращаясь к представителю России, британский министр сказал: "Мы знаем, кто вы".

Лемми раскритиковал действия Путина в Украине, напомнив о рабовладельческом прошлом, и обвинил российское правительство в грубом нарушении международного права.

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"Ваше вторжение в ваших собственных интересах. Только в ваших. Чтобы превратить ваше мафиозное государство в мафиозную империю. Империю, построенную на коррупции", - заявил британский министр.

Он отметил, что говорит не только как британец, лондонец и министр иностранных дел, но и как темнокожий человек, чьи предки были порабощены.

"Империализм: я узнаю его, когда увижу. И я буду называть его тем, чем он есть", - резюмировал Лемми.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что российский диктатор Владимир Путин не считает Украину настоящим государством.