Глава МЗС Британії Леммі - Путіну: ви - рабовласник, Росія - мафіозна держава
Міністр закордонних справ Британії Девід Леммі звинуватив російського диктатора Володимира Путіна в тому, що він керує "мафіозною державою", і порівняв його з рабовласником.
Про це він заявив під час виступу в Радбезі ООН, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.
Видання назвало промову Леммі "палкою".
Звертаючись до представника Росії, британський міністр сказав: "Ми знаємо, хто ви".
Леммі розкритикував дії Путіна в Україні, нагадавши про рабовласницьке минуле, і звинуватив російський уряд у грубому порушенні міжнародного права.
"Ваше вторгнення у ваших власних інтересах. Тільки у ваших. Щоб перетворити вашу мафіозну державу на мафіозну імперію. Імперію, побудовану на корупції", - заявив британський міністр.
Він зазначив, що говорить не лише як британець, лондонець і міністр закордонних справ, а і як темношкірий чоловік, чиї предки були поневолені.
"Імперіалізм: я впізнаю його, коли побачу. І я буду називати його тим, чим він є", - резюмував Леммі.
Нагадаємо, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що російський диктатор Володимир Путін не вважає Україну справжньою державою.
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И как такие глупые создания как ты, Тислу умудрились переплыть не утонув при этом? Хотя да, г"вно не тонет.
русский - черньій раб русского имперского сцаря Путьки. и тьі тоже!
"США та інші члени західного альянсу "не хочуть, щоб Україна була державою-членом", - президент Туреччини Ердоган".
альо, глобальний Південь, як вам таке зайшло?
А глобальний Південь не буде мати нічого проти.
Він мав на увазі кордони, але у гонитві за лаконічністю видав щось на кшталт "А чим зе кращий?"
"Він зазначив, що говорить не лише як британець (Антизахідництво у країнах Африки існує глибоко в голові.), лондонець і міністр закордонних справ, а і як темношкірий чоловік, чиї предки були поневолені. " "Імперіалізм: я впізнаю його, коли побачу. І я буду називати його тим, чим він є.
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Візьмемо ПАР. Правляча партія - «Африканський національний конгрес» обіймає досить проросійські позиції. Але нам, неофіційній делегації громадянського суспільства вдалося зустрітися з першою заступницею Генерального секретаря АНК (президента ПАР Рамафоси). Спочатку вона розповідала типову мантру про потребу переговорів, припинення поставок зброї - все що збігається з російськими наративами.
А потім представниця правозахисної організації з нашої делегації розповіла про депортацію українських дітей. Слухайте, вони миттєво змінилися. От для них це спрацювало на емоційному рівні - побачимо, що вдасться зробити. Але принаймні контакт встановлено.
https://dif.org.ua/article/yak-zrozumiti-globalniy-pivden-ta-navishcho-vin-ukraini-rozpovidae-profesor-oleksiy-garan
Колись чув приказку... Хоч **** називайте, головне частіше облизуйте...
Нема значення, як ви його називаєте, для нього головне, щоб світ і далі купував його нафту і газ, метали... а він міг фінансувати вбивство українців...
Исправил. Не благодарите.
Непослідовно якось, Британський афроанглієць!
І що, Велика Британія після цього дипломатичні стосунки розірве? З формулюванням "це мафія, а не держава, what the f***??"
"Плювати" -- не думаю, що це правильне слово. Ніхто у вельмишановного міністра не плює. Просто цінність слів у цій війні зменшується з кожним днем. Дії говорять краще за будь-які слова.
тема бухла - значить русскомозгльій черньій путинский раб.
колись нквєдешники в 29 році хату і майно відібрали у діда, а сім'ю репресували.