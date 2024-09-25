Глава МЗС Британії Леммі - Путіну: ви - рабовласник, Росія - мафіозна держава

Міністр закордонних справ Британії Девід Леммі звинуватив російського диктатора Володимира Путіна в тому, що він керує "мафіозною державою", і порівняв його з рабовласником.

Про це він заявив під час виступу в Радбезі ООН, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Видання назвало промову Леммі "палкою".

Звертаючись до представника Росії, британський міністр сказав: "Ми знаємо, хто ви".

Леммі розкритикував дії Путіна в Україні, нагадавши про рабовласницьке минуле, і звинуватив російський уряд у грубому порушенні міжнародного права.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війна в Україні триватиме у 2026 році й далі, - глава МЗС Британії Леммі

"Ваше вторгнення у ваших власних інтересах. Тільки у ваших. Щоб перетворити вашу мафіозну державу на мафіозну імперію. Імперію, побудовану на корупції", - заявив британський міністр.

Він зазначив, що говорить не лише як британець, лондонець і міністр закордонних справ, а і як темношкірий чоловік, чиї предки були поневолені.

"Імперіалізм: я впізнаю його, коли побачу. І я буду називати його тим, чим він є", - резюмував Леммі.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що російський диктатор Володимир Путін не вважає Україну справжньою державою.

Дивіться також: Україні потрібні британські ракети, щоб зупинити Путіна, - голова МЗС Великої Британії Леммі