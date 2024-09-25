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Глава МЗС Британії Леммі - Путіну: ви - рабовласник, Росія - мафіозна держава

Леммі про дозвіл Україні бити Storm Shadow по РФ

Міністр закордонних справ Британії Девід Леммі звинуватив російського диктатора Володимира Путіна в тому, що він керує "мафіозною державою", і порівняв його з рабовласником.

Про це він заявив під час виступу в Радбезі ООН, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Видання назвало промову Леммі "палкою". 

Звертаючись до представника Росії, британський міністр сказав: "Ми знаємо, хто ви".

Леммі розкритикував дії Путіна в Україні, нагадавши про рабовласницьке минуле, і звинуватив російський уряд у грубому порушенні міжнародного права.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війна в Україні триватиме у 2026 році й далі, - глава МЗС Британії Леммі

"Ваше вторгнення у ваших власних інтересах. Тільки у ваших. Щоб перетворити вашу мафіозну державу на мафіозну імперію. Імперію, побудовану на корупції", - заявив британський міністр.

Він зазначив, що говорить не лише як британець, лондонець і міністр закордонних справ, а і як темношкірий чоловік, чиї предки були поневолені.

"Імперіалізм: я впізнаю його, коли побачу. І я буду називати його тим, чим він є", - резюмував Леммі.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що російський диктатор Володимир Путін не вважає Україну справжньою державою.

Дивіться також: Україні потрібні британські ракети, щоб зупинити Путіна, - голова МЗС Великої Британії Леммі

Автор: 

Велика Британія (5602) путін володимир (23857) росія (65316) Леммі Девід (51)


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Топ коментарі
+14
Но-но. Не хватало, шоб с кацапов еще мучеников еще потом малевали. Хватит с нас афроамериканцев в США. Кацапы не рабы, они долбаебы!!!
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25.09.2024 14:56
+12
Пусті слова...
Колись чув приказку... Хоч **** називайте, головне частіше облизуйте...
Нема значення, як ви його називаєте, для нього головне, щоб світ і далі купував його нафту і газ, метали... а він міг фінансувати вбивство українців...
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25.09.2024 15:04
+9
odno drugomu ņemešae
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25.09.2024 15:06
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Но-но. Не хватало, шоб с кацапов еще мучеников еще потом малевали. Хватит с нас афроамериканцев в США. Кацапы не рабы, они долбаебы!!!
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25.09.2024 14:56 Відповісти
odno drugomu ņemešae
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25.09.2024 15:06 Відповісти
при чём тут кацапы?
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25.09.2024 15:20 Відповісти
рабьі путина - кацапи
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25.09.2024 16:12 Відповісти
В ЕГО ГОЛОВЕ - УКРАИНЦЫ.
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25.09.2024 16:18 Відповісти
в чиїй? Маккартні чи Леммі?
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25.09.2024 16:48 Відповісти
путин - не украинский сцарь.
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25.09.2024 16:26 Відповісти
какаяразница? В его голове украинский в том ччисле и всея Руси.
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25.09.2024 16:31 Відповісти
в чьей голове: Підлоги чи Леммі?
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25.09.2024 16:52 Відповісти
в голові Леммі - русский-долбойоб-раб. он четко об єтом сказал.
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25.09.2024 16:57 Відповісти
Он про украинцев говорит. Типо империя захватывает новые колонии, а местных жителей превращает в своих рабов.
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25.09.2024 15:43 Відповісти
он про тебя говорит, русскакающего долбойоба - і про порівняння тебе з чорним рабом твого царя путькі
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25.09.2024 16:20 Відповісти
"Империализм: я узнаю его, когда увижу. И я буду называть его тем, чем он есть" . Ты, глупое существо, думаешь что он узнает империализм, потому что его предки были имперцами? Или он узнает, потому что его предки были рабами, т.к. пришли на их землю имперцы и создали на их земле колонии?

И как такие глупые создания как ты, Тислу умудрились переплыть не утонув при этом? Хотя да, г"вно не тонет.
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25.09.2024 16:57 Відповісти
тоже самое сделал путин со своим русским стадом - пришел и восстановил крепостньіх, рабов.
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25.09.2024 16:59 Відповісти
тьі из какого очка вьілезло, зарплатное? будешь своим ещенарожалкам лапшу вешать. у них как раз русская хромосома єто прекрасно фердаут.
русский - черньій раб русского имперского сцаря Путьки. и тьі тоже!
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25.09.2024 17:02 Відповісти
Необережна заява. Дуже.
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25.09.2024 14:56 Відповісти
Ось більш цікава заява:
"США та інші члени західного альянсу "не хочуть, щоб Україна була державою-членом", - президент Туреччини Ердоган".
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25.09.2024 15:02 Відповісти
гарна заява від темношкірої людини !

альо, глобальний Південь, як вам таке зайшло?
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25.09.2024 15:10 Відповісти
я мав на увазі два аспекти. Перший встиг озвучити . На другий натякає

А глобальний Південь не буде мати нічого проти.
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25.09.2024 15:29 Відповісти
і шо мазуренко сказав? бо тут немає цитати.
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25.09.2024 16:24 Відповісти
Його вже забанили.
Він мав на увазі кордони, але у гонитві за лаконічністю видав щось на кшталт "А чим зе кращий?"
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25.09.2024 16:34 Відповісти
у українців проблеми з формулюванням думки. а адмін взагалі обмежений, фаріонівцям служить і Зе, чи просто з кашою у голові.
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25.09.2024 16:46 Відповісти
усе там норм. ідеальний сигнал бувшим колоніям в Африці

"Він зазначив, що говорить не лише як британець (Антизахідництво у країнах Африки існує глибоко в голові.), лондонець і міністр закордонних справ, а і як темношкірий чоловік, чиї предки були поневолені. " "Імперіалізм: я впізнаю його, коли побачу. І я буду називати його тим, чим він є.

тепер почитай тут:

Візьмемо ПАР. Правляча партія - «Африканський національний конгрес» обіймає досить проросійські позиції. Але нам, неофіційній делегації громадянського суспільства вдалося зустрітися з першою заступницею Генерального секретаря АНК (президента ПАР Рамафоси). Спочатку вона розповідала типову мантру про потребу переговорів, припинення поставок зброї - все що збігається з російськими наративами.

А потім представниця правозахисної організації з нашої делегації розповіла про депортацію українських дітей. Слухайте, вони миттєво змінилися. От для них це спрацювало на емоційному рівні - побачимо, що вдасться зробити. Але принаймні контакт встановлено.
https://dif.org.ua/article/yak-zrozumiti-globalniy-pivden-ta-navishcho-vin-ukraini-rozpovidae-profesor-oleksiy-garan
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25.09.2024 17:18 Відповісти
Ложив болт на ці висловлювання пуцкін.
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25.09.2024 14:58 Відповісти
е, дарагой, є глобальний Південь
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25.09.2024 15:12 Відповісти
Файно стелить, шкода, що без толку.
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25.09.2024 15:00 Відповісти
ти просто не доганяєш, що він сказав, бо маєш мало знань з теми.
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25.09.2024 17:20 Відповісти
Пусті слова...
Колись чув приказку... Хоч **** називайте, головне частіше облизуйте...
Нема значення, як ви його називаєте, для нього головне, щоб світ і далі купував його нафту і газ, метали... а він міг фінансувати вбивство українців...
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25.09.2024 15:04 Відповісти
Глава МЗС Британії Леммі - Путіну: Ви - рабовласник, Росія - мафіозна держава, але ми все одно не дозволятимемо по вам бити, i все одно будемо закупати вашi ресурси через прокладки.

Исправил. Не благодарите.
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25.09.2024 15:08 Відповісти
Не писти, не він вирішує.. Ти, трампіст, прекрасно знаєш, що там є ще такий тип. як Кір Стармер, і питання залежить від нього. Так само вирішує Шольц стосовно TAURUSів, хоч в йго партії люди волають "дайте"
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25.09.2024 15:26 Відповісти
Міністр МЗС Великобританії може речі назвати своїми іменами ,а ось "найвеличніший" ніяк я не чув що б він назвав путіна вбивцею ,злочинцем ,рашиський режи чи нациський режим ,а те що творят рашисти проти українського народу геноцидом ,етноцидом ,екоцидом таке враження що він досі боїтся кривавого ката путіна.
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25.09.2024 15:13 Відповісти
Боїться? Він йому служить цей слуга клятий і вся його свора у владі
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27.09.2024 10:20 Відповісти
Доволі сміливо на фоні інших світових інпотентів.
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25.09.2024 15:14 Відповісти
В Засрашці не раби, а кріпаки! А кріпаки,це раби за власним бажанням, а не примусово!
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25.09.2024 15:15 Відповісти
Зараз кацапські расисти йому покажуть куZкіну мать. Мабуть вже готують ядрьону бімбу для туманного острову.
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25.09.2024 15:15 Відповісти
Не вийде, ракета в шахті застрягла…
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25.09.2024 15:34 Відповісти
дотолкають як на картині
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25.09.2024 17:05 Відповісти
у англіків є достатньо ракер з яо щоб перетворити всі великі міста параші на руїни. понти ***** це тільки понти, у сторону країн нато.
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25.09.2024 16:58 Відповісти
Ага "мафіозною державою" але цей балабол забуває, шо Британія з радістю зберігає гроші цієї мафії і сім"ї цієї мафії!
Непослідовно якось, Британський афроанглієць!
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25.09.2024 15:17 Відповісти
Це правда. На початку вторгнення Британія заморозила астрономічну суму кацапських коштів більше 1.5 трлн. фунтів, які на даний час усі повернуті кацапам
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27.09.2024 10:23 Відповісти
але британські банки всеодно будуть обслуговувати пригожинських терористів в обхід санкцій, бо 20 баксів - це завжди 20 баксів, так?
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25.09.2024 15:21 Відповісти
путлєр відповів -- я! я!
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25.09.2024 15:28 Відповісти
Якщо б Гітлера свого часу тільки словами намагалися ліквідувати, то ******** світ був би зараз інакшим
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25.09.2024 15:31 Відповісти
Ці звинувачення ще раз доводить те, що захід не розуміє, що таке Московія і намагається судити по своїх стандартах. Це у Британнії чи то США звинувачення у рабовласництві є страшними, а кацапам ннна таке пох, для них це є нормою.
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25.09.2024 15:32 Відповісти
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25.09.2024 15:37 Відповісти
І зовсім ці слова для расєянина не образа. Навпаки: я рабовласник, я -- головний!
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25.09.2024 15:35 Відповісти
Хоть би хто подякував, і цього обісрали, люди, щож з вами не так?
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25.09.2024 15:36 Відповісти
Дякуємо за гарні слова.

І що, Велика Британія після цього дипломатичні стосунки розірве? З формулюванням "це мафія, а не держава, what the f***??"
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25.09.2024 15:39 Відповісти
А хтось сказав краще, чи в нас стосунки розірвані? Треба плювати у всіх навколо, тоді допоможе?
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25.09.2024 15:41 Відповісти
Так, розірвані, з першого дня війни.

"Плювати" -- не думаю, що це правильне слово. Ніхто у вельмишановного міністра не плює. Просто цінність слів у цій війні зменшується з кожним днем. Дії говорять краще за будь-які слова.
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25.09.2024 16:25 Відповісти
Без розриву консульських відносин.
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25.09.2024 18:46 Відповісти
Им(людям, которые обосрали) не нравится, что он черный. Тут поэтому неважно, что он говорит.
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25.09.2024 15:50 Відповісти
узкомозглое, не надо тут свои мьісли другим приписьівать. тебе очень хочется, русскомозглому русскому черному рабу сцаря путьки, чтобьі бьіло "не нравиться, потому что черньій сказал". нам очень нравиться, что русский - черньій раб империалистичекого сцар паРашии.
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25.09.2024 17:08 Відповісти
А Лемке? Или как там тебя правильно? Я думал, ты спился давно окончательно. А ты хоть и бухаешь как слон, но ещё живой)) Обалдеть можно.
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25.09.2024 17:12 Відповісти
не знаю, кто такой лемке. в статтье Леммі. от куда у тебя мозг, русский раб?
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25.09.2024 17:22 Відповісти
Игорь, прекращай бухать. Умрёшь же дурень.
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25.09.2024 17:32 Відповісти
а по теме? в методичке ничего нет?
тема бухла - значить русскомозгльій черньій путинский раб.
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25.09.2024 18:09 Відповісти
классно у тебя очко горит, по-русски з задоринкой.
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25.09.2024 18:11 Відповісти
Ну і коли можна буде бити по мафіозній державі британськими ракетами?
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25.09.2024 15:44 Відповісти
Сказано абсолютно правильно. Ось тільки після "а" варто казати (а головне -- робити) й "б": в усі часи "мафіоз" (а тим паче їх лідерів) просто відстрілювали без зайвих розмов при найменшому натяку на спротив.
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25.09.2024 15:44 Відповісти
, потвори сприймуть це як комплімент, образи в демократичному світі мають зворотній ефект у болоті лайна
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25.09.2024 16:18 Відповісти
У нас мафіозних структур, звичайно, нема. Ну там, медична Мафія, комунальна, поховальна, дозвильна іт.д. іт.п. ...
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25.09.2024 16:26 Відповісти
Спадщина совка, а як ви думали, і у нас є номенклатурна спадщина дітей, внуків і правнуків комуняк, які "прихватизували все в90хроках за безцінь.- заводи, проходи, фабрики...
колись нквєдешники в 29 році хату і майно відібрали у діда, а сім'ю репресували.
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25.09.2024 17:11 Відповісти
 
 